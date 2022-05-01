与工作有关的眼部损伤

与工作有关的眼外伤很常见（美国每年报告的超过 65,000 起），并导致大量生产力损失。大多数与工作相关的眼外伤发生在建筑、制造和服务行业。
与工作有关的眼外伤大致分为
外伤，例如对眼球或周围结构（如眼睑、眶骨）的直接钝性或穿透性创伤
暴露损伤，例如因暴露于酸或碱、热（热损伤）、紫外线和/或激光引起的眼损伤
当工具滑倒或故障并撞击地球时，可能会发生钝眼伤害。对全球的直接钝性创伤可能导致形成 前房积血 （前房出血）。严重的钝挫伤可能导致球后出血和 眶隔室综合征— 威胁视力并需要立即治疗的医疗紧急情况。
与工作有关的眼外伤还包括 角膜擦伤和异物, 巩膜擦伤, 盖子和盖子边缘的撕裂伤, 泪管装置的破坏, 和 地球撕裂。 穿透伤可能导致眼内异物。
碱烧伤 和 氢氟酸灼伤 往往比其他酸灼伤更严重，因为它们更深入地穿透软组织。
工作相关眼外伤的诊断
事故的详细描述
检查包括荧光素染色和裂隙灯检查
对于疑似骨折或不透射线异物，眼眶 X 光检查
工伤眼伤的评估类似于 评估任何其他眼部损伤。 有广泛的眼睑水肿或撕裂伤时评估眼球破裂是非常困难。
确定具体的工作任务以及受伤时患者在做什么对于做出正确诊断至关重要。涉及使用高速砂轮、钻孔设备或凿子对金属进行研磨和切割的任务会产生极小的金属（或其他材料）碎片，这些碎片可能会高速喷射到空气中。如果工人没有佩戴适当的眼睛保护装置，这些碎片可能会穿透眼球，在粗略检查时可能不容易看到入口伤口。因此，所有涉及高速金属碎片的伤害（以及所有工作场所的眼睛伤害）必须由熟练的医生使用荧光素染色和裂隙灯检查进行迅速评估。
眼眶的普通 X 光片可能有助于识别全球的金属异物，以及骨骼和/或鼻窦损伤。如果怀疑有眼内金属碎片，应避免 MRI。根据眼科医生的选择，CT 可能在术前有所帮助。如果怀疑有或没有异物的眼球裂伤，及时的眼科会诊是必不可少的。
结果表明 眶隔室综合征 包括视力下降、复视、眼球突出。 眼肌麻痹和眼压升高。
撕裂伤 应确定眼睑和眼睑边缘的大小并将其转介给适当的专科医生进行修复。
对于化学性眼损伤，医生必须识别化学品及其物理化学特性，这些特性列在工作现场的相关安全数据表中。还必须确定化学品的浓度和暴露时间。
尽管家庭医生或急诊科可以对单纯性浅表性角膜擦伤进行随访，但所有与工作相关的眼部损伤都应考虑进行眼科随访。需要立即眼科会诊的损伤包括角膜混浊或脱落、结膜变白、眼睑裂伤和眶隔室综合征。
工作相关眼外伤的治疗
工作场所的急救
具体治疗取决于损伤类型
应在工作场所立即进行基本的眼部急救。急救包括保护工人免受进一步伤害、注入局部麻醉剂，以及在需要时（例如，化学伤害或烧伤，可能有隐匿异物的伤害），用自来水大量冲洗眼睛。不需要特殊的冲洗液，不应延迟冲洗以获得任何冲洗液。对于化学暴露，不应延迟冲洗以去除隐形眼镜。冲洗通常会导致隐形眼镜被冲洗掉。将摩根镜片应用于眼睛有助于延长冲洗时间。
在工地进行眼部急救后，与工作相关的眼部损伤患者应立即转诊至医院急诊科，因为工地诊所可能缺乏具备专业知识的从业人员、准确评估这些损伤所需的设备以及将工人转诊至知识渊博的眼科医生的资源。对于化学品暴露，在患者转运过程中通常应继续冲洗，特别是对于碱或氢氟酸烧伤。
特定伤害的处理方式与非工作相关的眼部伤害相似。眶隔室综合征可能需要外眦切开术。
与工作有关的眼部损伤的预防
预防参考文献
1.Occupational Health and Safety Administration: Eye and face protection.访问时间：4/12/21。
2.American Academy of Ophthalmology: Prevent workplace eye injuries during COVID-19.2021.访问时间：4/12/21。
2.Health and safety at work: Eye protection: A guide to provision and use.Medical Research Council Clinical Sciences Centre, 2010.访问时间：4/12/21。
关键点
与工作相关的眼睛伤害可能是由于物理力或化学物质接触造成的。
立即采取急救措施，特别是对化学品接触进行冲洗。
如图所示，使用荧光素染色和裂隙灯检查评估损伤。
将有任何与工作相关的眼部损伤的工人转诊给眼科医生进行随访。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Work-Related Eye Injuries and Illnesses与工作相关的眼部受伤和疾病： 有关诊断眼部损伤（包括提示原因的发现）、眼部检查、提前准备用于治疗的眼托、治疗方案、预防和工作场所接触器使用指南的信息。