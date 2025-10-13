常见中毒综合征
综合征
症状
常见病因
抗胆碱能药
心动过速、高热、瞳孔散大、皮肤温暖干燥、尿潴留、肠梗阻、谵妄（这些症状组合在英语中有一个记忆口诀：“像制帽匠一样疯狂，像蝙蝠一样瞎，像甜菜一样红，像野兔一样热，像骨头一样干”*）。
抗组胺药物
阿托品
颠茄碱
曼陀罗（天使的小号）
曼陀罗
精神活性药（多种）
东莨菪碱
三环类抗抑郁药
胆碱能药，毒蕈碱样的
S流涎，L流泪，U排尿，D排便，G胃肠痉挛，E呕吐（英文助记符：SLUDGE）
或
D腹泻； U排尿； M瞳孔缩小； B支气管分泌物增多、心动过缓和支气管收缩； E呕吐； L流泪；和 S流涎（英文助记符：DUMBELS）
哮鸣
氨基甲酸酯
有机磷化合物†, ‡
毒扁豆碱
毛果芸香碱
吡斯的明
胆碱能药，烟碱样的
M瞳孔散大、 T心动过速、 W肌无力、 H高血压、 H高血糖、 F肌束震颤、 S多汗（英文记忆法采用与星期首字母相同的缩写形式：MTWT[h]FS）
腹痛、轻瘫
黑寡妇蜘蛛咬伤
氨基甲酸酯
尼古丁
有机磷酸酯类（部分）†, ‡
阿片类药物§
通气不足、低血压、瞳孔缩小、镇静、或体温过低
阿片类药物（如丁丙诺啡、地芬诺酯，芬太尼，卡芬太尼，去甲芬太尼，瑞芬太尼，海洛因，美沙酮，吗啡，喷他佐辛，丙氧芬，羟考酮，氢吗啡酮）
拟交感神经药║
心动过速、高血压、瞳孔放大、激惹、抽搐、出汗、高热、精神错乱（长期用药后）
咖啡因
麻黄素
草药和合成大麻和其他替代品
苯丙醇胺
茶碱
戒断反应（多种药物类别）a
心动过速、轻度高血压、瞳孔放大、出汗、激惹、烦躁、焦虑、反射亢进、立毛、哈欠、腹部痉挛、流泪、流感样症状、失眠、呕吐以及腹泻。
以下镇静或软性毒品引起的戒断症状：
躁动、幻觉、意识模糊、定向障碍、癫痫发作、反射亢进、高血压、心动过速、心律失常、脱水、自主神经功能不稳定、死亡、严重肌肉痉挛（巴氯芬）。
以下有镇静催眠效果药物的戒断症状：
警觉性下降，嗜睡，昏迷，血压下降，心率下降
以下有拟交感神经作用的药物戒断症状：
轻度流感样症状，失眠，烦躁和焦虑
以下具有抗抑郁作用的药物停药后的戒断反应：
* From Carroll L: Alice's Adventures in Wonderland.London, MacMillan & Co., 1865.
† Tuovinen K.Organophosphate-induced convulsions and prevention of neuropathological damages. Toxicology.2004;196(1-2):31-39.doi:10.1016/j.tox.2003.10.013
‡ Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, Dawson AH.Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. Lancet.2008;371(9612):597-607.doi:10.1016/S0140-6736(07)61202-1
§Sharma B, Bruner A, Barnett G, Fishman M.Opioid Use Disorders. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2016;25(3):473-487.doi:10.1016/j.chc.2016.03.002
║Brown H, Pollard KA.Drugs of Abuse: Sympathomimetics. Crit Care Clin.2021;37(3):487-499.doi:10.1016/j.ccc.2021.03.002
aGortney JS, Raub JN, Patel P, et al.Alcohol withdrawal syndrome in medical patients. Cleve Clin J Med.2016;83(1):67-79.doi:10.3949/ccjm.83a.14061
bFava GA, Cosci F.Understanding and Managing Withdrawal Syndromes After Discontinuation of Antidepressant Drugs. J Clin Psychiatry.2019;80(6):19com12794.Published 2019 Nov 26.doi:10.4088/JCP.19com12794
GHB=γ-羟基丁酸；MDMA=亚甲二氧基甲基苯丙胺；MAOI=单胺氧化酶抑制剂；PCP=苯环己哌啶；SSRI=选择性血清素再摄取抑制剂。