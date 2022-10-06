自身免疫性肌病的发病可为急性（儿童多见）或隐匿性（成人多见）。 多关节痛，雷诺综合征，吞咽困难，肺部症状(如咳嗽、呼吸困难)及全身不适（显著发热、疲劳、体重下降）亦可能发生。 重症的特征是吞咽困难，发音困难和/或膈肌无力。

肌无力可在数周至数月内缓慢进展。50%肌纤维的破坏可导致有症状的肌无力（即肌无力提示进展性肌炎）。患者会出现手臂上举过肩困难，爬楼困难及久坐后无法站起。 有时会出现肌肉压痛和萎缩。由于骨盆带肌和肩胛带肌的无力，患者可能需要使用轮椅或卧床生活。颈屈肌常受累严重，往往导致患者卧位抬头困难。咽部和食道上段肌肉受累可导致吞咽困难及肺部的吸入性肺炎。除包涵体肌炎外，手，足和面部的肌肉不受累，而包涵体肌炎特征为远端肌肉受累，尤其是手部受累。很少发生肢体挛缩。

关节表现包括多关节痛或多关节炎，伴有肿胀和其他非退化性关节炎的特征。较多出现在抗Jo-1抗体或其他抗合成酶抗体阳性的患者。

内脏受累（除外咽部和食道上段）在自身免疫性肌炎中比其他风湿性疾病中少见（如SLE、系统性硬化症）。偶尔，尤其在抗合成酶抗体阳性的患者中，间质性肺病（表现为呼吸困难和咳嗽）是最突出的表现。心脏受累，尤其是传导障碍或心功能不全。由于血管炎引起的消化道症状，常见于儿童患者，包括呕血、黑便和肠穿孔的表现。

皮肤改变，见于皮肌炎，多为微暗的红斑。可见光敏感和皮肤溃疡。眼眶周围的水肿性淡紫色斑为本病的相对特征性皮肤改变。皮疹可稍高出皮面，表面光滑或有鳞屑；可发生于额、颈部和肩部三角区、胸部和背部、前臂和小腿、大腿外侧、肘部和膝盖、内踝以及近端指间关节和掌指关节的背侧（Gottron疹——相对特异表现）。甲床及甲缘充血或增厚。一种伴皮肤裂开的脱屑性皮炎往往可累及手指桡侧。可发生皮下及肌肉钙质沉着，特别是儿童。 皮损可完全消退，但可残留继发改变（皮肤褐色样变、萎缩、持续的新血管形成或瘢痕）。头皮上的皮疹可呈牛皮癣状并剧烈瘙痒。

特征性皮肤变化可发生在无肌肉病变的情况下，这种情况称为无肌病性皮肌炎。