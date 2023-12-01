FMF 是由

16号染色体短臂上的MEFV基因突变

该突变通常是遗传的 常染色体隐性遗传 方式，但杂合子可能为临床表型。FMF突变是一种功能获得性突变，即它们赋予蛋白质新的或增强的活性，并具有基因剂量效应（即，异常基因的更多拷贝具有更大的效应）。MEFV基因正常情况下编码一种称之为pyrin的蛋白，该蛋白表达在中性粒细胞。

吡啶的作用是 先天免疫。它感知小 GTP 酶 RhoA 活性的改变，这是一种调节多种信号转导途径（包括细胞骨架组织）的分子开关。病原体毒力毒素（如 Clostridioides difficile, Burkholderia cenocepacia， 和 Vibrio cholera）下调 RhoA 活性并导致 Pyrin 与其他蛋白质一起组装成 Pyrin 炎性小体，最终导致促炎细胞因子白细胞介素 1 β (IL-1 β) 的产生。MEFV 致病性变异有利于吡啶的活性状态，并导致细胞膜破裂（细胞焦亡）和促炎细胞因子的释放。1）。

有强有力的证据表明 鼠疫杆菌，腺鼠疫的病因鼠疫杆菌导致了FMF-相关MEFV突变的阳性选择。这些突变为某些携带Yersinia pestis的人提供了生存优势（2）。