空肠闭锁的发生是由于怀孕期间的缺血性损伤。损伤性缺血可能是由于 肠套叠，穿孔，肠扭转，经疝肠绞窄或血栓栓塞。 孕妇吸烟和吸食可卡因与肠道闭锁有关。据估计，活产婴儿的发病率约为1：10,000。该病在男女中的发病是相等的。空肠动脉闭锁在空肠和回肠之间均匀分布 (1)。

相关先天性异常：空肠闭锁较之十二指肠闭锁更不常见。最常见的相关条件是 囊性纤维化，旋转不良和 腹裂，约10％患者存在上述情况。腹膜钙化表明存在胎粪性腹膜炎，这是宫内肠穿孔的征兆，约10％的病例可见。存在胎粪性腹膜炎应怀疑胎粪性肠梗阻和囊性纤维化 (1)。