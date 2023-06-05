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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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重链病

作者：James R. Berenson, MD, Institute for Myeloma and Bone Cancer Research
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

重链病是肿瘤性浆细胞病，以单克隆免疫球蛋白重链产生过多为特点。根据特定的疾病不同，症状、诊断和治疗也不尽相同。

（参见浆细胞疾病概述。）

重链病是一种浆细胞病，通常是恶性的。大多数浆细胞病的M蛋白(单克隆免疫球蛋白）在结构上与正常的抗体分子相似。但相反，重链病产生的是不完全性单克隆免疫球蛋白（实际上是副蛋白）。它们仅含重链（alpha[α]、gamma[γ]、mu[μ]或delta[δ]），不含轻链。Epsilon (ε) 重链疾病尚未被描述。大多数重链蛋白是其正常对应物的碎片伴长度不等的内源性缺失，这些缺失似乎是结构遗传性突变造成的。临床表现更像淋巴瘤。而不是多发性骨髓瘤。临床表现提示淋巴增殖性疾病时，应考虑重链病。

IgA重链病（alpha重链病）

IgA重链病是最常见的重链病，与地中海淋巴瘤（免疫增殖性小肠疾病）相似。

IgA重链病常见于10～30岁患者，地理分布集中于中东地区。病因可能是对寄生虫或其他微生物的异常免疫反应。

通常出现空肠黏膜绒毛萎缩和浆细胞浸润，有时出现肠系膜淋巴结的浸润。外周淋巴结、骨髓、肝和脾通常不受侵犯。该病的呼吸道类型的报道比较罕见。

常见表现包括发烧，轻度贫血，难以下咽（吞咽困难），反复上呼吸道感染以及肝脾肿大。不会出现溶骨性损害。

几乎所有患者都有弥漫性腹部淋巴瘤和吸收不良。全血细胞计数（CBC）可发现见贫血、白细胞减少血小板减少嗜酸性粒细胞增多，以及外周血循环中出现不典型的淋巴细胞或浆细胞。

一半的患者血清蛋白电泳是正常的，常有alpha2与beta片段增加或gamma片段减少。 诊断需要免疫固定电泳检测单克隆alpha链。该链有时在浓缩尿中发现。如果在血清或尿液中找不到这种单克隆α链，则需要进行肠道活检。肠道的分泌物，有时可发现异常蛋白。肠细胞浸润可能是多形性的，且并非全部为恶性。本-周蛋白是阴性的。

治疗采用皮质类固醇、细胞毒性药物和广谱抗生素。该课程变化很大。有些患者在 1 至 2 年内死亡，而另一些患者的病情缓解持续多年，尤其是在治疗后。

IgG重链病（gamma链病）

IgG重链病通常与侵袭性恶性淋巴瘤相似，但偶尔可无症状，呈良性。

IgG重链病主要发生于老年男性，但也可发生于儿童。相关的慢性疾病包括类风湿关节炎干燥综合征系统性红斑狼疮结核重症肌无力高嗜酸性粒细胞综合征自身免疫性溶血性贫血甲状腺炎。可出现正常免疫球蛋白水平的降低。溶骨性损害不常见。有时可发生淀粉样变性

常见的临床表现包括淋巴结肿大和肝脾肿大、发热和反复感染。大约1/4的患者有腭部水肿。

全血细胞计数可发现见贫血、白细胞减少、血小板减少、嗜酸性粒细胞增多，以及外周血循环中出现不典型的淋巴细胞或浆细胞。

诊断的依据是在血清和尿液中通过免疫固定法检出游离的单克隆IgG重链片段。累及的患者中，一半患者血清单克隆成分>1g/dL(>10 g/L)（这通常是广泛且不均的），且一半患者尿蛋白>1g/24h。虽然重链蛋白可能涉及任何的IgG亚型，但其中G3亚型特别常见。如果其他检查不具有诊断性，需要进行骨髓和淋巴结活检，而组织病理学是多变的。

侵袭性疾病的中位生存时间大约为1年。细菌感染或恶性进展通常导致死亡。烷化剂、长春新碱、糖皮质激素和放射治疗可获得暂时缓解。

IgM重链病（μ链病）

IgM重链病很罕见，临床表现与慢性淋巴细胞白血病或其他淋巴细胞增殖性疾病相似。

IgM重链病多发生于年龄> 50岁的患者。常见内脏器官累及（脾、肝、腹腔淋巴结），但没有外周淋巴结的广泛累及。可能发生病理性骨折以及淀粉样变性

血清蛋白电泳通常是正常的，或显示低丙种球蛋白血症。10%～15%的患者出现本-周蛋白尿（κ型）。全血细胞计数可见贫血、白细胞减少、血小板减少、嗜酸性粒细胞增多，以及外周循环中出现不典型的淋巴细胞或浆细胞。

诊断通常需要骨髓检查；2/3的患者骨髓出现含空泡的浆细胞，当出现这种细胞时，是诊断性的病理依据。

患者会在数月或数年内死亡。常见的死亡原因是无法控制的慢性淋巴细胞白血病细胞的增殖。

根据患者的状况给予治疗，治疗包括烷化剂加糖皮质激素，或与最相近的淋巴细胞增殖性疾病的治疗相似。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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