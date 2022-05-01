评估射钉枪伤害的顺序步骤包括：

必要时进行止血

识别和处理底层结构的损坏

患者通常表现为指甲嵌入伤口。对受伤部位的远端神经、血管和肌腱成分进行全面评估是必不可少的。此外，拍摄普通 X 光片以查看指甲的大致位置、指甲的类型和潜在的骨损伤。带有结构倒钩的钉子使拆除更加困难，需要在手术室探查和拆除。

如果伤口流血，必须在评估前止血。最好的方法是直接对患处施压，并在可能的情况下抬高患处。通常避免用器械夹住出血血管，因为可能会损伤相邻的神经。含有肾上腺素的局部麻醉药也有助于减少出血。小心、短暂使用近端止血带可以提高手和手指的伤口可视性。

伤口评估应在光线较好的条件下进行。 放大倍数（如用放大镜）可提供帮助，特别是对于近视的检查者。全伤口评估可能需要探查或操作，因此需要局部麻醉，但应在使用局部麻醉之前进行感官检查。