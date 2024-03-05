休息后进行物理治疗

非甾体类抗炎药(NSAIDs)

晶体诱导性或感染性疾病的治疗

有时需糖皮质激素注射

对于晶体诱发性疾病，参见 痛风的治疗和假性痛风的治疗。

对于疑似感染，经验性抗生素治疗有效 金黄色葡萄球菌 应在滑囊抽吸并获取培养物后首先给予（见 葡萄球菌感染的治疗）。 抗生素的后续选择取决于细菌革兰氏染色和培养结果。除抗生素外，感染性滑囊炎需要引流或有时候需要切除。

急性非化脓性滑囊炎可通过活动调整和 非甾体抗炎药有时也与其他止痛药合用。在可以耐受的范围内应增加物理治疗和自主运动。这可以加速运动范围的恢复。摆动锻炼特别有益于肩关节的康复。

如果滑囊炎（例如肩峰下滑囊炎）持续存在，感染已排除，且口服药物和休息效果不佳，可考虑注射皮质类固醇。研究表明，皮质类固醇注射可为患有肩滑囊炎或相关疾病（如肩袖肌腱病）的患者提供短期疼痛缓解（<6 周）（1， 2）。

0.5 至 1 mL 的皮质类固醇（如曲安奈德 40 mg/mL）通常仅用于深部滑囊（股骨转子， 肩峰下或鹅足虫）。它较少用于浅表滑囊（例如， 鹰嘴， 髌前）。 皮质类固醇注射前可局部注射约1mL麻醉药（如2％利多卡因）。糖皮质激素的剂量及体积视滑囊大小而定。偶见在长效糖皮质激素注射后的数小时内，症状发生反跳，这很可能是注射药物在关节内形成晶体所诱导的滑膜炎或针破坏钙沉积。 通常持续不超过24小时，并且对冷敷加镇痛药有效。

慢性滑囊炎的治疗方法与急性滑囊炎相似，但夹板固定和休息没有助益，而功能活动锻炼尤为重要。很少见的情况下，滑囊需要被切除。