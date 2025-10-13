多腺体缺陷综合征的特点
特征
Ⅰ型
Ⅱ型
Ⅲ型
人口统计
发病年龄
儿童期（3～5岁）
成人（高峰30岁）
成人（尤其是中年妇女）
女性：男性
4:3
3:1
数据不可用
遗传学
人类白细胞抗原（HLA）类型
可能会影响疾病的特定组分的发生
主要为B8、DW3、DR3、DR4；
其他类型见于特殊疾病
DR3，DR4
遗传方式
AIRE基因的常染色体隐性突变
多基因
多基因
受累腺体
常见
甲状旁腺
肾上腺
性腺
肾上腺
甲状腺
胰腺
甲状腺
胰腺
不常见
胰腺
甲状腺
性腺
多样
临床表现
肾上腺皮质功能不全 (Addison病)
73–100%
100%
不存在
26–32%
*
*
罕见
*
*
慢性活动性肝炎
20%
不存在
数据不可用
73–97%
不存在
数据不可用
糖尿病 （1型）
2–30%
52%
*
性腺功能减退
男性15～25%
女性60%
3.5%
*
76–99%
不存在
不存在
22–24%
不存在
数据不可用
不存在
*
*
13–30%
< 1%
*
不存在
不存在
*
甲状腺疾病†
10–11%
69%
100%
4–30%
5–50%
N/A
*有关联，发病率不明。
†主要指慢性淋巴细胞性甲状腺炎，但也包括Graves病。
Data from Husebye ES, Perheentupa J, Rautemaa R, Kampe O: Clinical manifestations and management of patients with autoimmune polyendocrine syndrome type 1.J Intern Med 265: 519–529, 2009; Trence DL, Morley JE, Handwerger BS: Polyglandular autoimmune syndromes.Am J Med 77(1):107–116, 1984; Leshin M: Polyglandular autoimmune syndromes.Am J Med Sci 290(2):77–88, 1985; Dittmar M, Kahaly GJ: Polyglandular autoimmune syndromes: immunogenetics and long-term follow-up.J Clin Endocrinol Metab 88:2983–2992, 2003; and Eisenbarth GS, Gottlieb PA: Autoimmune polyendocrine syndromes.N Engl J Med 350:2068–2079, 2004.