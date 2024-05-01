口服给药后，60%～80％四环素和≥90%的多西环素和米诺环素被吸收。 然而，因为金属阳离子减少药物的吸收（如铝、钙、镁和铁），四环素不能和含有这些物质的制剂同时口服（如抗酸剂、多种维生素、微量元素）。四环素和奥马达环素 应空腹服用大量水。 食物也会减少其他四环素的吸收，但这种影响对强力霉素和米诺环素的影响较小。

四环素渗入机体大部分组织和腔液中，聚集在没有梗阻的胆汁中。但是脑脊液中达不到可靠治疗浓度。四环素类药物，仅米诺环素能渗入眼泪和唾液，并达到高浓度。

四环素和米诺环素主要是通过尿液排出。 强力霉素、依拉环素和奥马环素主要在肠道中排泄。