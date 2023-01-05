在原发性卵巢功能不全中，在<40岁的妇女的循环促性腺激素水平很高（尤其是FSH），卵巢无法正常排卵，并且不能产生足够多的性激素。通过检测FSH和雌二醇水平进行诊断。典型的治疗方法通常是进行雌激素/孕激素联合治疗。
在原发性卵巢功能不全的患者中，＜40岁的女性卵巢功能衰退。用于这种疾病被称为卵巢早衰或早更;然而，这些术语具有误导性，因为女性原发性卵巢功能不全并不是完全的停经或者卵巢完全停止工作。因此，原发性卵巢功能不全的诊断并不意味着怀孕是不可能的。另外，该病症并不意味着一个女人过早老化;它仅仅意味着她的卵巢功能不再正常。
在原发性卵巢功能不全的患者当中，卵巢
停止排出卵泡或间歇性地排出卵泡
停止生产激素 雌激素, 黄体激素, 和 睾酮 或只是间歇性地产生激素
原发性卵巢功能失调的病因
原发性卵巢功能不全有许多病因（见表原发性卵巢功能不全的常见原因），包括以下：
出生时卵巢卵泡的数目不足。
在手术，化疗或放疗后卵巢受损，造成卵泡闭锁的速度加快。
卵泡功能失调（在自身免疫性卵巢功能障碍中出现）。
某些特定的遗传疾病。
遗传疾病可导致原发性卵巢功能不全，包括
特纳（Turner）综合征（45,X或嵌合体45,X/46,XX或45,X/47，XXX）
脆性X综合征 （ 由于FMR1 基因前突变导致）
携带Y染色体的遗传性疾病也可导致原发性卵巢功能不全。这些异常通常在35岁之前症状就很明显，并会使卵巢生殖细胞肿瘤风险增加。
原发性卵巢功能不全的常见病因
病因
示例
酶缺陷
17alpha-羟化酶缺乏症
17,20～裂解酶缺陷
遗传缺陷
卵泡闭锁加速（特发性）
特定常染色体缺陷
FMR1前突变（脆性X染色体综合征）
遗传缺陷导致的性腺发育不全（如特纳综合征[(45,X或嵌合体45,X/46,XX或45,X/47，XXX])或混合性性腺发育不全）
特发性低促性腺激素性性腺功能低下
生殖细胞数目减少
X染色体三体,伴有或不伴有染色体嵌合
免疫紊乱
自身免疫性疾病（最常见，甲状腺炎、甲状旁腺功能减退、重症肌无力、白癜风、恶性贫血、黏膜皮肤念珠菌病）
先天性胸腺发育不全
孤立性卵巢衰竭
其他病因
继发性肾上腺功能不全
化疗药物（尤其是烷化剂）
吸烟
性腺受到辐射
手术切除性腺或附件
病毒感染（如腮腺炎）
原发性卵巢功能不全的症状和体征
在隐匿性或生化的原发性卵巢功能不全女性中（见分类，如下），仅有的症状可能是无法解释的不孕症。 具有明显的原发性卵巢功能不全或卵巢早衰女性，典型症状包括闭经或不规则出血及雌激素缺乏的症状和体征（如骨质疏松、萎缩性阴道炎和性欲降低）。他们也可能有情绪变化，包括抑郁症。
卵巢通常较小，甚至无法探及，但是当病因是自身免疫性疾病时卵巢增大。 患者也会具有致病疾病本身的症状和体征（如，特纳综合征导致的畸形；脆性X染色体综合征导致的智力残疾、畸形和孤独症；罕见的，因肾上腺机能不全导致的体位性低血压、色素沉着、腋窝和阴毛下降）。
除非原发性卵巢功能不全的女性在51岁左右（绝经的平均年龄）之前接受雌激素治疗，否则骨质疏松、痴呆、帕金森病、抑郁症和冠状动脉疾病的风险就会增加。
如果原发性卵巢功能不全是由自身免疫性疾病引起，患者存在原发性肾上腺功能不全的风险，这一疾病可能存在潜在致命的影响（Addison 病）。
原发性卵巢功能失调的诊断
检测卵泡刺激素（FSH）和雌二醇水平
甲状腺功能检查，空腹血糖，电解质和肌酐
有时需要进行基因检测
<40岁且具有不明原因不孕症、月经异常或雌激素缺乏症状的女性应怀疑原发性卵巢功能不全(1)。
行妊娠试验后确定无妊娠情况后，每周测一次血促性腺激素水平和雌二醇水平，连续测定２～４周。如果FSH水平升高高（>20mIU/mL，通常>30mIU/mL）、雌二醇水平低（通常<20pg/mL），就可以诊断卵巢机能不全。然后，根据所怀疑的病因做进一步的检查。
因为抗苗勒管激素仅在小卵泡中产生的，这种激素的血液水平已被用来诊断卵巢储备是否下降。正常水平是1.5~4.0ng/mL。非常低的水平提示卵巢储备功能下降。生殖内分泌专科医生用抗苗勒管激素水平来帮助预测是否对生育药物的反应不佳，以及通常哪些夫妇用生育治疗效果不理想。 抗苗勒管激素可在月经周期的任何时间服用。 更新的、更敏感的抗缪勒氏管激素测试可能有助于临床医生诊断早期绝经。
如果女性具有卵巢功能不全或卵巢功能早衰或伴有智力障碍、震颤、共济失调的家族史，那么应行FMR1前突变的遗传咨询和检测。如果妇女在<35岁前诊断为卵巢功能不全或卵巢功能衰竭，或怀疑FMR1前突变，则应做核型分析。
如果核型是正常的，怀疑自身免疫性原因，行血清肾上腺和抗21羟化酶抗体（肾上腺自身抗体）检查。
不推荐进行抗卵巢抗体检测，因为检测精确性不够（2)。
如果怀疑为自体免疫性病因，检查自身免疫性甲状腺功能减退症;包括测量促甲状腺激素（TSH），甲状腺素（T4），和抗甲状腺过氧化物酶和抗甲状腺球蛋白抗体。
如果怀疑肾上腺功能不全 ，清晨的皮质醇水平检查或促肾上腺皮质激素（ACTH）刺激实验可有助于明确诊断。
应行其他关于自体免疫性疾病的检查：包括全血细胞计数与分类，红细胞沉降率，抗核抗体和类风湿因子的检测。
