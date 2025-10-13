引起咯血的部分原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
气管支气管来源
急性 ：咳痰或干咳
慢性：已知患有COPD或有吸烟史的患者，每月大部分时间或连续两年每年持续3个月出现咳嗽
急性：病史和体格检查
慢性:胸片
既往有反复感染病史者出现慢性咳嗽和黏痰
胸部高分辨CT
支气管镜
支气管结石（钙化淋巴结对毗邻支气管的侵蚀）
既往有肉芽肿性疾病的患者出现钙化淋巴结
胸部CT
支气管镜
异物（通常为慢性的、未诊断的）
没有上呼吸道感染症状的慢性咳嗽（通常发生在婴儿或幼儿中）
有时伴有发热
胸部X光检查
必要时支气管镜检查
盗汗
体重下降
重度吸烟史（例如，>1包/天）
卡波西肉瘤危险因素（如HIV感染）
胸部X光检查
CT
支气管镜
肺实质来源
已知暴露史的患者出现发热、咳嗽、盗汗和体重下降
通常具有免疫抑制的病史
胸部X光检查
胸部CT
痰样本的微生物学检查或支气管镜检查冲洗（可能揭示弥漫性肺泡出血）
抗肾小球基底膜病（也称为Goodpasture综合征）
疲劳
体重下降
经常血尿
有时伴水肿
尿液分析
血肌酐水平
肾活检
抗肾小球基底膜抗体检测
ANCA检测
经常慢性鼻出血和鼻腔溃疡
经常关节痛和皮肤病变（结节、紫癜）
牙龈增厚和增殖性牙龈炎
马鞍鼻和鼻中隔穿孔
有时肾功能不全
活检病灶区域（如肾、皮肤）进行 ANCA检测和发现中小动脉血管炎
支气管镜检查（可能显示弥漫性肺泡出血）
亚急性发热
咳嗽
盗汗
厌食
体重下降
牙齿发育不良
胸片或CT提示不规则的空腔内有气液平面
狼疮性肺炎
有系统性红斑狼疮病史的患者出现发热、咳嗽、呼吸困难和胸膜炎性胸痛
胸部CT（示肺泡炎）
有时支气管镜检查冲洗液（显示淋巴细胞增多或粒细胞增多或弥漫性肺泡出血）
发热、咳痰、呼吸困难和胸膜炎性胸痛
羊鸣音
白细胞计数升高
胸部X光检查
住院患者需要血和痰培养
多重PCR
原发血管来源
主动脉瘤漏至肺实质
背痛
胸片提示纵隔增宽
胸部CT血管成像
动静脉畸形
皮肤黏膜毛细血管扩张或外周发绀
胸部CT血管成像
肺血管造影
湿啰音
中央或外周容量负荷过度的体征（如颈静脉怒张、外周性水肿）
平卧位呼吸困难（端坐呼吸）或入睡后1～2小时出现呼吸困难（夜间阵发性呼吸困难）
心电图
BNP检测
超声心动图
肺动脉破裂
近期放置或操作肺动脉导管
急诊胸部CT血管成像或急诊肺血管造影
肺栓塞，导致肺梗塞
突发尖锐胸痛、呼吸急促和心动过速，尤其是具有肺栓塞常见危险因素的患者
CT血管成像或通气/灌注扫描
多普勒或双功能超声检查四肢深静脉血栓阳性发现
气管-无名动脉瘘
在前3天至6周安置气管套管
在兼容的临床环境中识别气管出血
其他
肺子宫内膜异位症（经期咯血）
在月经期反复咯血
必要时试验性口服避孕药物治疗
全身凝血系统疾病或使用抗凝药物或溶栓剂
为治疗肺栓塞、深静脉血栓或房颤接受全身抗凝治疗的患者
为治疗卒中或心肌梗死接受溶栓治疗的患者
有时具有家族史
PT/PTT或抗Xa因子水平
纠正凝血缺陷后咯血停止
*所有咯血的患者需要进行胸片和脉搏氧饱和度检查。
ANCA =抗中性粒细胞胞浆抗体；BNP =脑钠肽；COPD =慢性阻塞性肺疾病；CT = 计算机断层扫描；DVT =深静脉血栓形成；ECG = 心电图；GBM = 肾小球基底膜；PT =凝血酶原时间；PTT =部分凝血活酶时间；V/Q =通气/灌注；WBC =白细胞。