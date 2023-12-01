眼睑肿胀可以有多种病因（见表眼睑肿胀的一些原因）。通常是由眼睑的疾病造成，但是也可以是由眼眶内或者其周围的疾病造成，或者由导致全身水肿的系统性疾病造成。

最常见 的病因为过敏，包括

单侧眼睑的局限性肿胀通常是由于 睑板腺囊肿造成的。

最急性严重的病因是眼眶蜂窝织炎 和 海绵窦栓塞（罕见）。

其它的病因列表于眼睑肿胀的一些原因，眼睑肿胀还可能由以下病因造成：

可能累及眼睑但是仅在病情严重时导致眼睑肿胀的疾病（如眼睑肿瘤，包括鳞状细胞癌和黑色素瘤）

最初引起眼睑附近但并非眼睑组织本身肿胀的疾病（如泪囊炎或者泪小管炎）

可以引起眼睑肿胀但是并非患者主诉的疾病（如颅底部骨折，烧伤、外伤和手术后）