腹部应该是圆形对称的。舟状腹提示可能存在膈疝，胎儿在宫内时，肠管即由此移位到胸腔，有时可引起肺脏发育不良和出生后呼吸窘迫。不对称的腹部表明腹部肿块。

大约 30% 的新生儿可触及脾边缘。 脾肿大（脾边缘可触及 > 左肋缘下 > 2 cm）提示先天性感染或溶血性贫血。

肾脏可触及深部触诊；左边比右边更容易被触摸。 肾脏增大可能提示梗阻、肿瘤或囊性疾病。

正常情况下，肝脏在肋缘下1～2cm处可触及。由于脐周围肌肉系统薄弱，脐疝很常见，但很少引起症状或需要治疗。临床医生需要检查明确肛门的位置正常，并且是开放的。

男婴还应该检查阴茎以确定有无尿道下裂或尿道上裂。足月男婴的睾丸应在阴囊内，阴囊的肿块常提示有鞘膜积液、腹股沟疝，或是较少见的睾丸扭转（见隐睾症）。阴囊肿胀可能意味着鞘膜积液、腹股沟疝，或者更罕见的睾丸扭转。对于鞘膜积液，阴囊透照。扭转是一种外科急症，会导致瘀斑和僵硬。

足月女婴阴唇很突出。阴道粘液和血清血性分泌物（假性）正常；它们是由于在子宫内接触母体激素和出生时戒断所致。阴唇系带后可见一小肿物，认为是母亲激素刺激所致，几周后即消失。

不明确的生殖器（双性人）可能表明几种不常见的疾病（例如， 先天性肾上腺增生; 5-alpha-还原酶缺乏症; 克氏综合征, 特纳综合征，或 Swyer 综合征）。建议转诊给内分泌学家进行评估，与家人讨论立即与延迟性别分配的好处和风险。