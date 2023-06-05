IgA重链病是最常见的重链病，与地中海淋巴瘤（免疫增殖性小肠疾病）相似。

IgA重链病常见于10～30岁患者，地理分布集中于中东地区。病因可能是对寄生虫或其他微生物的异常免疫反应。

通常出现空肠黏膜绒毛萎缩和浆细胞浸润，有时出现肠系膜淋巴结的浸润。外周淋巴结、骨髓、肝和脾通常不受侵犯。该病的呼吸道类型的报道比较罕见。

常见表现包括发烧，轻度贫血，难以下咽（吞咽困难），反复上呼吸道感染以及肝脾肿大。不会出现溶骨性损害。

几乎所有患者都有弥漫性腹部淋巴瘤和吸收不良。全血细胞计数（CBC）可发现见贫血、白细胞减少、血小板减少、嗜酸性粒细胞增多，以及外周血循环中出现不典型的淋巴细胞或浆细胞。

一半的患者血清蛋白电泳是正常的，常有alpha2与beta片段增加或gamma片段减少。 诊断需要免疫固定电泳检测单克隆alpha链。该链有时在浓缩尿中发现。如果在血清或尿液中找不到这种单克隆α链，则需要进行肠道活检。肠道的分泌物，有时可发现异常蛋白。肠细胞浸润可能是多形性的，且并非全部为恶性。本-周蛋白是阴性的。

治疗采用皮质类固醇、细胞毒性药物和广谱抗生素。该课程变化很大。有些患者在 1 至 2 年内死亡，而另一些患者的病情缓解持续多年，尤其是在治疗后。