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视野缺损类型 

视野缺损类型

类型

描述

病因

水平性视野缺损

上方或者下方视野部分或者全部缺损，但是不超过水平分界线

常见病因：缺血性视神经病变 （通常为非动脉炎性）、视网膜半侧分支动脉阻塞、视网膜脱离

少见病因：青光眼、视神经炎、视神经缺损

弓形暗点

小范围弓弧形视野缺损，与视网膜神经纤维分布特征相符；不超过水平分界线

是汇聚形成视神经乳头特殊成分的视网膜神经节细胞的损伤

更常见：青光眼

少见病因：缺血性视神经病变（通常是非动脉炎型），视乳头水肿，视盘玻璃膜疣，高度近视

双眼鼻侧视野缺损（少见）

双眼的鼻侧（内侧）视野均出现部分或者全部缺损；不超过垂直分界线

常见病因青光眼、双颞侧视网膜病变（如视网膜色素变性

罕见病因：肿瘤或者动脉瘤压迫双眼视神经

双颞侧偏盲

双眼颞侧（外侧）视野部分或者全部缺损；不超过垂直分界线

常见病因：视交叉病变（如垂体腺瘤脑膜瘤、颅咽管瘤、动脉瘤、胶质瘤

少见病因：视盘倾斜

罕见病因： 双鼻侧视网膜病变（如视网膜色素变性或急性区域性隐匿性外层视网膜病变 [AZOOR]）

生理盲点增大

视乳头处正常的生理盲点扩大

视乳头水肿、视神经玻璃疣、视神经缺损、视神经盘髓鞘神经纤维、药物、新月形近视盘、AZOOR（急性带状隐匿性外层视网膜病变）、多发性短暂性白点综合征 (MEWDS)、急性特发性盲点扩大 (AIBSE) 综合征

中心暗点

视野中心视功能丧失

黄斑疾病、视神经病变（如视神经炎、压迫性视神经病变、Leber遗传性视神经病变、维生素缺乏或毒性-代谢性疾病）

罕见病因：枕叶病变

周边视野缩小，残存中心小视野

单眼或者双眼整个视野的外周部分缺损

青光眼色素性视网膜炎或者其他周边视网膜病变、慢性视乳头水肿、全视网膜光凝、视网膜中央动脉阻塞伴睫状视网膜动脉保留、双侧枕叶梗死伴黄斑保留、 癌症相关视网膜病 、自身免疫性视网膜病变、功能性视力丧失

罕见的： 药物（如羟氯喹）

同侧偏盲

双眼同侧视野（左侧或者右侧）部分或者全部缺损；不超过垂直分界线

视交叉后方任何位置的病变：视束或外侧膝状体损伤;颞叶，顶叶或枕叶病变（更常见的是中风或肿瘤;少见的是动脉瘤或创伤）;偏头痛（可能导致短暂的同侧偏盲）

* 偏头痛可导致各种暂时性视野缺损，但最常见的是导致暂时性同向偏盲。

Adapted from Gervasio KA, Peck TJ, Fathy CA, et al.: The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease, ed.8.Lippincott, Williams &Wilkins, a Wolters Kluwer business; 2022.

* 偏头痛可导致各种暂时性视野缺损，但最常见的是导致暂时性同向偏盲。

Adapted from Gervasio KA, Peck TJ, Fathy CA, et al.: The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease, ed.8.Lippincott, Williams &Wilkins, a Wolters Kluwer business; 2022.

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