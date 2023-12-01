眼睑肿胀可以为单侧或者双侧发病。可为无症状性或者伴有痒和疼痛的症状。
眼睑水肿的病因
眼睑肿胀可以有多种病因（见表眼睑肿胀的一些原因）。通常是由眼睑的疾病造成，但是也可以是由眼眶内或者其周围的疾病造成，或者由导致全身水肿的系统性疾病造成。
最常见 的病因为过敏，包括
单侧眼睑的局限性肿胀通常是由于 睑板腺囊肿造成的。
其它的病因列表于眼睑肿胀的一些原因，眼睑肿胀还可能由以下病因造成：
可能累及眼睑但是仅在病情严重时导致眼睑肿胀的疾病（如眼睑肿瘤，包括鳞状细胞癌和黑色素瘤）
可以引起眼睑肿胀但是并非患者主诉的疾病（如颅底部骨折，烧伤、外伤和手术后）
引起眼睑水肿的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
眼睑疾病
过敏反应，局部性
痒，无痛
单侧或双侧眼睑、结膜或者两者同时出现苍白、水肿
有时有复发史和（或）过敏原接触史
单侧或者双侧性
病史和体格检查
肉眼或者放大镜下（如裂隙灯下）通常可见睫毛累及和鳞屑
痒，烧灼感，充血和（或）溃疡
有时合并有脂溢性皮炎
单侧或者双侧性
病史和体格检查
局部充血和疼痛，单侧发病
最终发展为局限性、无痛性肿胀，不毗邻睑缘
病史和体格检查
结膜炎，感染性
结膜充血，分泌物
有时有耳前淋巴结肿大和或者结膜水肿
单侧或者双侧性
病史和体格检查，包括眼科检查，通常进行荧光素染色以排除 单纯疱疹性角结膜炎
单纯疱疹性睑缘炎（原发性）
皮肤红斑上的簇状小泡，溃疡，严重疼痛
单侧
病史和体格检查
皮肤红斑上的簇状小泡，溃疡，严重疼痛
单侧，第V1脑神经分布区
病史和体格检查，包括眼睛检查（如怀疑眼睛受累）
局部充血和疼痛，单侧
最终发展为睑缘的局限肿胀，有时伴有脓疱
病史和体格检查
昆虫叮咬
痒，红，有时有皮疹
病史和体格检查
眼眶和眶周疾病
海绵窦栓塞（罕见）
头痛，眼球突出，眼肌麻痹，上睑下垂，视力减退，发热
通常首先单侧发病，然后发展为双侧
鼻窦炎或者其他面部感染的表现
急诊CT或者MRI 大脑和眼眶
眼球突出，充血，发热，疼痛
眼外肌运动受限或者疼痛
有时视力下降
通常为单侧性
有时可先于原发感染灶的表现（典型的为鼻窦炎）
眼眶CT或MRI
眶隔前蜂窝织炎（眶周蜂窝织炎）
肿胀（但无眼球突出），充血，有时有疼痛，发热
通常为单侧性
视力和眼球运动无异常
有时可先于原发感染灶的表现（典型的为局部皮肤感染）
必要时行眼眶CT或者MRI以排除眼眶蜂窝织炎
全身疾病*
过敏反应，系统性（如血管性水肿、鼻炎）
痒
有时有眼外过敏表现（如风疹，哮喘和流涕）
有时有复发史、过敏原接触史和（或）过敏体质
通常为双侧性
病史和体格检查
双侧无症状性眼睑水肿，有时有面部水肿，通常有身体相关部位的水肿（如足部，骶骨前区域）
通常有原发疾病的表现（如慢性肾病，心衰，肝衰竭，先兆子痫）
有时由于应用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂
依据临床表现检查心脏、肝脏或者肾脏异常
甲状腺功能亢进（伴有Graves眼病）
凝视、眼睑迟落，眼球突出，眼外肌运动受限
仅在角膜干燥时引起疼痛
心动过速，焦虑和体重减轻
甲状腺功能检查（TSH，T4）
无痛性、双侧性、弥散性面部水肿
皮肤干燥、鳞屑；头发粗糙
怕冷
甲状腺功能检查（TSH，T4）
*全身疾病引起的水肿是双侧的且非红斑性的。
T4=甲状腺素，TSH=促甲状腺素，V1=三叉神经的眼支。
眼睑水肿的评估
病史
体格检查
应该检查生命体征以了解是否发热和心动过速。
眼部检查应评估肿胀的位置和颜色(红斑或苍白)，包括是否出现在一只眼睛的单眼皮或双眼皮上;无论是出现在双眼的单眼皮还是双眼皮;它是温柔的，温暖的，还是两者兼而有之。检查者应观察这一发现是否代表眼睑水肿、眼球突出(眼球突出)，或两者兼而有之。应特别注意记录视力以及眼球运动的程度（正常或者受限）。该检查在肿胀明显时会比较困难但是很重要，因为运动受限提示眼眶或者眼眶后的疾病而并非眼睑的疾病；可能需要一名助理来拉开眼睑。检查有无结膜的充血和分泌物。裂隙灯观察任何眼睑或者眼部的病灶。
全身检查应该判断有无中毒表现，提示有严重的感染和可能病因的体征。检查面部皮肤了解有无干燥和鳞屑（提示可能为甲状腺功能减退），油腻性鳞屑和其他脂溢性皮炎的表现。四肢末端和骶前区有无水肿，那提示全身性病因。如果怀疑为全身性病因，请看水肿主题，以便进一步讨论评估。
危险信号
要特别注意以下情况：
发热
视力下降
眼外肌运动受限
眼球突出
临床表现解析
辅助检查
眼睑水肿的治疗
根据原发疾病进行治疗。没有专门针对肿胀的治疗。
关键点
伴有视力下降或者眼外肌运动受限的眼球突出提示为眼眶蜂窝织炎或海绵窦栓塞，应尽快诊断和治疗。
眼睑的疾病应与眼眶和全身疾病导致的肿胀进行鉴别。