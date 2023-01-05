在原发性卵巢功能不全中，在<40岁的妇女的循环促性腺激素水平很高（尤其是FSH），卵巢无法正常排卵，并且不能产生足够多的性激素。通过检测FSH和雌二醇水平进行诊断。典型的治疗方法通常是进行雌激素/孕激素联合治疗。

在原发性卵巢功能不全的患者中，＜40岁的女性卵巢功能衰退。用于这种疾病被称为卵巢早衰或早更;然而，这些术语具有误导性，因为女性原发性卵巢功能不全并不是完全的停经或者卵巢完全停止工作。因此，原发性卵巢功能不全的诊断并不意味着怀孕是不可能的。另外，该病症并不意味着一个女人过早老化;它仅仅意味着她的卵巢功能不再正常。

在原发性卵巢功能不全的患者当中，卵巢

停止排出卵泡或间歇性地排出卵泡

停止生产激素 雌激素, 黄体激素, 和 睾酮 或只是间歇性地产生激素

原发性卵巢功能失调的病因 原发性卵巢功能不全有许多病因（见表原发性卵巢功能不全的常见原因），包括以下： 出生时卵巢卵泡的数目不足。

在手术，化疗或放疗后卵巢受损，造成卵泡闭锁的速度加快。

卵泡功能失调（在自身免疫性卵巢功能障碍中出现）。

某些特定的遗传疾病。 遗传疾病可导致原发性卵巢功能不全，包括 特纳（Turner）综合征（45,X或嵌合体45,X/46,XX或45,X/47，XXX）

脆性X综合征 （ 由于FMR1 基因前突变导致） 携带Y染色体的遗传性疾病也可导致原发性卵巢功能不全。这些异常通常在35岁之前症状就很明显，并会使卵巢生殖细胞肿瘤风险增加。 表格 原发性卵巢功能不全的常见病因 表格