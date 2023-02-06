单关节及关节周围疼痛

做完整的体格检查。 所有主要器官系统（例如，皮肤和指甲，眼睛，生殖器，粘膜表面，心脏，肺，腹部，鼻，颈部，淋巴结，神经系统）都应该检查，包括肌肉骨骼系统。检查生命体征以排除发热。头、颈部、皮肤检查注意排除结膜炎、银屑病皮损、黏膜缺损、痛风石或瘀斑。生殖器检查应注意任何提示性传播感染的分泌物或其他发现。

因为其他关节受累可提示多关节炎和全身性疾病，所有关节检查应包括触痛、畸形、红斑及肿胀。

触诊可以确定压痛触诊也有助于检测关节积液，皮温升高和骨肥大。可不屈伸关节而直接按压关节。通过主动运动和被动运动评价活动范围，注意捻发音的存在和是否疼痛是由关节运动（主动或）触发。 对于外伤，可在患者接受范围内选择多种检查手法以排除软骨或韧带断裂（如膝关节内翻和外翻试验，前、后抽屉试验，Lachman试验，McMuray试验）。与对侧正常关节对比有助于发现更细小改变。注意压痛是直接在关节线、邻近部位、亦或是其他地方对确定疼痛部位（特别是当膝关节参与）是关节还是关节周围特别有帮助。

膝关节大量积液很容易检查出来。患者膝关节伸展位，检查者可通过先推压髌上囊下方，再压迫髌骨内侧面来判断少量的膝关节积液这种检查会使患者膝关节内侧面出现隆起（或可触及）。肥胖患者膝盖的大积液最好用髌骨冲击触诊法检测。在该技术中，检查者使用双手从所有四个象限推向膝关节的中心，然后使用2或3个手指向下推髌骨入滑车沟并释放它。点击或感觉髌骨浮动表明有积液。

关节周围结构的检查包括压痛点，比如肌腱附着点（附着点炎），肌腱上方（肌腱炎）或滑囊上方（滑囊炎）。 对于某些类型的滑囊炎（如鹰嘴，髌前），肿胀及有时会出现的红斑可以帮助定位滑囊