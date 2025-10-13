部分出疹类病毒
主要临床综合征
流行分布特征
治疗
预防*
麻疹病毒
脑脊髓炎
中枢神经系统受累（罕见）
全球
由于疫苗接种减少，流行率增加
无；如果暴露后 < 72 小时，接种疫苗；如果 < 6 天，注射免疫球蛋白
疫苗
风疹病毒
怀孕时感染可导致先天缺陷
疫苗接种前的全球情况
无
疫苗
人细小病毒B19
传染性红斑（第五病）
皮疹（儿童脸颊上更常见的红疹）、不适、关节炎（成人多关节病更常见）
胎儿水肿（孕期感染）
贫血（免疫功能低下宿主或血红蛋白病患者的暂时性再生障碍危象）
全球；零星爆发
静脉注射免疫球蛋白（严重贫血）
无
人疱疹病毒6型
婴儿玫瑰疹（幼儿急疹）
全球
影响幼儿
无
无
水痘带状疱疹病毒
在接种疫苗之前，几乎全球的儿童都会感染，偶尔在成人中
阿昔洛韦、泛昔洛韦、伐昔洛韦；暴露后3天内接种水痘疫苗；或使用水痘-带状疱疹免疫球蛋白
免疫球蛋白；疫苗
主要见于成人；潜伏的带状疱疹病毒复发所致
阿昔洛韦、泛昔洛韦、伐昔洛韦；有关暴露后治疗，请参见水痘
疫苗
痘病毒
天花 （天花病毒）
已消灭
西多福韦†
暴露后4天内接种天花疫苗
疫苗
西多福韦†
2022年全球暴发
西多福韦、替科韦单抗、牛痘免疫球蛋白
疫苗
甲病毒属（部分）
基肯孔雅热（急性发热随后慢性关节炎）
由伊蚊传播
非洲、东南亚、印度、欧洲、美洲地区
无
无
马雅罗病（类似登革热）
蚊传播
南美洲、中美洲、加勒比海
无
无
罗斯河病毒病（流行性多关节炎）
伊蚊
澳大利亚、巴布亚新几内亚、南太平洋
无
无
传染性软疣病毒
生殖器（成人）
暴露的皮肤（儿童）
更严重（晚期HIV患者）
冷冻疗法、刮切术
无
*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免感染患者和虫媒及动物、常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。
†基于动物实验。