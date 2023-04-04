三种 Chlamydia可导致人类疾病，其中包括性传播感染病及呼吸道感染。诊断取决于物种；可以进行培养、核酸扩增测试 (NAAT) 或血清学测试。非孕妇使用强力霉素治疗，孕妇使用阿奇霉素治疗。
衣原体是专性细胞内寄生菌，不能自由移动。菌体由DNA、RNA、核糖体组成，可生成其自身蛋白及核酸。然而，衣原体蛋白合成依赖于宿主三磷酸腺苷（ATP） 以及宿主细胞中四种三磷酸核苷中的三种。
衣原体属 Chlamydia 现在包含12个种；其中3种可导致人类疾病：
Chlamydia trachomatis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittaci
衣原体可引起持续感染，常为亚临床表现。
Chlamydia trachomatis
C. trachomatis 沙眼衣原包括有18个血清型：
在美国, C. trachomatis 沙眼衣原体是STIs最常见的细菌病原，包括
C. trachomatis 通过母婴传播还可以导致新生儿结膜炎 和新生儿肺炎。在美国，孕妇接受全面产前筛查和治疗，大大降低了婴儿衣原体感染的发生率 C. trachomatis (1)。
该微生物可分离自成人直肠和喉部（通常为男同性恋）。HIV感染的男同性恋者在感染L2型菌株所致的直肠感染可表现为严重的直肠结肠炎症状，与急性炎症性肠疾病相似。
Chlamydia pneumoniae
C. pneumoniae 肺炎衣原体可导致肺炎，多见于儿童和年轻人，临床表现难以与支原体肺炎Mycoplasma pneumoniae区分。部分 C. pneumoniae感染患者在出现咳嗽症状前，可先表现为声音嘶哑以及咽痛等症状，这些症状可持续存在并可伴有支气管痉挛。
大约 6% 到 19% 社区获得性肺炎 案件是由于 肺炎衣原体。爆发 肺炎衣原体 肺炎对聚集场所（例如疗养院、学校、军事设施、监狱）中的人们构成特别的风险。尚未发现发病率的季节性变化。
C. pneumoniae 肺炎衣原体已被列为触发反应性气道疾病的感染性诱因。
Chlamydia psittaci
(参见 the Centers for Disease Control and Prevention's [CDC] Psittacosis: For Clinicians and Laboratorians.)
C. psittaci 鹦鹉热衣原体可导致鹦鹉热。致人疾病的菌株多由鹦形目鸟类传播而来，可引起肺炎为主的播散性疾病的。患者可能会出现严重头痛和肝脏血液检查异常。
鹦鹉热是一种罕见的感染。自2010年以来，向美国疾病控制与预防中心报告的病例通常每年少于10例（另见美国疾病控制和预防中心的鹦鹉热）。然而，鹦鹉热可能诊断不足，因为确实会发生轻度病例。流行病学接触史非常重要，例如宠物鸟主人、兽医和家禽业工人。肉类加工厂处理火鸡和鸭子等禽类的工人中可出现暴发。
参考文献
1.Kohlhoff S, Roblin PM, Clement S, et al: Universal prenatal screening and testing and Chlamydia trachomatis conjunctivitis in infants.Sex Transm Dis 48(9):e122–e123, 2021. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001344
衣原体的诊断
沙眼衣原体可以通过核酸检测明确。
肺炎衣原体可以通过培养或核酸检测。
鹦鹉热衣原体可以通过血清学测试或聚合酶链反应检测（PCR；可用）。
(参见 the CDC's 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Chlamydial Infections.)
C. trachomatisSTIs最佳的诊断方法是通过核酸扩增检测（NAATs）生殖器部位样本。这是因为该方法比细胞培养更灵敏且对样本处理的要求不那么严格。目前，NAAT 可用于检测成人和青少年的生殖器和尿液样本。NAATs可采用非侵入性手段获得的生殖器部位样本，如尿液及病人或医生所采集的阴道拭子。 几种市售NAAT已被批准用于生殖器外感染（例如，直肠或咽部感染）。
除了用于诊断性淋巴肉芽肿和鹦鹉热，血清学试验的价值有限。
C. pneumoniae 肺炎衣原体可经呼吸道样本培养或NAAT检测诊断。目前两种FDA批准的商业化NAAT试剂盒可检测肺炎衣原体, 该试剂盒可同时检测多种呼吸道病原体。
诊断的主要线索 鹦鹉热衣原体 感染是与鸟类（通常是鹦鹉或长尾小鹦鹉等宠物鸟）密切接触，包括兽医以及火鸡和鸭加工厂的工人。可通过血清学检测确诊。培养通常不可行。没有可用的市售鹦鹉热衣原体NAATs，但PCR可以由美国疾病控制与预防中心（CDC）和一些专业实验室进行。(参见 the CDC's different methods for diagnosing psittacosis.)
