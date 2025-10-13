引起喘鸣的部分原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
急性喘鸣
过敏反应（严重）
接触过敏原后突然发作
通常伴随哮鸣和颜面部水肿、瘙痒
无发热或喉咙痛；罕见咳嗽
病史和体格检查
面部、嘴唇和/或舌头经常肿胀
通常在有风险的人群中（例如，接触过敏原、使用 ACE 抑制剂、遗传性血管性水肿的个人或家族史）
病史和体格检查
有时间接喉镜检查
细菌性气管炎（罕见）
犬吠式咳嗽在半夜更为严重，高热，以及呼吸窘迫
中毒表现（如嗜睡、灌注不足）
颈部X光检查
必要时直接或间接可视喉镜检查以及气道脓性分泌物培养
年龄6-36个月
犬吠状咳嗽在夜间更严重，上呼吸道感染症状，无吞咽困难，低度发热
病史和体格检查
必要时正位颈部X线示声门下狭窄（尖塔影）
在成人中更常见
突然出现高热、喉咙痛、流涎以及常有呼吸困难和明显焦虑
中毒表现（如嗜睡、灌注不足）
如果患者情况稳定，进行颈部侧位X线检查
出现呼吸窘迫症状时在手术室进行检查
无上呼吸道感染或全身症状的幼儿或儿童突然发病
在成人患者中，上呼吸道异物通常通过病史即可明确
直接或间接喉镜检查或者支气管镜检查
吸入损伤（如由于清洗剂、烟雾吸入）
临床显示近期有毒性物质吸入
病史和体格检查
必要时支气管镜检查
喉痉挛
可能因胃食管反流或麻醉，或气管插管后发生。
直接或间接喉镜检查
拔管后并发症（如喉头水肿、喉痉挛、环杓关节脱位）
近期气管插管和呼吸窘迫
病史和体格检查
必要时直接喉镜检查
主要发生在年龄<4岁的儿童
高热、严重喉痛、流涎、吞咽困难、有时呼吸窘迫
咽部可见或不可见的肿胀
颈侧位X线检查
必要时颈部增强CT
反复发作的不明原因的喘鸣，常伴有声音嘶哑、喉咙发紧、窒息感、喘息和/或咳嗽
直接喉镜检查
慢性喘鸣
双侧声带麻痹或功能障碍
近期受到创伤（如出生时、甲状腺或其他颈部手术、气管插管、深气道吸痰）
表现为多种神经退行性病变或神经肌肉紊乱
发音质量良好但强度有限（即，响度）
直接或间接喉镜检查
先天性畸形（多种类型；喉软骨软化最多见）
一般见于新生儿或婴儿
有时出现其他部位的先天畸形
有时婴儿会出现喂养或睡眠困难
有时上呼吸道感染使病情更严重
颈部胸部CT
直接喉镜检查
肺功能流速-容积环检查
先天性气管软化
慢性症状
在咳嗽、哭泣或进食时出现喘鸣或犬吠样咳嗽
仰卧位时可能加重
CT或MRI
肺功能流速-容积环检查
必要时支气管镜检查
外压
有头颈部肿瘤或明显肿块病史，盗汗和体重下降
颈部胸部X线
颈部胸部CT
直接或间接喉镜检查
喉部肿瘤（如鳞状细胞癌，血管瘤，小细胞癌）
吸气或双相喘鸣症状，随着肿瘤增大而逐步加重
直接或间接喉镜检查
肺功能流速-容积环检查
ACE =血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；URI =上呼吸道感染。