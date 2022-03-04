（参见囊虫病.)

在约20种可能导致神经系统疾病的蠕虫中，猪肉绦虫绦虫属是导致西半球大多数病例的主要原因。 由此产生的疾病是脑囊虫病。 一个人吃了被虫卵污染的食物后，幼虫会迁移到包括脑、脊髓和脑脊液通道的组织内，形成囊肿。在脑实质中，囊泡的直径很少超过1cm，但CSF腔中则可超过5cm。较陈旧的囊肿经常钙化。

脑实质囊泡很少引起症状，直到虫体死亡，释放的蛋白引起局部炎性反应、胶质细胞增生、水肿，导致癫痫（多见）、认知障碍、局灶性神经功能障碍或人格改变。如果CSF通路中囊泡较大，则会引起阻塞性脑积水。囊泡也可破入脑室，引起急性或亚急性嗜酸细胞性脑膜炎。如果不治疗，神经囊尾蚴病会导致死亡；死因包括脑炎、脑膜炎、脑积水和未经治疗的癫痫发作。

生活在发展中国家或来自发展中国家的患者，出现嗜酸性脑膜炎或不明原因的癫痫、认知和局灶性神经功能缺陷或人格改变，应怀疑脑囊虫病。CT和MRI上可见多发钙化的囊状病灶；增强后可见强化。诊断需进行血清和脑脊液检测，有时还需行囊泡活检。

脑囊虫病 图片 Courtesy of John E.Greenlee, MD.

Antihelminthic drugs are first-line therapy。 阿苯达唑（7.5mg/kg口服，1次/12小时，持续8～30天，每日最大量为800mg）为首选驱虫药。另外，也可选用吡喹酮20～33mg/kg口服，3次/日，持续30天。在最初的2～4天，每天予地塞米松8mg静脉注射或口服，每日1次，可减轻因虫体死亡引起的急性炎性反应。如果抗蠕虫治疗导致许多微生物死亡，那么大量囊肿患者的大脑可能会显著肿胀，而抗蠕虫疗法可能对单个囊肿患者没有帮助。治疗方案应个体化。

可能需要短期或长期抗癫痫药物治疗。有时可能需要行囊泡切除和脑室引流。