引起眼睑水肿的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
眼睑疾病
过敏反应，局部性
痒，无痛
单侧或双侧眼睑、结膜或者两者同时出现苍白、水肿
有时有复发史和（或）过敏原接触史
单侧或者双侧性
病史和体格检查
肉眼或者放大镜下（如裂隙灯下）通常可见睫毛累及和鳞屑
痒，烧灼感，充血和（或）溃疡
有时合并有脂溢性皮炎
单侧或者双侧性
病史和体格检查
局部充血和疼痛，单侧发病
最终发展为局限性、无痛性肿胀，不毗邻睑缘
病史和体格检查
结膜炎，感染性
结膜充血，分泌物
有时有耳前淋巴结肿大和或者结膜水肿
单侧或者双侧性
病史和体格检查，包括眼科检查，通常进行荧光素染色以排除 单纯疱疹性角结膜炎
单纯疱疹性睑缘炎（原发性）
皮肤红斑上的簇状小泡，溃疡，严重疼痛
单侧
病史和体格检查
皮肤红斑上的簇状小泡，溃疡，严重疼痛
单侧，V1 神经根分布区
病史和体格检查，包括眼睛检查（如怀疑眼睛受累）
局部充血和疼痛，单侧
最终发展为睑缘的局限肿胀，有时伴有脓疱
病史和体格检查
昆虫叮咬
痒，红，有时有皮疹
病史和体格检查
眼眶和眶周疾病
海绵窦栓塞（罕见）
头痛，眼球突出，眼肌麻痹，上睑下垂，视力减退，发热
通常首先单侧发病，然后发展为双侧
鼻窦炎或者其他面部感染的表现
急诊CT或者MRI 大脑和眼眶
眼球突出，充血，发热，疼痛
眼外肌运动受限或者疼痛
有时视力下降
通常为单侧性
有时可先于原发感染灶的表现（典型的为鼻窦炎）
眼眶CT或MRI
眶隔前蜂窝织炎（眶周蜂窝织炎）
肿胀（但无眼球突出），充血，有时有疼痛，发热
通常为单侧性
视力和眼球运动无异常
有时可先于原发感染灶的表现（典型的为局部皮肤感染）
必要时行眼眶CT或者MRI以排除眼眶蜂窝织炎
全身疾病*
过敏反应，系统性（如血管性水肿、鼻炎）
痒
有时有眼外过敏表现（如荨麻疹、喘息、流涕）
有时有复发史、过敏原接触史和（或）过敏体质
通常为双侧性
病史和体格检查
双侧无症状性眼睑水肿，有时有面部水肿，通常也有身体下垂部位的水肿（如足部，骶骨前区域）
通常有原发疾病的表现（如慢性肾病，心衰，肝衰竭，先兆子痫）
有时使用 ACE 抑制剂
依据临床表现检查心脏、肝脏或者肾脏异常
甲状腺功能亢进（伴有Graves眼病）
凝视、眼睑迟落，眼球突出，眼外肌运动受限
仅在角膜干燥时引起疼痛
心动过速，焦虑和体重减轻
甲状腺功能检查（TSH，T4）
无痛性、双侧性、弥散性面部水肿
皮肤干燥、鳞屑；头发粗糙
怕冷
甲状腺功能检查（TSH，T4）
*全身疾病引起的水肿是双侧的且非红斑性的。
ACE = 血管紧张素转化酶；T4 = 甲状腺素；TSH = 促甲状腺激素；V1 = 三叉神经眼支。