如果女性具有雌激素缺乏的症状和指征，那么要测量骨密度。
不建议行卵巢活检。
分类
基于临床结果和血清FSH水平，卵巢功能不全分为：
隐匿性原发性卵巢功能不全（卵巢储备功能下降）：不明原因不孕症和正常基础血清FSH水平。
生化性原发性卵巢功能不全：不明原因不孕症和升高的基础血清FSH水平。
显性的原发性卵巢功能不全：不规则月经周期和升高的基础血清FSH水平。
卵巢功能早衰：不规则或月经稀发数年，受孕几率下降，升高的基础血清FSH水平。
更年期提早：闭经、不孕、原始卵泡完全耗尽。
诊断参考
1.Stuenkel CA, Gompel A, Davis SR, et al: Approach to the patient with new-onset secondary amenorrhea: Is this primary ovarian insufficiency?J Clin Endocrinol Metab 107 (3):825–835, 2022. doi: 10.1210/clinem/dgab766
2.Novosad JA, Kalantaridou SN, Tong ZB, Nelson LM: Ovarian antibodies as detected by indirect immunofluorescence are unreliable in the diagnosis of autoimmune premature ovarian failure: A controlled evaluation.BMC Womens Health 3 (1):2, 2003.doi: 10.1186/1472-6874-3-2 PMID: 12694633; PMCID: PMC153539.
原发性卵巢功能不全的治疗
雌激素/孕激素避孕药或激素治疗（联合激素治疗或激素替代治疗）
如果想要怀孕，可以进行体外受精
患有原发性卵巢功能不全且不想怀孕的妇女可以接受雌激素/孕激素避孕药（周期性或延长周期）或雌激素/孕激素治疗（周期性和持续性）。
周期性激素联合治疗一直持续到51岁(绝经的平均年龄)，除非存在相关的激素禁忌症 (1)；该疗法有助于改善雌激素缺乏的症状并维持骨密度，有助于预防冠脉疾病、帕金森病、情绪改变（包括抑郁症）、萎缩性阴道炎以及痴呆的发生。 一旦妇女达到更年期的平均年龄，是否继续激素治疗取决于妇女的个人情况（例如，症状的严重程度，骨折的风险）。
对有生育要求的妇女，可以选择给予赠卵体外受精加外源性雌孕激素治疗，后者使得子宫内膜能够支持移植的胚胎。卵细胞供体年龄比受体年龄更重要。尽管该技术已经相当成功，可是在不使用该技术时，一些确诊卵巢功能不全的女性可能会自然受孕。没有治疗被证实能够提高原发性卵巢功能不全的女性的排卵率或恢复生育能力。然而，正在研究恢复生育能力。
对于有生育要求的女性可选择卵巢组织、卵母细胞、胚胎或胚胎捐赠。这些技术可以在卵巢功能衰竭之前或者之中使用，特别是对于肿瘤患者。新生儿和成人卵巢仅有很少数的卵原干细胞，它们可以稳定增殖数月，在体外产生成熟的卵母细胞;这些细胞在未来可能可能可以进行不孕的治疗。卵巢组织移植已经成功，未来可能成为不再生育的女性的一种选择（2）。
约5％至10％的原发性卵巢功能不全患者未行辅助生育治疗但最终自行怀孕。
除非有禁忌症，否则建议使用激素治疗或雌激素/孕激素避孕药以防止卵巢早衰妇女的骨质流失，而不是其他骨特异性治疗（如双膦酸盐）；这些治疗一直持续到女性达到更年期的平均年龄（约51岁），此时可以重新评估治疗。
为了帮助防止 骨质疏松,原发性卵巢功能不全的妇女应摄入足够量的钙和维生素D（在饮食和/或作为额外补充）。
具有 Y 染色体的女性需要通过剖腹手术或腹腔镜检查双侧卵巢切除术，因为卵巢生殖细胞癌的风险会增加。
治疗参考文献
1.Committee on Gynecologic Practice: Committee Opinion No. 698: Hormone therapy in primary ovarian insufficiency.Obstet Gynecol 129 (5):e134–e141, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000002044
2.Sheshpari, S., Shahnazi, M., Mobarak, H. et al: Ovarian function and reproductive outcome after ovarian tissue transplantation: A systematic review.J Transl Med 17:396, 2019.
关键点
不明原因月经异常、不孕、或具有雌激素缺乏症状的女性中要怀疑原发性卵巢功能不足。
通过检测FSH（升高，通常>30mIU/mL）和雌二醇（降低，通常<20pg/mL）来明确诊断。
测量抗米勒激素水平有助于预测哪些女性可能对不孕症治疗反应较差。
如果明确为自身免疫病因，应测试其他自身免疫性疾病。
除非有激素使用的禁忌症，在51岁（绝经的平均年龄）之前应予序贯雌激素/孕激素疗法(联合激素治疗)，以维持骨密度和缓解雌激素缺乏的症状和并发症。