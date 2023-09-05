表演型人格障碍（HPD）

表演型人格障碍患者不断需求成为他人关注的中心，否则就变得沮丧。他们常常表现活泼，具有表演色彩，热情洋溢，表情肤浅，但有时在结交新朋友时很有魅力。

患者常常往往穿着行为不合时宜没，挑逗或诱惑他人，不只针对潜在的约会对象，在许多情况下（如工作，学校）也存在。由于他们渴望用自己的外表给别人留下深刻的印象，因此他们常常关注自己的外表。

情感的表达可能肤浅（关闭和转换得太快）而夸张。他们说话戏剧化，表达激进意见，但鲜有事实或细节来支持观点。

表演型人格障碍患者容易被他人和当前趋势所影响。往往过于轻信他人，尤其是权威人物，认为他们可能会解决所有问题。通常对于他人关系的评估要比事实上更为紧密。他们渴望新奇，而且很容易感到无聊。因此，他们可能会频繁更换工作和朋友。他们对延迟满足无法忍受，所以行动的目的往往是取得立即满足。

获得亲密的情感或性关系可能很困难。 患者通常无法意识到自己扮演某一个角色（如受害者）。他们非常依赖伴侣，可能会通过诱惑或情绪操作对方。