重链病是肿瘤性浆细胞病，以单克隆免疫球蛋白重链产生过多为特点。根据特定的疾病不同，症状、诊断和治疗也不尽相同。
（参见浆细胞疾病概述。）
重链病是一种浆细胞病，通常是恶性的。大多数浆细胞病的M蛋白(单克隆免疫球蛋白）在结构上与正常的抗体分子相似。但相反，重链病产生的是不完全性单克隆免疫球蛋白（实际上是副蛋白）。它们仅含重链（alpha[α]、gamma[γ]、mu[μ]或delta[δ]），不含轻链。Epsilon (ε) 重链疾病尚未被描述。大多数重链蛋白是其正常对应物的碎片伴长度不等的内源性缺失，这些缺失似乎是结构遗传性突变造成的。临床表现更像淋巴瘤。而不是多发性骨髓瘤。临床表现提示淋巴增殖性疾病时，应考虑重链病。
IgA重链病（alpha重链病）
IgA重链病是最常见的重链病，与地中海淋巴瘤（免疫增殖性小肠疾病）相似。
IgA重链病常见于10～30岁患者，地理分布集中于中东地区。病因可能是对寄生虫或其他微生物的异常免疫反应。
通常出现空肠黏膜绒毛萎缩和浆细胞浸润，有时出现肠系膜淋巴结的浸润。外周淋巴结、骨髓、肝和脾通常不受侵犯。该病的呼吸道类型的报道比较罕见。
常见表现包括发烧，轻度贫血，难以下咽（吞咽困难），反复上呼吸道感染以及肝脾肿大。不会出现溶骨性损害。
几乎所有患者都有弥漫性腹部淋巴瘤和吸收不良。全血细胞计数（CBC）可发现见贫血、白细胞减少、血小板减少、嗜酸性粒细胞增多，以及外周血循环中出现不典型的淋巴细胞或浆细胞。
一半的患者血清蛋白电泳是正常的，常有alpha2与beta片段增加或gamma片段减少。 诊断需要免疫固定电泳检测单克隆alpha链。该链有时在浓缩尿中发现。如果在血清或尿液中找不到这种单克隆α链，则需要进行肠道活检。肠道的分泌物，有时可发现异常蛋白。肠细胞浸润可能是多形性的，且并非全部为恶性。本-周蛋白是阴性的。
治疗采用皮质类固醇、细胞毒性药物和广谱抗生素。该课程变化很大。有些患者在 1 至 2 年内死亡，而另一些患者的病情缓解持续多年，尤其是在治疗后。
IgG重链病（gamma链病）
IgG重链病通常与侵袭性恶性淋巴瘤相似，但偶尔可无症状，呈良性。
IgG重链病主要发生于老年男性，但也可发生于儿童。相关的慢性疾病包括类风湿关节炎、干燥综合征、系统性红斑狼疮、结核、重症肌无力、高嗜酸性粒细胞综合征、自身免疫性溶血性贫血和甲状腺炎。可出现正常免疫球蛋白水平的降低。溶骨性损害不常见。有时可发生淀粉样变性。
常见的临床表现包括淋巴结肿大和肝脾肿大、发热和反复感染。大约1/4的患者有腭部水肿。
全血细胞计数可发现见贫血、白细胞减少、血小板减少、嗜酸性粒细胞增多，以及外周血循环中出现不典型的淋巴细胞或浆细胞。
诊断的依据是在血清和尿液中通过免疫固定法检出游离的单克隆IgG重链片段。累及的患者中，一半患者血清单克隆成分>1g/dL(>10 g/L)（这通常是广泛且不均的），且一半患者尿蛋白>1g/24h。虽然重链蛋白可能涉及任何的IgG亚型，但其中G3亚型特别常见。如果其他检查不具有诊断性，需要进行骨髓和淋巴结活检，而组织病理学是多变的。
侵袭性疾病的中位生存时间大约为1年。细菌感染或恶性进展通常导致死亡。烷化剂、长春新碱、糖皮质激素和放射治疗可获得暂时缓解。
IgM重链病（μ链病）
IgM重链病很罕见，临床表现与慢性淋巴细胞白血病或其他淋巴细胞增殖性疾病相似。
IgM重链病多发生于年龄> 50岁的患者。常见内脏器官累及（脾、肝、腹腔淋巴结），但没有外周淋巴结的广泛累及。可能发生病理性骨折以及淀粉样变性。
血清蛋白电泳通常是正常的，或显示低丙种球蛋白血症。10%～15%的患者出现本-周蛋白尿（κ型）。全血细胞计数可见贫血、白细胞减少、血小板减少、嗜酸性粒细胞增多，以及外周循环中出现不典型的淋巴细胞或浆细胞。
诊断通常需要骨髓检查；2/3的患者骨髓出现含空泡的浆细胞，当出现这种细胞时，是诊断性的病理依据。
患者会在数月或数年内死亡。常见的死亡原因是无法控制的慢性淋巴细胞白血病细胞的增殖。
根据患者的状况给予治疗，治疗包括烷化剂加糖皮质激素，或与最相近的淋巴细胞增殖性疾病的治疗相似。