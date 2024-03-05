滑囊炎为滑囊的急性或慢性炎症。原因不明，但不管在反复发作的还是在急性的滑囊炎中，创伤在许多感染或晶体诱导的关节炎中扮演重要角色。症状包括疼痛（特别是运动或受压时），肿胀，压痛。诊断通常靠临床，然而，超声可用来评估深部滑囊。在感染及晶体诱导的疾病的诊断中，需要行滑囊液分析。 治疗包括夹板、非甾体抗炎药 (NSAID)、有时注射皮质类固醇和治疗根本原因。
滑囊是充满滑膜液的囊状间隙，或位于组织间产生摩擦的部位的潜在间隙（如：肌腱或肌肉跨过骨突起的部位）。滑囊对正常运动有润滑作用，可减少运动各部位之间的摩擦力，部分滑囊可与关节相通。
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滑囊炎可发生在肩部（肩峰下或三角肌下滑囊炎），特别在 肩袖肌腱炎的患者中，后者可能是肩部的原发损害。其它常见发病部位有尺骨鹰嘴（矿工肘或酒鬼肘），髌前（女佣膝）或髌上，跟骨后，跟腱（跟腱滑囊炎），髂耻部（髂腰部），坐骨部（裁缝或织工臀），大转子、鹅足滑囊炎和第一跖骨头（拇囊炎）。偶尔，滑囊破裂或与相邻关节形成慢性通道。
滑囊炎的病因
滑囊炎的症状和体征
急性滑囊炎会引起疼痛（特别是当滑囊在运动过程中被压缩或拉伸时），并且通常会限制运动范围。被动活动范围可能仍然正常（例如，一些鹰嘴滑囊炎患者的肘关节屈伸正常）。 如为浅部滑囊受累（如髌前及鹰嘴），局部常肿胀或有时伴其他炎性征象（如红斑）。在鹰嘴滑囊炎中，肿胀可能比疼痛还要更突出。晶体诱导或细菌引起的滑囊炎通常有滑囊周围皮肤发红、可凹性水肿、疼痛和皮温升高。
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慢性滑囊炎可以持续数月，且经常反复发作。每次发作可持续数天至数周。如果炎症持续存在于一个关节附近，可导致关节活动范围受限。持续活动受限会造成肌肉萎缩。
滑囊炎的诊断
临床评估
深部滑囊炎可做超声或MRI
怀疑感染、出血（由于创伤或抗凝血药所致）或晶体诱导的滑囊炎时应行穿刺
在有滑囊肿胀或有炎性征象的患者中，需怀疑浅表滑囊炎可能。如出现相应滑囊位置活动后不能解释的疼痛加重，需怀疑深部滑囊炎。通常滑囊炎是靠临床诊断的。当深部滑囊无法进行视诊、触诊或穿刺时，超声或MRI可以帮助确定诊断。这些检查用于确立诊断或排除其它疾病。影像学技术提高了鉴别受累结构的精确性。
如病人有明显红、肿、热、痛或滑囊炎累及鹰嘴或髌前滑囊，则应先通过滑囊穿刺排除感染和 晶体诱导性疾病。对于免疫抑制的患者来说，抽吸尤其重要，因为慢性感染的体征和症状可能很小。在局部麻醉后，通过无菌技术取出滑囊液；进行包括细胞计数、革兰氏染色和培养以及显微镜下寻找晶体的检测。革兰氏染色如果呈现阳性虽然有助于诊断，但是可能不具有特异性，感染囊中的细胞计数通常低于败血症性关节炎的白细胞计数。用偏振光显微镜可以很容易看到尿酸盐晶体，而钙化性肌腱炎的特异性表现的磷灰石晶体，则表现为有光泽的非双折射的厚块。慢性类风湿性滑囊炎可见胆固醇板状结晶。
By permission of the publisher.From Gilliland B, Wener M: Atlas of Infectious Diseases: Skin, Soft Tissue, Bone and Joint Infections.Edited by G Mandell (series editor) and TP Bleck.Philadelphia, Current Medicine, 1995.
急性滑囊炎应该与滑囊内出血相鉴别，尤其是当使用华法林的患者中出现急性滑囊炎的表现。出血性滑囊炎与急性滑囊炎表现类似，因为血液可以导致炎症。创伤性滑囊炎抽出的液体通常是血性的。蜂窝织炎 可导致炎性征象，但通常不会导致滑囊渗液。在滑囊上的蜂窝织炎是滑囊穿刺的相对禁忌证，但如果高度怀疑败血症性滑囊炎，还是需要行滑囊抽吸。
治疗滑囊炎
休息后进行物理治疗
非甾体类抗炎药(NSAIDs)
晶体诱导性或感染性疾病的治疗
有时需糖皮质激素注射
对于疑似感染，经验性抗生素治疗有效 金黄色葡萄球菌 应在滑囊抽吸并获取培养物后首先给予（见 葡萄球菌感染的治疗）。 抗生素的后续选择取决于细菌革兰氏染色和培养结果。除抗生素外，感染性滑囊炎需要引流或有时候需要切除。
急性非化脓性滑囊炎可通过活动调整和 非甾体抗炎药有时也与其他止痛药合用。在可以耐受的范围内应增加物理治疗和自主运动。这可以加速运动范围的恢复。摆动锻炼特别有益于肩关节的康复。
如果滑囊炎（例如肩峰下滑囊炎）持续存在，感染已排除，且口服药物和休息效果不佳，可考虑注射皮质类固醇。研究表明，皮质类固醇注射可为患有肩滑囊炎或相关疾病（如肩袖肌腱病）的患者提供短期疼痛缓解（<6 周）（1， 2）。
0.5 至 1 mL 的皮质类固醇（如曲安奈德 40 mg/mL）通常仅用于深部滑囊（股骨转子， 肩峰下或鹅足虫）。它较少用于浅表滑囊（例如， 鹰嘴， 髌前）。 皮质类固醇注射前可局部注射约1mL麻醉药（如2％利多卡因）。糖皮质激素的剂量及体积视滑囊大小而定。偶见在长效糖皮质激素注射后的数小时内，症状发生反跳，这很可能是注射药物在关节内形成晶体所诱导的滑膜炎或针破坏钙沉积。 通常持续不超过24小时，并且对冷敷加镇痛药有效。
慢性滑囊炎的治疗方法与急性滑囊炎相似，但夹板固定和休息没有助益，而功能活动锻炼尤为重要。很少见的情况下，滑囊需要被切除。
治疗参考文献
1.Steuri R, Sattelmayer M, Elsig S, et al: Effectiveness of conservative interventions including exercise, manual therapy and medical management in adults with shoulder impingement: a systematic review and meta-analysis of RCTs. Br J Sports Med 51(18):1340-1347, 2017.doi:10.1136/bjsports-2016-096515
2.Sun Y, Chen J, Li H, Jiang J, Chen S: Steroid Injection and Nonsteroidal Anti-inflammatory Agents for Shoulder Pain: A PRISMA Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Medicine (Baltimore) 94(50):e2216, 2015.doi:10.1097/MD.0000000000002216
关键点
滑囊炎的通常原因是受伤和过度使用，但感染和晶体诱导疾病也是可能的。
当鹰嘴或髌上囊受累或出现皮温增高，发红，压痛，和凹陷性水肿时，可抽取滑囊液进行细菌或晶体检查，以诊断是否存在感染性或晶体诱导的滑囊炎
如不存在感染，治疗上可给予休息、高剂量的非甾体类消炎镇痛药，有时可行滑囊内糖皮质激素注射。