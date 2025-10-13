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常见眼球运动障碍

常见眼球运动障碍

临床表现

综合征

常见病因

麻痹

某一方向的水平凝视麻痹

同向水平凝视麻痹

病灶累及同侧脑桥水平凝视中枢或对侧额叶皮质

双向水平凝视麻痹

完全性（双侧）水平凝视麻痹

Wernicke脑病

双侧脑桥较大病变累及双侧水平凝视中枢

除病灶对侧的眼球可以外展外，双眼的其他水平运动均受限；辐辏反射正常

一个半综合征

内侧纵束和同侧脑桥水平凝视中枢病变

单侧或双侧水平凝视时眼内收麻痹，而辐辏反射正常

核间性眼肌麻痹

内侧纵束病变

双侧上视麻痹伴瞳孔扩大，瞳孔对光反射消失，调节辐辏反射正常，下视凝视偏好，下跳性眼球震颤

帕里诺（Parinaud）综合症（共轭垂直凝视麻痹的一种）

松果体肿瘤

背侧中脑梗塞

双侧下视麻痹

同向下视麻痹

进行性核上性麻痹

单眼偏斜（静息时眼球向下向外）、单眼内收、上视、下视麻痹，上睑下垂，常有瞳孔扩大

动眼神经麻痹

动脉瘤

动眼神经或中脑微血管疾病（糖尿病和高血压）

外伤

小脑幕疝

单侧向下向内（鼻侧）视麻痹，较轻微，产生症状（向下向内看困难）

头部倾斜征（患者头部偏向病变侧眼的对侧）

滑车神经麻痹

特发性

脑外伤

缺血

先天性

单侧外展麻痹

展神经麻痹

特发性

颅内压升高

继发于糖尿病或高血压的微血管疾病

多发性硬化

外伤

肿瘤

血管炎

垂直偏斜（眼球垂直方向错位）

动眼神经核、垂直凝视中枢或内侧纵束部分及不等程度受累

中脑至延髓任意处脑干损伤

所有眼外肌无力或受限

眼外肌麻痹

眼肌或神经肌肉接头病变

常由以下病因所致：

不自主运动或异常运动

通常是双侧的节律性不自主运动

眼球震颤

许多原因：

  • 前庭疾病（如，梅尼埃病、前庭神经炎）

  • 多发性硬化

  • 脑外伤

  • 药物（例如抗癫痫药，抗焦虑药和镇静剂）

快速向下跳动而缓慢回升到中线位置

眼球上下跳动

大面积脑桥病变或功能障碍

眼球过分凝视后伴随数次摆动

眼球辨距不良

小脑通路损伤

定点注视时突发眼球水平摆动

眼扑动

许多原因：

  • 缺氧后脑病

  • 隐匿的神经母细胞瘤

  • 副肿瘤影响

  • 共济失调性毛细血管扩张

  • 病毒性脑炎

  • 药物毒性作用

快速、共轭、多方向无序运动，常伴有广泛肌阵挛

眼阵挛

许多原因（同眼扑动，见上）

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