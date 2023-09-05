表演型人格障碍（HPD）

表演型人格障碍的特点是过度的情绪化和寻求关注。诊断根据临床标准。治疗为精神动力性心理治疗
（参见人格障碍概述。）
表演型人格障碍通过其夸张的外表，不当的诱惑行为或挑衅的方式，获得他人的关注。他们缺乏自我方向感，存在高度的暗示性，经常行为做作以哗众取宠。
估计流行率低于一般人群的<2% (1)。女性和男性的患病率相似。先前关于女性患病率增加的报告可能受到医院研究的确定偏差的影响。
共病 常见，特别是其它人格障碍（反社会型, 边缘型, 自恋型），(2)有些患者存在 躯体症状障碍，需要相应的评估。重度抑郁症, 持续抑郁障碍, 和 转化障碍 也可以共病。
参考文献
1.Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders.In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp.173-196.
2.Zimmerman M, Rothschild L, Chelminski I: The prevalence of DSM-IV personality disorders in psychiatric outpatients.Am J Psychiatry 162:1911-1918, 2005.doi: 10.1176/appi.ajp.162.10.1911
表演型人格障碍的症状和体征
表演型人格障碍患者不断需求成为他人关注的中心，否则就变得沮丧。他们常常表现活泼，具有表演色彩，热情洋溢，表情肤浅，但有时在结交新朋友时很有魅力。
患者常常往往穿着行为不合时宜没，挑逗或诱惑他人，不只针对潜在的约会对象，在许多情况下（如工作，学校）也存在。由于他们渴望用自己的外表给别人留下深刻的印象，因此他们常常关注自己的外表。
情感的表达可能肤浅（关闭和转换得太快）而夸张。他们说话戏剧化，表达激进意见，但鲜有事实或细节来支持观点。
表演型人格障碍患者容易被他人和当前趋势所影响。往往过于轻信他人，尤其是权威人物，认为他们可能会解决所有问题。通常对于他人关系的评估要比事实上更为紧密。他们渴望新奇，而且很容易感到无聊。因此，他们可能会频繁更换工作和朋友。他们对延迟满足无法忍受，所以行动的目的往往是取得立即满足。
获得亲密的情感或性关系可能很困难。 患者通常无法意识到自己扮演某一个角色（如受害者）。他们非常依赖伴侣，可能会通过诱惑或情绪操作对方。
表演型人格障碍的诊断
精神障碍诊断与统计手册, 第5版，文本修订（DSM-5-TR）标准
诊断表演型人格障碍 (1)，患者必须有
持续的过度情绪化和寻求关注的模式
这种模式具有以下≥5个特征：
没有成为关注的中心时感到不舒服
与他人不适当的性诱惑或挑逗的行为方式
快速变化和肤浅的情绪表达
持续地通过外貌吸引他人关注
讲话夸张
自我戏剧化、戏剧化和情感的夸张表达
暗示性高（容易被他人或环境影响）
对关系的自我评估比实际更亲密
此外，症状必须从成年早期开始。
鉴别诊断
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp.757-760.
表演型人格障碍的治疗
精神动力性心理治疗
表演型人格障碍的一般治疗同其他人格障碍。
认知行为疗法和药物疗法的疗效不确定。
精神动力性心理治疗，其重点是潜在的冲突，可能有效。治疗师可能会首先鼓励患者用言语代替行为，从而以不那么戏剧性的方式与他人交流。治疗师也可以帮助患者认识到，他们的夸张行为是一种不适应的方式，以吸引他人的注意和管理他们的自尊。