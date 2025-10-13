过度出血的一些原因
分类
示例
血小板疾病
血小板数量减少（数量异常）
生成不足（如，白血病、再生障碍性贫血及某些骨髓增生异常综合征）
与肝病相关的血小板生成素缺乏导致生成量减少
血小板破坏或消耗增加（如免疫性血小板减少症[ITP]、DIC、血栓性血小板减少性紫癜、溶血尿毒综合征、脓毒症和HIV感染）
药物引起的破坏（如肝素、奎尼丁、奎宁、磺胺类药、磺脲类药或利福平）
血小板数量增加（数量异常）
原发性血小板增多症 （血小板计数非常高时可能会发生出血）
血小板功能不足（质量异常）
血管性血友病（VWF介导的血小板粘附缺陷）
药物引起的功能障碍（如阿司匹林，P2Y12抑制剂[坎格雷洛，氯吡格雷，普拉格雷，替卡格雷]或NSAID）
系统性疾病（尿毒症；偶见于骨髓增生性疾病[由于在血小板计数非常高的情况下血小板对VWF的破坏]、骨髓增生异常综合征 、多发性骨髓瘤）
凝血功能障碍性疾病
获得性
肝病
使用华法林、肝素或直接口服凝血酶或因子Xa抑制剂（如阿哌沙班、依度沙班、利伐沙班）进行抗凝治疗
弥散性血管内凝血
遗传性
血友病A（Ⅷ因子缺乏）
血友病B(因子IX缺乏）
血管疾病
获得性
遗传性
系统性风湿性疾病（例如，埃勒斯-当洛斯综合征、成骨不全症、马凡综合征）
DIC=disseminated intravascular coagulation（弥散性血管内凝血）；HIV=human immunodeficiency virus（人类免疫缺陷病毒）；ITP=immune thrombocytopenia（免疫性血小板减少症）；NSAIDs=nonsteroidal anti-inflammatory drugs（非甾体抗炎药）；VWF=von Willebrand factor（血管性血友病因子）。