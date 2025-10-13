单关节及单关节周围疼痛的一些原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断*
急性，自限性，反复发作单关节炎，最常见于第一跖趾关节，踝关节，或膝关节（痛风）或手腕或膝（焦磷酸钙关节炎）
有时可见痛风石（通常在关节周围结构）
关节穿刺术检查晶体
有时超声波
有时双能CT扫描
有时X线片可发现由短暂的羟基磷灰石沉积引起的钙化性关节周围炎。
关节积血
自发或外伤后的急性疼痛和积液
典型者，有已知的出血性疾病
关节穿刺术
感染性（脓毒性）关节炎如（细菌、真菌、病毒、分枝杆菌体、螺旋体）
急性或亚急性起病，疼痛，肿胀，和皮温升高，通常伴活动范围受限
在免疫抑制患者、注射毒品者、糖尿病患者、近期使用抗生素者、存在性传播感染风险因素者以及患有多重合并症的老年患者中更为常见。
关节腔穿刺术，细胞计数、革兰氏染色、穿刺液培养
在莱姆病后期表现为单关节或少关节关节炎。
莱姆病前表现，如在流行地区被蜱叮咬后出现游走性红斑，发热，不适，和/或出现肌痛
血清学检查博氏疏螺旋体抗体
慢性隐匿性疼痛，伴或不伴肿胀，通常见于老年人
骨肥大
有时候肥胖，关节过度使用史（例如，职业运动员），和/或骨性膨大
X线平片
邻近关节骨髓炎（少见）
发热，疼痛定位不确切，无关节肿胀或红斑
X线加骨扫描、CT或MRI
骨活检与培养
骨坏死（缺血性坏死）
常过去或现在有糖皮质激素使用史，或者有镰状细胞病
在系统性红斑狼疮患者中常无症状
X光片加 MRI 或 CT
主动或抗阻关节运动时疼痛；被动运动和关节加压时疼痛轻微
局部压痛，有时伴有滑囊、肌腱附着点或其他关节周围结构（如筋膜）的肿胀和/或红斑；关节局部压痛轻微，无积液
病史和体格检查
有时需抽取滑囊液进行革兰氏染色、培养、细胞计数和晶体分析
银屑病关节炎（更常引起少关节或多关节疼痛，而非单关节疼痛）
银屑病患者通常在疼痛关节有大量关节积液
可能会合并指炎或附着点炎
病史和体格检查
X线平片
外伤（如扭伤，半月板撕裂，断裂）
通常近期创伤后起病
X线平片
部分患者需要MRI（如果X线正常）和/或关节镜检查
隐匿的，缓慢渐进，并最终持续疼痛，通常伴有关节肿胀
X线平片联合MRI
* 对于急性关节积液或炎症患者，应进行关节穿刺术（包括细胞计数、革兰氏染色、培养和晶体检查），通常还需检查红细胞沉降率（ESR）和C反应蛋白（CRP）。X线往往是不必要的。