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部分出疹类病毒

部分出疹类病毒

主要临床综合征

流行分布特征

治疗

预防*

麻疹病毒

麻疹

脑脊髓炎

中枢神经系统受累（罕见）

全球

由于疫苗接种减少，流行率增加

无；如果暴露后 < 72 小时，接种疫苗；如果 < 6 天，注射免疫球蛋白

疫苗

风疹病毒

风疹

怀孕时感染可导致先天缺陷

疫苗接种前的全球情况

疫苗

人细小病毒B19

传染性红斑（第五病）

皮疹（儿童脸颊上更常见的红疹）、不适、关节炎（成人多关节病更常见）

胎儿水肿（孕期感染）

贫血（免疫功能低下宿主或血红蛋白病患者的暂时性再生障碍危象）

全球；零星爆发

静脉注射免疫球蛋白（严重贫血）

人疱疹病毒6型

婴儿玫瑰疹（幼儿急疹）

全球

影响幼儿

水痘带状疱疹病毒

水痘

在接种疫苗之前，几乎全球的儿童都会感染，偶尔在成人中

阿昔洛韦、泛昔洛韦、伐昔洛韦；暴露后3天内接种水痘疫苗；或使用水痘-带状疱疹免疫球蛋白

免疫球蛋白；疫苗

带状疱疹

主要见于成人；潜伏的带状疱疹病毒复发所致

阿昔洛韦、泛昔洛韦、伐昔洛韦；有关暴露后治疗，请参见水痘

疫苗

痘病毒

天花 （天花病毒）

已消灭

西多福韦†

暴露后4天内接种天花疫苗

疫苗

西多福韦†

猴痘（以前称为猴痘）

2022年全球暴发

西多福韦、替科韦单抗、牛痘免疫球蛋白

疫苗

甲病毒属（部分）

基肯孔雅热（急性发热随后慢性关节炎）

伊蚊传播

非洲、东南亚、印度、欧洲、美洲地区

马雅罗病（类似登革热）

蚊传播

南美洲、中美洲、加勒比海

罗斯河病毒病（流行性多关节炎）

伊蚊

澳大利亚、巴布亚新几内亚、南太平洋

传染性软疣病毒

传染性软疣

生殖器（成人）

暴露的皮肤（儿童）

更严重（晚期HIV患者）

冷冻疗法、刮切术

*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免感染患者和虫媒及动物、常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。

†基于动物实验。

*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免感染患者和虫媒及动物、常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。

†基于动物实验。

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