自恋型人格障碍（NPD）

自恋型人格障碍的特点是夸大、需要他人奉承和缺乏同情心。诊断根据临床标准治疗可分别采取精神动力学疗法
(参见人格障碍概述。）
自恋型人格障碍患者难以调节自尊，因此需要赞美，需要与特殊的人或机构建立联系;他们也倾向于贬低别人，这样他们就可以保持一种优越感。
对 5 项流行病学回顾研究，患病率的中位数为 1.6%（1）。男性比女性更常见。
共病 常见。患者通常还患有抑郁症（如重性抑郁症、持续性抑郁症）、神经性厌食症、物质使用障碍（尤其是可卡因）或其他人格障碍（表演性、边缘性、偏执性） (2)。
参考文献
1.Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders.In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp.173-196.
2.Stinson FS, Dawson DA, Goldstein RB, et al: Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV narcissistic personality disorder: Results from the wave 2 national epidemiologic survey on alcohol and related conditions.J Clin Psychiatry 69(7):1033-1045, 2008. doi: 10.4088/jcp.v69n0701
自恋型人格障碍的病因学
关于导致自恋型人格障碍的生物因素的有限数据表明，存在显着的遗传因素。有些理论认为，患者在童年期没有得到恰当的照顾。例如，受到过于严格或过分受赞美，欣赏，或放纵的教育。
患者常有特殊的才华，并且将自我意象和自我官爵与他人的钦佩和尊重相关联。
自恋型人格障碍的症状和体征
自恋型人格障碍的患者常高估自己的能力，夸大自己的成就。他们认为自己是卓越的，独特的或特殊的。他们的自我价值和成就的高估往往意味着贬低他人的价值和成就。
他们存在已经获得伟大成就的先占观念，感动于自己杰出的智慧、容貌、声望和影响力，或正在经历惊天动地的爱情。他们觉得应该只与其特殊才华相匹配的人交往，而不是和普通人。与非凡的人交往更加支持和加强其自尊。
由于患者需要被崇拜，他们的自尊建立于别人的积极关注，因此通常是非常脆弱的。这些患者往往在意他人如何看待和评估自己。他们对批评敏感，对困难心烦，并为此感到羞辱和挫败。他们可能会愤怒或蔑视回应对方，或者恶意反攻。为了保护其自尊（夸大），他们会随时撤退或突然接受外界情况。他们会避免可能的失败。
自恋型人格障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
诊断自恋型人格障碍 (1)，患者必须有
一种持续的浮夸模式，需要他人赞美和缺乏同情心。
这种模式具有以下≥5个特征：
对自身重要性和人华过分自我感觉良好（夸大）
对于自身成就，影响力，能力，智慧，容貌，还有完美爱情的先占观念
相信自己是特殊的，独一无二的，只能和最优秀的人交往
需要他人无条件的钦佩
需要权利感
通过对他人的剥削实现自我目标
缺乏同情心
认为他人嫉妒自己并嫉妒他人
自大和傲慢
此外，症状必须成年早期开始。
鉴别诊断
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 760-764.
自恋型人格障碍的治疗
精神动力性心理治疗
自恋型人格障碍的一般治疗同其他人格障碍。
精神动力性心理治疗，其重点是潜在的冲突，可能有效 (1)。一些针对边缘性人格障碍的也可适用于自恋型人格障碍的患者 (2, 3)。具体包括
这些方法聚焦于患者对自己和他人的情绪紊乱。
认知行为疗法可用于自恋型人格障碍的患者，因为他们可能会找到机会增加自己，他们对赞美的需要可以被治疗师利用塑造行为。有的自恋型人格障碍患者认为认知行为的方法过于简单无法满足他们的特殊需要。
治疗参考文献
1.Crisp H, Gabbard GO: Principles of psychodynamic treatment for patients with narcissistic personality disorder.J Pers Disord 34(Suppl):143-158, 2020. doi: 10.1521/pedi.2020.34.supp.143
2.Choi-Kain LW, Simonsen S, Euler S: A mentalizing approach for narcissistic personality disorder: Moving from "me-mode" to "we-mode." Am J Psychother 75(1):38-43, 2022. doi: 10.1176/appi.psychotherapy.20210017
3.Diamond D, Yeomans F, Keefe JR: Transference-focused psychotherapy for pathological narcissism and narcissistic personality disorder (TFP-N).Psychodyn Psychiatry 49(2):244-272, 2021. doi: 10.1521/pdps.2021.49.2.244