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多腺体缺陷综合征的特点

多腺体缺陷综合征的特点

特征

Ⅰ型

Ⅱ型

Ⅲ型

人口统计

发病年龄

儿童期（3～5岁）

成人（高峰30岁）

成人（尤其是中年妇女）

女性：男性

4:3

3:1

数据不可用

遗传学

人类白细胞抗原（HLA）类型

可能会影响疾病的特定组分的发生

主要为B8、DW3、DR3、DR4；

其他类型见于特殊疾病

DR3，DR4

遗传方式

AIRE基因的常染色体隐性突变

多基因

多基因

受累腺体

常见

甲状旁腺

肾上腺

性腺

肾上腺

甲状腺

胰腺

甲状腺

胰腺

不常见

胰腺

甲状腺

性腺

多样

临床表现

肾上腺皮质功能不全 (Addison病)

73–100%

100%

不存在

脱发

26–32%

*

*

乳糜泻

罕见

*

*

慢性活动性肝炎

20%

不存在

数据不可用

慢性皮肤粘膜念珠菌病

73–97%

不存在

数据不可用

糖尿病 （1型）

2–30%

52%

*

性腺功能减退

男性15～25%

女性60%

3.5%

*

甲状旁腺功能减退

76–99%

不存在

不存在

吸收障碍

22–24%

不存在

数据不可用

重症肌无力

不存在

*

*

恶性贫血

13–30%

< 1%

*

结节病

不存在

不存在

*

甲状腺疾病†

10–11%

69%

100%

白癜风

4–30%

5–50%

N/A

*有关联，发病率不明。

†主要指慢性淋巴细胞性甲状腺炎，但也包括Graves病。

Data from Husebye ES, Perheentupa J, Rautemaa R, Kampe O: Clinical manifestations and management of patients with autoimmune polyendocrine syndrome type 1.J Intern Med 265: 519–529, 2009; Trence DL, Morley JE, Handwerger BS: Polyglandular autoimmune syndromes.Am J Med 77(1):107–116, 1984; Leshin M: Polyglandular autoimmune syndromes.Am J Med Sci 290(2):77–88, 1985; Dittmar M, Kahaly GJ: Polyglandular autoimmune syndromes: immunogenetics and long-term follow-up.J Clin Endocrinol Metab 88:2983–2992, 2003; and Eisenbarth GS, Gottlieb PA: Autoimmune polyendocrine syndromes.N Engl J Med 350:2068–2079, 2004.

*有关联，发病率不明。

†主要指慢性淋巴细胞性甲状腺炎，但也包括Graves病。

Data from Husebye ES, Perheentupa J, Rautemaa R, Kampe O: Clinical manifestations and management of patients with autoimmune polyendocrine syndrome type 1.J Intern Med 265: 519–529, 2009; Trence DL, Morley JE, Handwerger BS: Polyglandular autoimmune syndromes.Am J Med 77(1):107–116, 1984; Leshin M: Polyglandular autoimmune syndromes.Am J Med Sci 290(2):77–88, 1985; Dittmar M, Kahaly GJ: Polyglandular autoimmune syndromes: immunogenetics and long-term follow-up.J Clin Endocrinol Metab 88:2983–2992, 2003; and Eisenbarth GS, Gottlieb PA: Autoimmune polyendocrine syndromes.N Engl J Med 350:2068–2079, 2004.

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