与工作相关的重复性运动损伤

许多职业涉及重复性运动，这可能导致肌腱炎、滑囊炎和神经卡压综合征等损伤。症状包括疼痛随着运动而恶化，有时还会压痛。诊断为临床。治疗包括休息，有时包括夹板、非甾体抗炎药（非甾体抗炎药）和物理治疗。

重复性运动损伤占许多与工作有关的伤害。需要重复动作或姿势的任务包括在电脑上打字、扫描杂货、敲钉子、在装配线上工作以及使用手提钻。

肌腱炎 是由肌肉反复超负荷引起的肌腱炎症，导致肌腱出现微撕裂。身体会自发修复微撕裂，但当微撕裂的形成超过身体修复它们的能力时，就会发生炎症并导致肌腱炎。与工作相关的肌腱炎通常发生在二头肌、肘部和肩袖（见表 常见的工作相关肌腱炎）。

滑囊炎 是由关节表面反复受压引起的滑囊炎症。当没有发炎时，滑囊提供了一个低摩擦表面，使肌肉或肌腱在关节运动期间能够在骨骼上顺利滑动。当滑囊发炎时，滑液会积聚在其中，并且会变得疼痛。与工作相关的滑囊炎通常影响肘部、肩部、髋关节和膝部（见表 常见的与工作有关的突发事件）。

神经卡压 周围神经在穿过解剖隧道时受压所致。结果，神经功能失常；感觉异常比运动无力更常见。工作相关的神经卡压通常发生在腕部和肘部（见表 常见的工作相关神经卡压综合征）。

症状和体征 当受影响的肌腱主动移动时，尤其是抵抗力时，肌腱炎通常会引起疼痛。触诊受影响的肌腱时会感到疼痛。严重者可出现发热、水肿和红斑，但无皮肤硬结。 滑囊炎导致疼痛，特别是局部于受影响滑囊的压痛。当肌肉或肌腱滑过发炎的滑囊时，主动或被动的关节运动会加重疼痛。滑液在滑囊中积聚，导致其肿胀（尽管肿胀并不总是很明显）；滑囊很柔软，覆盖它的皮肤可能是温暖的或发红的，压缩或拉伸肿胀的滑囊的运动也会引起疼痛。在鹰嘴滑囊炎中，肿胀可能比疼痛还要更突出。 神经卡压最常引起卡压部位远端疼痛、刺痛、麻木和灼痛。运动无力不太常见。

诊断 临床评估

有时可行神经传导检查或MRI 重复性运动损伤的诊断主要是临床上基于疼痛的位置和引起疼痛的运动；但是，有时需要进行诊断测试。职业病史对于确定导致患者症状的重复运动的性质很重要。 当肌腱的主动运动（特别是抵抗阻力）引起疼痛时，应怀疑肌腱炎。触诊肌腱时有压痛支持肌腱炎的诊断。医生可以区分一些严重的病例 蜂窝织炎 如果存在皮肤硬结，则来自肌腱炎;这种硬结有时出现在蜂窝组织炎中，但在肌腱炎中不存在。 表格 当滑囊上出现肿胀或炎症迹象，或者患者出现无法解释的疼痛并因影响滑囊的运动而恶化时，应怀疑滑囊炎。重复运动引起的滑囊炎应与需要抗生素治疗的感染性（脓毒性）滑囊炎和晶体诱发的滑囊炎（例如， 痛风)，这可能需要其他特殊处理。当怀疑感染性或晶体诱发的滑囊炎时，应吸出滑液并送去实验室分析。 表格 神经卡压综合征通常是临床症状，当工人在某些神经区域出现异常感觉时，就会怀疑神经卡压综合症。在某些情况下，神经传导研究可能有助于确认诊断，但不是常规要求。通常不进行成像，但在怀疑结构性原因（例如，肿瘤）时可以进行 MRI。 表格

预后 大多数与工作相关的重复性运动损伤会在数周内通过休息来解决。然而，神经卡压综合征可能会持续存在，导致慢性疼痛。

治疗 休息

镇痛药、非甾体抗炎药 (NSAID) 和物理治疗

肌腱炎，皮质类固醇注射

用于滑囊炎，引流

对于神经卡压，夹板或支架以及可能的皮质类固醇注射或手术 与工作相关的重复性运动损伤的治疗包括休息受影响的区域。如果没有造成伤害的重复动作，工人的正常工作职责就无法完成，则可能需要被安排在临时工作岗位（也称为轻型工作岗位或改装工作岗位）。根据受伤的类型和严重程度，过渡工作可能持续数周至数月。如果过早恢复包括重复动作在内的工作职责，伤害可能会再次发生，导致返回过渡职责并最终增加过渡职责所花费的时间。应指导工人避免在家中进行会加剧伤害的活动。 与工作相关的重复性运动损伤的药物治疗包括镇痛药和抗炎药。非甾体抗炎药通常对短期缓解重复性运动损伤引起的疼痛有效，它们可以加速肌腱炎和滑囊炎的消退。 物理治疗可能会使患有重复性运动损伤的工人受益，并可能加速康复。 为了 肌腱炎， 在受影响的肌腱上注射皮质类固醇可在短期内缓解疼痛；然而，皮质类固醇不一定长期有效，可能会产生副作用，如疤痕、肌腱减弱和肌腱断裂。 为了 滑囊炎， 严重肿胀或可能感染，在受影响的滑囊中引流液体，无论是否注射皮质类固醇，都可以缓解疼痛并可能加速恢复。引流后，使用压缩敷料（如弹性绷带）可以减少液体的再次积聚。 为了 神经卡压综合征， 使用夹板或支架可以缓解症状。如果症状严重或持续存在，可能需要转诊给骨科医生进行皮质类固醇注射和可能的手术干预。