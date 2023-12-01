因为预后通常良好，且血小板增多程度与血栓形成程度无相关性，因此在无症状的患者中不应仅为改善血小板计数而使用降低血小板数量的潜在细胞毒性药物。为降低血小板数量而给予治疗的一般指征有

心血管危险因素

短暂性脑缺血发作

吸烟

严重出血

需要对伴有极度血小板增多和低瑞斯托菌素辅因子活性的患者进行外科手术

有时会出现严重偏头痛

然而，没有数据可证实细胞毒治疗降低血小板计数后可降低血栓形成风险或提高生存率。

降低血小板的药物包括阿那格雷、干扰素α-2b和羟基脲。

羟基脲曾经被认为是必要的血小板增多症治疗的首选药物，但长期使用没有任何益处，并且具有骨髓毒性。

羟基脲只能由熟悉其使用和监测的专家开处方，切勿长期使用。患者应每周监测一次全血细胞计数。若白细胞计数下降到 < 4000/mcL (< 4 × 109/L)，当其值正常化时，羟基脲应继续使用但需减量50％。当情病稳定后，全血细胞计数可延长到2周一次，然后延长到4周一次。目的是缓解症状，而不是使血小板计数正常化。羟基脲停药过快会导致血小板快速反弹至非常高的水平和血小板循环。

因为阿那格雷和羟基脲会穿过胎盘，所以在怀孕期间不使用;聚乙二醇干扰素α -2a可在必要时用于孕妇。

老年患者应谨慎使用阿那格雷，因为它对心血管系统（如心悸、心律失常）和肾脏（如液体潴留、肾功能衰竭）有影响。

干扰素是治疗偏头痛最安全的药物 当专用的偏头痛药物无效时。

Ruxolitinib作为现有最佳疗法的补充，可能对原发性血小板增多症有效，但唯一的临床试验 MAJIC 试验存在缺陷，因为在部分治疗的原发性血小板增多症患者中使用了过高剂量的Ruxolitinib(1）。

血小板去除（血小板去除法） 已被用于严重出血或复发性血栓形成或紧急手术前需立即减少血小板数目的极少数患者中。然而，血小板去除法几乎是不必要的。其作用是短暂的，血小板计数迅速反弹。羟基脲或阿那格雷不能产生即时疗效，但应该与血小板去除法同时开始。