临床标准

抗体检测

雷诺综合征、典型的肌肉骨骼或皮肤表现、或不明原因的吞咽困难、吸收不良、肺纤维化、肺动脉高压、心肌病或传导障碍患者应考虑系统性硬化。 对于有不明原因的内脏疾病（如，肺动脉高压）的患者，应考虑系统性硬化症伴硬皮病的诊断。 系统性硬化症的诊断在具有典型表现组合的患者中是显而易见的，如雷诺综合征（伴有异常甲襞毛细血管表现）、吞咽困难和皮肤紧绷。但在某些患者，根据临床无法作出诊断，阳性的实验室检查可增加诊断可能性，但阴性结果不能排除疾病。

抗核抗体（ANA）存在于 ≥90％患者，通常具有核型。1/3的患者有类风湿因子阳性。着丝粒蛋白抗体（抗着丝粒抗体） 发生在高比例的局限性疾病患者的血清中，但不是特异性的。弥漫型系统性硬化硬皮病患者中抗SCL-70抗体的阳性率比局限型的患者高。 RNA聚合酶III与全身性硬皮病，硬皮病肾危象和癌症有关。 U3 RNP（原纤维蛋白）抗体也与弥漫性结缔组织病有关。抗体检测的性价比最高的是ANA、抗Scl-70和抗着丝点抗体;如果结果为阴性，应根据临床表现考虑检测其他抗体。

为了帮助确定诊断，临床医生还可以咨询美国风湿病学会（ACR）/欧洲抗风湿病联盟（EULAR）对系统性硬化症的分类标准。

系统性硬化症的 ACR/EULAR 标准包括以下特征：

双手手指皮肤增厚

指尖病损（如溃疡，凹陷性疤痕）

毛细血管扩张

毛细血管镜检查(如检眼镜或解剖显微镜显示异常的甲褶毛细血管(如扩张的血管，水肿区)。

肺动脉高压和或间质性肺病

雷诺症

系统性硬化相关自身抗体（抗着丝粒，抗Scl-70，抗RNA聚合酶III）

在某些情况下，根据子标准对这些标准进行加权，并相加以生成分数。分数高于一定阈值被分类为明确的系统性硬化。

作为基线评估的一部分，肺功能测试、高分辨率胸部CT（仰卧和俯卧位，以确保早期变化不是由肺不张引起的）和超声心动图被用于记录心肺受累（间质性肺病和/或肺动脉高压）和疾病的严重程度。即使在没有报告呼吸困难、咳嗽或运动不耐受的患者中，也可以进行初步评估。此后应每1至2年进行一次超声心动图检查和肺功能测试。

扩张的毛细血管袢 图片 Image courtesy of Sanjeev Patil, MD.