正常新生儿的初步评估

对于所有提供新生儿护理的人员来说，洗手对于防止感染传播至关重要。

分娩时应立即评估新生儿的呼吸努力、心率、颜色、音调和反射性烦躁；所有这些都是出生后 1 分钟和 5 分钟分配的 Apgar 评分的关键组成部分（见表 阿普加评分）。Apgar评分8～10分表明新生儿将平稳过渡到子宫外的生活；在人口研究中，在出生后5分钟的评分≤7（尤其是持续时间超过10分钟）则可能有较高的新生儿病死率和死亡率(1)。许多正常新生儿在出生后1分钟有发绀，但在5分钟内会自然消除。未清除的发绀（特别是中心性发绀）可能表明 先天性心肺异常 或中枢神经系统（CNS）抑制。

除了Apgar评分，还应观察有无明显畸形（例如，足畸形、多指或趾畸形）和其他一些重要的异常（例如，心脏杂音）。理想的情况下，这些操作都应置于保暖环境下进行，并有家属在场。 （参见新生儿体格检查。）

表格

预防性干预措施包括以下管理：

将抗菌剂滴入双眼（例如，0.5% 红霉素 1 厘米丝带、1% 四环素 1 厘米丝带、1% 硝酸银溶液 2 滴；在某些国家，使用 2.5% 聚维酮碘滴剂）以预防 淋菌性眼炎

对于体重 > 1500 克的婴儿，植物萘二酮（维生素 K）1 毫克肌注；对于出生后 6 小时内体重≤ 1500 克的婴儿，肌注 0.3 至 0.5 毫克/公斤，以预防新生儿出血性疾病（参见 维生素 K 缺乏) (2）

乙型肝炎疫苗接种

此外， 常规新生儿检查 还要进行。

随之，给新生儿洗澡、包裹并交给家属。其头部一定要带上帽子，防止热量散失。应鼓励将新生儿与母亲放在同一个房间并尽早进行母乳喂养，以便家人能够了解婴儿并在住院期间接受工作人员的指导。当家庭得到频繁和足够的支持时，母乳喂养更有可能成功。(参见正常新生儿的护理。）