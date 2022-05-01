与工作有关的眼部损伤

事故的详细描述

检查包括荧光素染色和裂隙灯检查

对于疑似骨折或不透射线异物，眼眶 X 光检查

工伤眼伤的评估类似于 评估任何其他眼部损伤。 有广泛的眼睑水肿或撕裂伤时评估眼球破裂是非常困难。

确定具体的工作任务以及受伤时患者在做什么对于做出正确诊断至关重要。涉及使用高速砂轮、钻孔设备或凿子对金属进行研磨和切割的任务会产生极小的金属（或其他材料）碎片，这些碎片可能会高速喷射到空气中。如果工人没有佩戴适当的眼睛保护装置，这些碎片可能会穿透眼球，在粗略检查时可能不容易看到入口伤口。因此，所有涉及高速金属碎片的伤害（以及所有工作场所的眼睛伤害）必须由熟练的医生使用荧光素染色和裂隙灯检查进行迅速评估。

眼眶的普通 X 光片可能有助于识别全球的金属异物，以及骨骼和/或鼻窦损伤。如果怀疑有眼内金属碎片，应避免 MRI。根据眼科医生的选择，CT 可能在术前有所帮助。如果怀疑有或没有异物的眼球裂伤，及时的眼科会诊是必不可少的。

结果表明 眶隔室综合征 包括视力下降、复视、眼球突出。 眼肌麻痹和眼压升高。

撕裂伤 应确定眼睑和眼睑边缘的大小并将其转介给适当的专科医生进行修复。

对于化学性眼损伤，医生必须识别化学品及其物理化学特性，这些特性列在工作现场的相关安全数据表中。还必须确定化学品的浓度和暴露时间。

尽管家庭医生或急诊科可以对单纯性浅表性角膜擦伤进行随访，但所有与工作相关的眼部损伤都应考虑进行眼科随访。需要立即眼科会诊的损伤包括角膜混浊或脱落、结膜变白、眼睑裂伤和眶隔室综合征。