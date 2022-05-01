金属烟热和聚合物烟热

金属烟热 是一种临床综合征，最常见的原因是职业暴露于焊接和相关过程产生的含有金属的烟雾。聚合物烟雾热 临床上与金属烟热相似，但由接触特定的氟化聚合物产品引起，例如聚四氟乙烯 (PTFE，称为 Teflon®)。通过临床评估进行诊断。治疗是支持性的。

金属烟雾热在 1800 年代首次与锌烟雾和熔融黄铜的浇注有关。在 1970 年代，金属烟热在焊工中相当普遍。 31% 的 20 至 59 岁的焊工在其职业生涯中至少有过一次发作。在美国，安全法规和工作场所暴露控制的改进使得金属烟热在今天变得不那么普遍了。现在，估计美国每年发生 1500 到 2500 例病例。

金属烟热也可能影响非职业环境中的焊工，例如艺术家或业余爱好者。与金属烟热有关的最常见金属类型是锌，尽管在病例报告中已建议其他金属作为潜在原因。

金属烟热不同于镉肺炎，后者是一种与缺氧和呼吸衰竭相关的更严重的综合征。

聚合物烟雾热在临床上与金属烟雾热相似，但由暴露于聚四氟乙烯 (Teflon®) 加热至 > 300 °C 时产生的烟雾引起。1951 年，在一系列工人在高温下处理 PTFE 的案例中首次报道了聚合物烟雾热。

在美国，工作场所卫生的改善降低了职业性聚合物烟雾热的发病率。由于家庭厨房中的 Teflon® 炊具过热而暴露于 PTFE 烟雾中，导致人体发生聚合物烟雾热，对宠物鸟来说是致命的。

病理生理学 金属烟热的确切病理生理学尚不清楚，但其机制被认为是肺部暴露于氧化锌烟雾诱导的促炎细胞因子释放和中性粒细胞活化。聚合物烟雾热的机制尚不清楚，但认为是肺部暴露于高温下产生的碳氟化合物分解产物。

症状和体征 金属烟热通常表现为与流感相似的非特异性症状（如发热、寒战、不适、肌痛、关节痛、头痛）。其他症状可能包括干咳、胸膜炎性胸痛、气短、咽炎、肌肉痉挛和味觉异常。腹痛、恶心和呕吐不太常见。 暴露后症状发作延迟 4 至 10 小时；工人完成轮班后可能会出现症状，这使得症状与职业暴露之间的关联更难以识别。 重复暴露时可能发生快速反应。结果，症状在整个工作周内减轻，但在周末休息后变得更加严重；因此，它有时被称为周一晨热。 严重的金属烟热是罕见的和模仿的 急性呼吸窘迫综合征（ARDS），引起发烧、缺氧和呼吸急促。 聚合物烟雾热的症状与金属烟雾热相同，因此需要有已知接触史来区分这两种综合征。然而，聚合物烟雾热不会引起过敏反应。

诊断 临床评估

胸部X线检查

心电图 金属烟热没有明确的诊断测试；诊断主要依靠病史和体检。当工人或有锌烟暴露史的其他人（如焊工）出现该综合征的特征性症状时，即可诊断为金属烟热。由于这些症状与流感症状相似，因此需要有职业或接触史以避免延误诊断。 最常见的客观表现是发热和窦性心动过速。其他发现通常更主观，可能包括疼痛和发汗。肺部检查通常正常，呼吸频率、用力和胸壁偏移正常；偶尔会听到罗音或喘息声。 当金属烟热严重时，肺部检查可发现呼吸窘迫、喘息、罗音和/或干啰音。由于严重的金属烟热很少见，因此应考虑其他诊断（例如，镉性肺炎、ARDS 的其他原因）。 胸部 X 光检查在金属烟热中通常是正常的，但有助于区分金属烟热与其他类似症状的原因，例如肺炎。可能存在轻度血管充血，但非特异性。当金属烟热严重时，胸部 X 线显示双侧弥漫性斑片状浸润，如 ARDS 中所见。如果进行胸部 CT，通常会显示双侧轻度肺不张和胸腔积液。在严重的情况下，CT可能显示双侧弥漫性肺泡或磨玻璃状混浊。 如果做了实验室检查，可能会检测到非特异性白细胞增多症并伴有左移。炎症标志物（如红细胞沉降率、C反应蛋白）可能升高。在病例报告中，血清锌水平在急性发作期间升高，但该检测在急性护理环境中不可用，因此临床用途不大。 通常不需要立即进行的肺部检查结果可能是正常的，或表明肺活量略有下降，症状缓解后即可缓解。在严重的情况下，可能存在限制性肺病模式。 肺烟热的诊断也是临床；它基于职业暴露于加热的 PTFE 或过热的 Teflon® 炊具的历史，随后出现该综合征的特征性症状。特征症状体征和诊断检测结果与金属烟热相同，但聚合物烟热不引起快速反应。

预后 金属烟雾热是一种良性疾病，在最后一次接触锌或其他金属烟雾后 12 至 48 小时内自发消退；但是，如果重复暴露，可能会发生快速反应。出现类似 ARDS 症状的严重病例可能需要数天至数周的支持措施。在病例报告中，反复发作可能导致 慢性阻塞性肺疾病 (慢性阻塞性肺病), 职业性哮喘， 或者 肺纤维化。 聚合物烟雾热的预后与金属烟雾热相似。

治疗 症状缓解，包括退烧药和非甾体抗炎药（NSAIDs）

对于严重呼吸窘迫，机械通气 金属烟热和聚合物烟热的治疗是支持性的，可能包括退烧药、非甾体抗炎药和其他对症措施。患者经常被转诊到急诊室，但大多数患者可以出院回家。不推荐口服或静脉注射皮质类固醇，因为它们在金属烟热中没有显示出疗效。很少有既往患有肺病（如哮喘、慢性阻塞性肺病）的患者因既往疾病恶化而需要治疗和住院治疗。如果任一综合征的严重病例引起呼吸窘迫，同样 用于 ARDS 的治疗方法 （例如，机械通气、呼气末正压[PEEP]）。

预防 工作场所暴露应通过测量工作场所不同位置环境锌和其他金属烟雾（例如铬、镍、铜、锰）的浓度或碳氟聚合物分解产物的浓度来评估。 应警告患有金属烟雾热的工人使用个人防护设备 (PPE) 尽量减少接触锌烟雾。联系雇主实施其他 工作场所暴露控制 （消除、替代、工程控制、行政控制）如果 PPE 不足以控制暴露或如果多名工人受到影响。