诊断参考文献
1.Kohlhoff S, Roblin PM, Clement S, et al: Universal prenatal screening and testing and Chlamydia trachomatis conjunctivitis in infants.Sex Transm Dis 48(9):e122–e123, 2021. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001344
筛查
由于衣原体生殖器感染非常常见，通常没有症状，或者只引起轻微或非特异性症状(特别是在女性中)，疾控中心建议对无症状的性传播感染高危人群进行常规筛查(见2021年性传播感染治疗指南： 筛查建议和治疗指南和原始来源：衣原体)。
另请参阅衣原体筛查 查看筛选建议摘要。
衣原体的治疗
对于未怀孕的人， 多西环素
对于孕妇来说， 阿奇霉素
多西环素100 mg口服，每天2次，持续7天，是治疗未怀孕青少年和成人泌尿生殖道衣原体的推荐方法（1)。一项比较强力霉素 和 阿奇霉素 治疗泌尿生殖道衣原体感染的随机试验综述发现，阿奇霉素 在男性中的微生物治疗失败率高于多西环素 (2)。该建议也是基于研究表明，在治疗男性性行为患者的直肠感染方面，7天疗程的强力霉素 优于单剂量 阿奇霉素 （3)。使用 强力霉素 的建议扩大到包括女性，因为在这一人群中没有常规筛查直肠感染。
口服单剂量阿奇霉素 1 g 是另一种治疗选择。阿奇霉素 可能适用于可能存在依从性问题且可能无法耐受7天多剂量强力霉素疗程的人群。
孕妇只能口服单剂量阿奇霉素1克。
目前的性伴侣也应及时治疗。患者及其性伴侣在治疗≥ 1周前，应避免性生活。
当淋病 存在且未排除衣原体感染时（不常见，因为目前所有用于淋球菌感染的NAAT检测都与 沙眼衣原体检测同时进行)，建议同时进行 淋病的治疗。
筛查和治疗孕妇是预防新生儿衣原体感染（包括结膜炎和肺炎）的最有效方法。 新生儿眼部预防性使用红霉素或其他制剂并不能预防新生儿衣原体结膜炎。
阿奇霉素 和 强力霉素 是治疗 肺炎链球菌 和鹦鹉热的一线抗生素。
其他特殊感染将在后文分章讨论：性腺淋巴肉芽肿和尿道炎、 盆腔炎、附睾炎、反应性关节炎、 新生儿结膜炎和新生儿肺炎、沙眼和包涵性结膜炎。
治疗参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Chlamydial Infections: Chlamydial Infection Among Adolescents and Adults.访问日期：2023 年 3 月 30 日。
2.Páez-Canro C, Alzate JP, González LM, et al: Antibiotics for treating urogenital Chlamydia trachomatis infection in men and non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 1(1):CD010871, 2019.doi: 10.1002/14651858.CD010871.pub2
3.Dombrowski JC, Wierzbicki MR, Newman LM, et al: Doxycycline versus azithromycin for the treatment of rectal chlamydia in men who have sex with men: A randomized controlled trial.Clin Infect Dis 73(5):824–831, 2021.doi: 10.1093/cid/ciab153
关键点
C. trachomatis沙眼衣原体导致沙眼或STIs，经母婴传播后还可以引起新生儿结膜炎和肺炎。
C. pneumoniae肺炎衣原体可导致肺炎，多见于封闭环境中的儿童和年轻人。
C. psittaci 鹦鹉热衣原体是肺炎（鹦鹉热）的罕见病因，传染源通常为鹦鹉。
诊断沙眼衣原体 C. trachomatis 和肺炎衣原体 C. pneumoniae 感染可使用核酸扩增试验。
在高风险，无症状患者中筛查经性传播的衣原体感染。
用多西环素治疗未怀孕的人，用阿奇霉素治疗孕妇。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Chlamydial Infections
CDC: 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Screening Recommendations and Considerations Referenced in Treatment Guidelines and Original Sources: Chlamydia
CDC: 2020 Recommendations for Providing Quality Sexually Transmitted Diseases Clinical Services
CDC: Psittacosis
Avian Chlamydiosis: A resource providing information about zoonotic risk of avian chlamydiosis