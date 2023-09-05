正常新生儿的初步评估

对于所有提供新生儿护理的人员来说，洗手对于防止感染传播至关重要。
分娩时应立即评估新生儿的呼吸努力、心率、颜色、音调和反射性烦躁；所有这些都是出生后 1 分钟和 5 分钟分配的 Apgar 评分的关键组成部分（见表 阿普加评分）。Apgar评分8～10分表明新生儿将平稳过渡到子宫外的生活；在人口研究中，在出生后5分钟的评分≤7（尤其是持续时间超过10分钟）则可能有较高的新生儿病死率和死亡率(1)。许多正常新生儿在出生后1分钟有发绀，但在5分钟内会自然消除。未清除的发绀（特别是中心性发绀）可能表明 先天性心肺异常 或中枢神经系统（CNS）抑制。
除了Apgar评分，还应观察有无明显畸形（例如，足畸形、多指或趾畸形）和其他一些重要的异常（例如，心脏杂音）。理想的情况下，这些操作都应置于保暖环境下进行，并有家属在场。 （参见新生儿体格检查。）
Apgar评分
评分*
指标
记符
0
1
2
颜色
外观
青紫或苍白
身体粉红，四肢青紫
全身粉红
心率（次/min）
脉搏
缺失
<100次/分钟
>100次/分钟
对导管插鼻/触觉刺激的反射性反应
怪相
无
怪相
打喷嚏，咳嗽
肌张力
活动
跛行
四肢略屈曲
四肢能活动
呼吸
呼吸
缺失
不规律，慢
正常，哭吵
*5分钟Apgar评分7～10分为正常，4～6分为中，0～3分为低。
预防性干预措施包括以下管理：
将抗菌剂滴入双眼（例如，0.5% 红霉素 1 厘米丝带、1% 四环素 1 厘米丝带、1% 硝酸银溶液 2 滴；在某些国家，使用 2.5% 聚维酮碘滴剂）以预防 淋菌性眼炎
对于体重 > 1500 克的婴儿，植物萘二酮（维生素 K）1 毫克肌注；对于出生后 6 小时内体重≤ 1500 克的婴儿，肌注 0.3 至 0.5 毫克/公斤，以预防新生儿出血性疾病（参见 维生素 K 缺乏) (2）
此外， 常规新生儿检查 还要进行。
随之，给新生儿洗澡、包裹并交给家属。其头部一定要带上帽子，防止热量散失。应鼓励将新生儿与母亲放在同一个房间并尽早进行母乳喂养，以便家人能够了解婴儿并在住院期间接受工作人员的指导。当家庭得到频繁和足够的支持时，母乳喂养更有可能成功。(参见正常新生儿的护理。）
参考文献
1.Simon LV, Hashmi MF, Bragg BN: APGAR Score.In: StatPearls.Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 22, 2023.
2.Hand I, Noble L, Abrams SA: Vitamin K and the newborn infant. Pediatrics 149(3):e2021056036, 2022.doi: 10.1542/peds.2021-056036