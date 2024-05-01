替加环素对许多耐药菌有抗菌活性，包括耐四环素细菌。替加环素具有针对以下的体外活性：

许多革兰氏阳性菌，包括甲氧西林敏感菌和甲氧西林耐药的 金黄色葡萄球菌 、对青霉素敏感的 肺炎链球菌 ，以及对万古霉素敏感的 粪肠球菌

许多革兰阴性菌，例如耐多药 鲍曼不动杆菌 、 嗜麦芽窄食单胞菌 、β-内酰胺酶阴性 流感嗜血杆菌 和绝大多数肠杆菌（以前成为肠杆菌科；包括一些产超广谱β-内酰胺酶[ESBLs]菌株，以及基于产碳青霉烯酶或金属-β-内酰胺酶的耐碳青霉烯的一些菌株）

一些非典型呼吸道病原菌（衣原体，支原体属），脓肿分枝杆菌, 偶然分支杆菌和厌氧菌，包括脆弱拟杆菌, 产气荚膜梭菌 和艰难梭菌（原称艰难梭菌）

对 Pseudomonas aeruginosa, Providencia 属，Morganella morganii, 或 Proteus 属抗菌无效。

替加环素使用指征为

复杂皮肤与软组织感染

复杂腹腔内感染

社区获得性肺炎

给予替加环素治疗的患者（特别是治疗呼吸机相关性肺炎）比那些给予其他抗生素治疗患者，有较高的死亡率，导致美国食品药品管理局的黑框警告。一般情况下，替加环素应预留给耐多药（MDR）感染患者，当选择其他的治疗方案毒性更大或有效性更差。由于其对胃肠外艰难梭菌有抗菌活性， 当患者需要同时治疗MDR感染和艰难梭菌感染，替加环素是一种有用的抗生素。