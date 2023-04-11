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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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逃避上学

作者：Stephen Brian Sulkes, MD, Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

    逃避上学发生占所有适龄儿童在5％左右，对女孩和男孩同样的影响。它通常发生在5和11岁之间。

    逃学的原因往往是不清楚，但可能会导致心理因素（例如，焦虑，抑郁）和社会因素（例如，没有朋友，感觉的同龄人拒绝，被人欺）。如果学校回避行为升级的其中一个孩子缺少了很多学校，行为可能是一个更严重的问题的指示，如儿童抑郁症或一种或多种焦虑症，特别是社交焦虑症分离焦虑症和/或恐慌症。一个区别因素是，有逃学的儿童仅表现出与学校有关的困难，而对于其他障碍，儿童也有涉及他们生活其他领域的症状。一个敏感的孩子可能会反应过度，怕老师的严格或斥责。课堂人员或课程的变化可以导致需要特殊教育的儿童抗拒上学。

    年幼的孩子倾向于假的疾病（例如，胃痛，恶心）或其他理由，以逃避上学。有些孩子直接拒绝上学。另外，孩子们可以上学不困难，但会变得焦虑或发生的生理症状，往往在校期间每天要定期向护士办公室。 此行为是不同的青少年，他们可能会决定不上学（逃学-见青少年上学问题）；患有行为障碍的儿童经常出现长期逃学。

    在没有严重的潜在疾病的情况下，逃学往往是由于

    • 学习成绩差

    • 家庭困难

    • 与同学相处的困难

    大多数儿童避免从学校恢复，但也有一些发展后，再次一个真正的疾病或度假。

    家教一般是没办法了。避免与学校的儿童应立即返回学校，使他们不落人后，在他们的功课。如果学校避税是如此强烈，它会干扰儿童的活动，如果孩子没有反应，简单的保证，由父母或教师，转介到心理健康医生可能需要。

    逃避上学的治疗应包括家长和学校工作人员，定期参加学校的校内咨询(如果有的话)，有时还涉及家庭和儿童心理学家的治疗之间的沟通。治疗包括治疗潜在的疾病，为有学习障碍或其他特殊教育需求的儿童改编学校课程，以及应对学校压力的行为技巧。

    （另见儿童行为问题概述。）

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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