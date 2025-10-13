skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

引起喘鸣的部分原因

引起喘鸣的部分原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

急性喘鸣

过敏反应（严重）

接触过敏原后突然发作

通常伴随哮鸣和颜面部水肿、瘙痒

无发热或喉咙痛；罕见咳嗽

病史和体格检查

血管性水肿

面部、嘴唇和/或舌头经常肿胀

通常在有风险的人群中（例如，接触过敏原、使用 ACE 抑制剂、遗传性血管性水肿的个人或家族史）

病史和体格检查

有时间接喉镜检查

细菌性气管炎（罕见）

犬吠式咳嗽在半夜更为严重，高热，以及呼吸窘迫

中毒表现（如嗜睡、灌注不足）

颈部X光检查

必要时直接或间接可视喉镜检查以及气道脓性分泌物培养

哮吼

年龄6-36个月

犬吠状咳嗽在夜间更严重，上呼吸道感染症状，无吞咽困难，低度发热

病史和体格检查

必要时正位颈部X线示声门下狭窄（尖塔影）

会厌炎

在成人中更常见

突然出现高热、喉咙痛、流涎以及常有呼吸困难和明显焦虑

中毒表现（如嗜睡、灌注不足）

如果患者情况稳定，进行颈部侧位X线检查

出现呼吸窘迫症状时在手术室进行检查

异物吸入

无上呼吸道感染或全身症状的幼儿或儿童突然发病

在成人患者中，上呼吸道异物通常通过病史即可明确

直接或间接喉镜检查或者支气管镜检查

吸入损伤（如由于清洗剂、烟雾吸入）

临床显示近期有毒性物质吸入

病史和体格检查

必要时支气管镜检查

喉痉挛

可能因胃食管反流或麻醉，或气管插管后发生。

直接或间接喉镜检查

拔管后并发症（如喉头水肿、喉痉挛、环杓关节脱位）

近期气管插管和呼吸窘迫

病史和体格检查

必要时直接喉镜检查

咽后脓肿

主要发生在年龄<4岁的儿童

高热、严重喉痛、流涎、吞咽困难、有时呼吸窘迫

咽部可见或不可见的肿胀

颈侧位X线检查

必要时颈部增强CT

声带功能障碍

反复发作的不明原因的喘鸣，常伴有声音嘶哑、喉咙发紧、窒息感、喘息和/或咳嗽

直接喉镜检查

慢性喘鸣

双侧声带麻痹或功能障碍

近期受到创伤（如出生时、甲状腺或其他颈部手术、气管插管、深气道吸痰）

表现为多种神经退行性病变或神经肌肉紊乱

发音质量良好但强度有限（即，响度）

直接或间接喉镜检查

先天性畸形（多种类型；喉软骨软化最多见）

一般见于新生儿或婴儿

有时出现其他部位的先天畸形

有时婴儿会出现喂养或睡眠困难

有时上呼吸道感染使病情更严重

颈部胸部CT

直接喉镜检查

肺功能流速-容积环检查

先天性气管软化

慢性症状

在咳嗽、哭泣或进食时出现喘鸣或犬吠样咳嗽

仰卧位时可能加重

CT或MRI

肺功能流速-容积环检查

必要时支气管镜检查

外压

有头颈部肿瘤或明显肿块病史，盗汗和体重下降

颈部胸部X线

颈部胸部CT

直接或间接喉镜检查

喉部肿瘤（如鳞状细胞癌，血管瘤，小细胞癌）

吸气或双相喘鸣症状，随着肿瘤增大而逐步加重

直接或间接喉镜检查

肺功能流速-容积环检查

ACE =血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；URI =上呼吸道感染。

ACE =血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；URI =上呼吸道感染。

在这些主题中