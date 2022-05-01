高压注射（HPI）伤害是一种罕见的伤害，当工业设备在高到足以穿透皮肤的压力下意外注射物质时会发生这种伤害。注射的物质通常会造成广泛的组织损伤。诊断是临床的；评估需要x射线。治疗是外科手术，有时包括截肢。

高压注射（HPI）伤害通常与工作相关，但偶尔会涉及业余爱好者或家庭维修项目。尽管高压注射设备的使用和涉及在高压下注射各种工业流体的活动是常见的工业过程，但HPI损伤是罕见的。这些流体包括油漆、空气、溶剂、汽油、液压油、油脂和水。通过 HPI 设备意外注入工业流体会对工人造成严重且经常危及肢体的后果。

压力可高达每平方英寸 10,000 磅（69,000 千帕），速度高达 400 英里/小时（644 公里/小时），这可能会导致直接的，有时甚至是严重的组织损伤。此外，注射的液体通常沿着低阻力线，特别是神经血管结构，在整个皮下组织中扩散。许多注射的液体具有刺激性，如果允许其留在组织中，会引起严重的异物反应。感染率取决于注射的物质、组织损伤程度和涉及的身体部位。应经常对患者进行重新评估，因为这些损伤后感染的风险很高。

大多数HPI损伤发生在平均年龄为36岁的男性工人的非主要手部。

HPI损伤的症状和体征 在 HPI 损伤中，穿刺伤口很小且不明显；直到数小时后，疼痛和局部肿胀才会最小化。 隔室综合征 可能是由于将液体注入四肢和手部的潜在空间造成的。

HPI损伤的诊断 临床评估

X线平片 及时和正确的诊断对于管理高压注射损伤至关重要。由于最初的症状和体征有时很轻微，因此这些损伤很容易被忽视或最小化，从而延误了准确的诊断和及时的手术治疗。 对 HPI 损伤的认识在历史上是显而易见的。根据症状和对受伤身体部位所有神经、血管和肌腱结构的检查来评估损伤的程度。 拍摄 X 线平片以检查骨折情况，如果注射了不透射线的异物，则确定损伤程度。有时会进行超声检查和 MRI 或 CT 检查，但对于何时进行这些检查尚无共识。手术探查前在急诊室拍摄的受伤身体部位的照片可能有用。

HPI损伤的预后 HPI 损伤患者的预后取决于注射的材料。油漆和溶剂会造成最严重的伤害并导致最坏的预后。注射的力度也会影响预后：注射压力越低，预计损伤越小，而压力越高，预计损伤越广泛。 据报道，如果伤口涉及溶剂，HPI 损伤的截肢率高达 50% 至 80%。应警告患者，HPI 损伤可能导致永久性局部疼痛、感觉过敏、冷热不耐受和永久性残疾的伤口挛缩。

HPI损伤的治疗 静滴抗生素

及时手术探查 在急性情况下，轻轻清洁受伤部位，用无菌敷料宽松地包扎，然后抬高。给予患者广谱静脉注射抗生素，如有必要， 破伤风预防。 没有证据表明使用皮质类固醇可以改善预后，并且它们的使用仍然存在争议。 临床医生（和患者）不应试图通过施加侧向压力将注射材料挤出入口伤口。这样做是无效的，并且只会将注入的液体进一步扩散到受伤的组织中。不应将冰敷在受伤部位。 所有高压注射损伤都需要在手术室由知识渊博的外科医生迅速探查；需要全身麻醉。受伤部位被广泛切开和探查。清除死亡和失去活力的组织，并冲洗和/或从伤口急剧清除尽可能多的异物。在大多数情况下，手术伤口保持开放并通过次要目的（即不被修复）允许愈合，或者延迟闭合。 可能需要截肢（例如，手指或四肢）。