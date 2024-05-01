四环素 为抑菌抗生素，与细菌核糖体30S亚单位结合，抑制细菌蛋白质的合成。特殊的四环素是
多西环素
依拉瓦环素（仅限静脉注射）
米诺环素
奥马达环素（新型氨甲基环素）
四环素
四环素类药物的药代动力学
口服给药后，60%～80％四环素和≥90%的多西环素和米诺环素被吸收。 然而，因为金属阳离子减少药物的吸收（如铝、钙、镁和铁），四环素不能和含有这些物质的制剂同时口服（如抗酸剂、多种维生素、微量元素）。四环素和奥马达环素 应空腹服用大量水。 食物也会减少其他四环素的吸收，但这种影响对强力霉素和米诺环素的影响较小。
四环素渗入机体大部分组织和腔液中，聚集在没有梗阻的胆汁中。但是脑脊液中达不到可靠治疗浓度。四环素类药物，仅米诺环素能渗入眼泪和唾液，并达到高浓度。
四环素和米诺环素主要是通过尿液排出。 强力霉素、依拉环素和奥马环素主要在肠道中排泄。
四环素的适应症
四环素对以下感染有抗菌活性：
弧菌属
Yersinia pestis鼠疫耶尔森菌
Francisella tularensis土拉弗朗西斯菌
布鲁氏菌属
Plasmodium vivax间日疟原虫
Plasmodium falciparum
支原体属
Chlamydia 和 Chlamydophila属感染
一些耐甲氧西林Staphylococcus aureus
5%～10％肺炎球菌株和许多A型beta-溶血性链球菌，许多革兰阴性杆菌尿路病原菌和产青霉素酶的淋球菌对其耐药。
虽然米诺环素用来研究耐甲氧西林S. aureus感染最多，但四环素在大多数适应证中可用其他抗生素代替。
多西环素可一天二次给药，有较好的耐受性，故通常为下列感染首选：
四环素的禁忌症
大环内酯类药物禁用于既往有过敏反应病史的患者。
由于担心牙齿染色，8 岁以下儿童不得使用该药物，但短期使用强力霉素的临床研究并未证实这一点。因此，目前大多数专家考虑短期（< 21 天）使用 强力霉素 适合所有年龄段（1）。一项针对8岁以下儿童的研究发现，与未接受多西环素治疗的儿童相比，未发现任何牙齿染色或釉质缺陷的证据(2, 3)。
禁忌症的参考文献
1.Stultz JS, Eiland LS: Doxycycline and Tooth Discoloration in Children: Changing of Recommendations Based on Evidence of Safety. Ann Pharmacother 53(11):1162-1166, 2019.doi: 10.1177/1060028019863796
2.Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain spotted fever.J Pediatr 166(5):1246–1251, 2015.doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015
3.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining.访问日期：2024 年 2 月 20 日。
怀孕和哺乳期间使用四环素类药物
由于四环素类药物存在在胎儿骨骼和牙齿中蓄积的风险，因此在怀孕期间应避免使用；然而，短期使用强力霉素（≤10 天）似乎不会增加牙齿变色的风险。尽管如此，当有更安全的替代品时，孕妇和哺乳期妇女应该避免使用四环素类药物。
孕妇可能出现肝毒性，尤其静脉给药和合并氮质血症或肾盂肾炎。怀孕期间服用高剂量的可导致肝脏脂肪变性，这可能导致致命。
四环素的不良反应
四环素的不良反应包括
肠胃不适
念珠菌病
光敏感
儿童骨骼和牙齿不良反应
脂肪肝
前庭功能紊乱（米诺环素）
所有口服四环素类药物都会引起恶心、呕吐和腹泻，并可能导致念珠菌重复感染。如果不用水吞服，会引起食道侵蚀。
四环素类引起光敏感可能表现为晒伤反应加重。
对骨骼和牙齿的影响包括牙齿染色（短期使用强力霉素不会出现这种情况；见 禁忌症)、牙釉质发育不全以及8岁以下儿童的骨骼生长异常。在婴儿，四环素类可以发生特发性颅内高血压和囟门膨出。
大剂量给药或肾功能不全引起的血药浓度增高，导致致命性肝脏急性脂肪变，尤其是孕妇。
米诺环素通常引起前庭功能紊乱，特别是女性要限制使用。米诺环素使用与自身免疫紊乱出现有关，如红斑狼疮和结节性多动脉炎，这些不良反应可逆的。米诺环素也可引起嗜酸细胞增多症和全身症状（DRESS）等药物反应，其特点是发热、皮疹、淋巴结肿大、肝炎、非典型性淋巴细胞增多症、嗜酸性粒细胞增多症和血小板减少症等。
四环素类（强力霉素除外）可加重肾功能不全患者的氮质血症、高磷血症和代谢性酸中毒。尽管多西环素具有四环素类的许多代谢特性，但由于其肾外排泄途径，通常不会导致血液中毒。
过期的四环素片会变性，如摄入会引起范科尼综合征。应指导患者在抗生素过期时将其丢弃。
四环素的给药注意事项
多西环素、埃拉瓦环素和奥马环素主要在肠道中排泄，肾功能不全时不需要减少剂量，而四环素和米诺环素在肾功能减退的患者中需要调整剂量。
四环素能降低口服避孕药效果和增强口服抗凝剂的作用。