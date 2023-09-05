自恋型人格障碍（NPD）

自恋型人格障碍的患者常高估自己的能力，夸大自己的成就。他们认为自己是卓越的，独特的或特殊的。他们的自我价值和成就的高估往往意味着贬低他人的价值和成就。

他们存在已经获得伟大成就的先占观念，感动于自己杰出的智慧、容貌、声望和影响力，或正在经历惊天动地的爱情。他们觉得应该只与其特殊才华相匹配的人交往，而不是和普通人。与非凡的人交往更加支持和加强其自尊。

由于患者需要被崇拜，他们的自尊建立于别人的积极关注，因此通常是非常脆弱的。这些患者往往在意他人如何看待和评估自己。他们对批评敏感，对困难心烦，并为此感到羞辱和挫败。他们可能会愤怒或蔑视回应对方，或者恶意反攻。为了保护其自尊（夸大），他们会随时撤退或突然接受外界情况。他们会避免可能的失败。