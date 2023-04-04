C. trachomatis 沙眼衣原包括有18个血清型：

在美国, C. trachomatis 沙眼衣原体是STIs最常见的细菌病原，包括

男性中的非淋菌性尿道炎 和 附睾炎

女性中的宫颈炎，尿道炎和盆腔炎(PID)

所有患者均为直肠炎, 性病性淋巴肉芽肿和 反应性关节炎 （赖特综合征）。

C. trachomatis 通过母婴传播还可以导致新生儿结膜炎 和新生儿肺炎。在美国，孕妇接受全面产前筛查和治疗，大大降低了婴儿衣原体感染的发生率 C. trachomatis (1)。

该微生物可分离自成人直肠和喉部（通常为男同性恋）。HIV感染的男同性恋者在感染L2型菌株所致的直肠感染可表现为严重的直肠结肠炎症状，与急性炎症性肠疾病相似。