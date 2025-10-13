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常见中毒综合征

常见中毒综合征

综合征

症状

常见病因

抗胆碱能药

心动过速、高热、瞳孔散大、皮肤温暖干燥、尿潴留、肠梗阻、谵妄（这些症状组合在英语中有一个记忆口诀：“像制帽匠一样疯狂，像蝙蝠一样瞎，像甜菜一样红，像野兔一样热，像骨头一样干”*）。

抗组胺药物

阿托品

颠茄碱

曼陀罗（天使的小号）

曼陀罗

某些蘑菇

精神活性药（多种）

东莨菪碱

三环类抗抑郁药

胆碱能药，毒蕈碱样的

S流涎，L流泪，U排尿，D排便，G胃肠痉挛，E呕吐（英文助记符：SLUDGE）

D腹泻； U排尿； M瞳孔缩小； B支气管分泌物增多、心动过缓和支气管收缩； E呕吐； L流泪；和 S流涎（英文助记符：DUMBELS）

哮鸣

氨基甲酸酯

某些蘑菇

有机磷化合物†,

毒扁豆碱

毛果芸香碱

吡斯的明

胆碱能药，烟碱样的

M瞳孔散大、 T心动过速、 W肌无力、 H高血压、 H高血糖、 F肌束震颤、 S多汗（英文记忆法采用与星期首字母相同的缩写形式：MTWT[h]FS）

腹痛、轻瘫

黑寡妇蜘蛛咬伤

氨基甲酸酯

尼古丁

有机磷酸酯类（部分）†,

阿片类药物§

通气不足、低血压、瞳孔缩小、镇静、或体温过低

阿片类药物（如丁丙诺啡、地芬诺酯，芬太尼，卡芬太尼，去甲芬太尼，瑞芬太尼，海洛因，美沙酮，吗啡，喷他佐辛，丙氧芬，羟考酮，氢吗啡酮）

拟交感神经药

心动过速、高血压、瞳孔放大、激惹、抽搐、出汗、高热、精神错乱（长期用药后）

苯异丙胺

咖啡因

可卡因

麻黄素

草药和合成大麻和其他替代品

MDMA(摇头丸)

苯丙醇胺

取代卡西酮（“浴盐”）

合成大麻

茶碱

戒断反应（多种药物类别）a

心动过速、轻度高血压、瞳孔放大、出汗、激惹、烦躁、焦虑、反射亢进、立毛、哈欠、腹部痉挛、流泪、流感样症状、失眠、呕吐以及腹泻。

以下镇静或软性毒品引起的戒断症状：

躁动、幻觉、意识模糊、定向障碍、癫痫发作、反射亢进、高血压、心动过速、心律失常、脱水、自主神经功能不稳定、死亡、严重肌肉痉挛（巴氯芬）。

以下有镇静催眠效果药物的戒断症状：

警觉性下降，嗜睡，昏迷，血压下降，心率下降

以下有拟交感神经作用的药物戒断症状：

轻度流感样症状，失眠，烦躁和焦虑

以下具有抗抑郁作用的药物停药后的戒断反应：

* From Carroll L: Alice's Adventures in Wonderland.London, MacMillan & Co., 1865.

Tuovinen K.Organophosphate-induced convulsions and prevention of neuropathological damages. Toxicology.2004;196(1-2):31-39.doi:10.1016/j.tox.2003.10.013

Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, Dawson AH.Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. Lancet.2008;371(9612):597-607.doi:10.1016/S0140-6736(07)61202-1

§Sharma B, Bruner A, Barnett G, Fishman M.Opioid Use Disorders. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2016;25(3):473-487.doi:10.1016/j.chc.2016.03.002

Brown H, Pollard KA.Drugs of Abuse: Sympathomimetics. Crit Care Clin.2021;37(3):487-499.doi:10.1016/j.ccc.2021.03.002

aGortney JS, Raub JN, Patel P, et al.Alcohol withdrawal syndrome in medical patients. Cleve Clin J Med.2016;83(1):67-79.doi:10.3949/ccjm.83a.14061

bFava GA, Cosci F.Understanding and Managing Withdrawal Syndromes After Discontinuation of Antidepressant Drugs. J Clin Psychiatry.2019;80(6):19com12794.Published 2019 Nov 26.doi:10.4088/JCP.19com12794

GHB=γ-羟基丁酸；MDMA=亚甲二氧基甲基苯丙胺；MAOI=单胺氧化酶抑制剂；PCP=苯环己哌啶；SSRI=选择性血清素再摄取抑制剂。

* From Carroll L: Alice's Adventures in Wonderland.London, MacMillan & Co., 1865.

Tuovinen K.Organophosphate-induced convulsions and prevention of neuropathological damages. Toxicology.2004;196(1-2):31-39.doi:10.1016/j.tox.2003.10.013

Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, Dawson AH.Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. Lancet.2008;371(9612):597-607.doi:10.1016/S0140-6736(07)61202-1

§Sharma B, Bruner A, Barnett G, Fishman M.Opioid Use Disorders. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2016;25(3):473-487.doi:10.1016/j.chc.2016.03.002

Brown H, Pollard KA.Drugs of Abuse: Sympathomimetics. Crit Care Clin.2021;37(3):487-499.doi:10.1016/j.ccc.2021.03.002

aGortney JS, Raub JN, Patel P, et al.Alcohol withdrawal syndrome in medical patients. Cleve Clin J Med.2016;83(1):67-79.doi:10.3949/ccjm.83a.14061

bFava GA, Cosci F.Understanding and Managing Withdrawal Syndromes After Discontinuation of Antidepressant Drugs. J Clin Psychiatry.2019;80(6):19com12794.Published 2019 Nov 26.doi:10.4088/JCP.19com12794

GHB=γ-羟基丁酸；MDMA=亚甲二氧基甲基苯丙胺；MAOI=单胺氧化酶抑制剂；PCP=苯环己哌啶；SSRI=选择性血清素再摄取抑制剂。

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