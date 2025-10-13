skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

过度出血的一些原因

过度出血的一些原因

分类

示例

血小板疾病

血小板数量减少（数量异常）

生成不足（如，白血病再生障碍性贫血及某些骨髓增生异常综合征

与肝病相关的血小板生成素缺乏导致生成量减少

脾脏滞留（如，肝硬化所致的充血性脾大）

血小板破坏或消耗增加（如免疫性血小板减少症[ITP]DIC血栓性血小板减少性紫癜溶血尿毒综合征脓毒症HIV感染

药物引起的破坏（如肝素、奎尼丁、奎宁、磺胺类药、磺脲类药或利福平）

血小板数量增加（数量异常）

原发性血小板增多症 （血小板计数非常高时可能会发生出血）

血小板功能不足（质量异常）

血管性血友病（VWF介导的血小板粘附缺陷）

药物引起的功能障碍（如阿司匹林，P2Y12抑制剂[坎格雷洛，氯吡格雷，普拉格雷，替卡格雷]或NSAID）

系统性疾病（尿毒症；偶见于骨髓增生性疾病[由于在血小板计数非常高的情况下血小板对VWF的破坏]、骨髓增生异常综合征多发性骨髓瘤

凝血功能障碍性疾病

获得性

维生素K缺乏

肝病

使用华法林肝素或直接口服凝血酶因子Xa抑制剂（如阿哌沙班、依度沙班、利伐沙班）进行抗凝治疗

弥散性血管内凝血

遗传性

血友病A（Ⅷ因子缺乏）

血友病B(因子IX缺乏）

血管疾病

获得性

维生素C缺乏（坏血病）

免疫球蛋白A相关的血管炎

淀粉样变

遗传性

系统性风湿性疾病（例如，埃勒斯-当洛斯综合征成骨不全症马凡综合征

遗传性出血性毛细血管扩张症

DIC=disseminated intravascular coagulation（弥散性血管内凝血）；HIV=human immunodeficiency virus（人类免疫缺陷病毒）；ITP=immune thrombocytopenia（免疫性血小板减少症）；NSAIDs=nonsteroidal anti-inflammatory drugs（非甾体抗炎药）；VWF=von Willebrand factor（血管性血友病因子）。

DIC=disseminated intravascular coagulation（弥散性血管内凝血）；HIV=human immunodeficiency virus（人类免疫缺陷病毒）；ITP=immune thrombocytopenia（免疫性血小板减少症）；NSAIDs=nonsteroidal anti-inflammatory drugs（非甾体抗炎药）；VWF=von Willebrand factor（血管性血友病因子）。

在这些主题中