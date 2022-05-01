在建筑业中常见的射钉枪伤害通常是手和手指上的穿刺伤，但有时会导致更严重的伤害。诊断是临床的；评估需要x射线。治疗方法是外科手术。
钉枪取代了木框架结构中的锤子，估计每年有 37,000 次急诊就诊；其中 68% 与工作有关。
钉枪以高速射出钉子，可以穿透软组织和骨骼。大多数钉枪伤害涉及手指和手；然而，也会发生下肢、躯干、眼睛和头部的损伤。如果眼睛受累，视力可能会丧失。(参见 National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): Nail Gun Safety.)
除指甲外，其他材料（例如，金属丝、织物、纸、粘合剂）可能会在钉枪伤害期间进入伤口并导致感染。
射钉枪被用于自杀的手势。
射钉枪伤害的评估
评估射钉枪伤害的顺序步骤包括：
必要时进行止血
识别和处理底层结构的损坏
患者通常表现为指甲嵌入伤口。对受伤部位的远端神经、血管和肌腱成分进行全面评估是必不可少的。此外，拍摄普通 X 光片以查看指甲的大致位置、指甲的类型和潜在的骨损伤。带有结构倒钩的钉子使拆除更加困难，需要在手术室探查和拆除。
如果伤口流血，必须在评估前止血。最好的方法是直接对患处施压，并在可能的情况下抬高患处。通常避免用器械夹住出血血管，因为可能会损伤相邻的神经。含有肾上腺素的局部麻醉药也有助于减少出血。小心、短暂使用近端止血带可以提高手和手指的伤口可视性。
伤口评估应在光线较好的条件下进行。 放大倍数（如用放大镜）可提供帮助，特别是对于近视的检查者。全伤口评估可能需要探查或操作，因此需要局部麻醉，但应在使用局部麻醉之前进行感官检查。
合并伤
医生应检查是否存在基础结构的破坏，包括神经、肌腱、血管、关节和骨骼，以及是否存在异物和体腔（如腹膜、胸腔）。可能需要专家进行评估：
对于嵌入骨骼或神经血管或肌腱损伤的指甲：由手外科医生（手部受累）或其他相关外科专家进行评估
对于钉枪对眼睛的伤害：尽快由眼科医生进行评估
头部钉枪伤：尽快由神经外科医生进行评估
拍摄 X 光片。它们有助于显示影响治疗的指甲位置、任何骨损伤的存在以及指甲的特征；例如，带有倒钩的指甲很难去除，需要在手术室进行探查和去除。
钉枪损伤的治疗
预防钉枪伤害
预防措施包括教工人正确使用射钉枪以及射钉枪伤害的潜在破坏性影响（见 NIOSH: Nail Gun Safety—A Guide for Construction Contractors and Nailing Down the Need for Nail Gun Safety)。
关键点
钉枪通常会造成伤害，通常涉及神经、肌腱、血管、关节、骨骼或穿透体腔。
通过详细检查检查是否有严重受伤，并拍摄 X 光片。
仅使用牵引力去除嵌入软组织且没有并发症的指甲；否则，在手术室取出钉子。
让大多数钉枪伤通过次要目的愈合，而不是试图缝合它们。