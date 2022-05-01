在急症护理环境中，OEM 医生会考虑受伤或疾病是否是由于职业或环境暴露所致。获取病史，包括受伤发生的地点以及受伤或生病时患者在做什么，通常有助于确定原因与工作相关的程度。

在鉴别诊断中考虑潜在的环境暴露有助于避免延误诊断。某些情况的原因，例如职业性哮喘和接触性皮炎，最初可能不会被认为是职业或环境暴露，导致延迟控制对刺激剂的暴露。

疾病是由于职业或环境暴露引起的两个潜在线索是

低风险患者发生无法解释的前哨事件

一组具有相似症状或相同诊断的患者

尽管在没有职业或环境暴露的情况下发生无法解释的前哨事件，但在低风险患者中发生的此类事件应该表明可能是不明暴露造成的。例如，在没有心脏病史的年轻工人中发生的外周和视网膜动脉硬化和心绞痛导致发现职业性二硫化碳暴露导致了这些发现，这在该年龄组中是不寻常的。

一组具有相似症状或相同诊断的患者也应引起对职业或环境暴露的怀疑。例如，来自同一栋楼的一组患者主诉头痛、恶心和呕吐，这表明可能接触了一氧化碳。一家工厂的工人中的一组肝血管肉瘤（一种罕见的癌症）导致发现氯乙烯是一种人类致癌物。膀胱癌群与环境砷污染有关。从受影响和未受影响的工人和/或社区成员那里获取暴露历史可能有助于确定造成集群的职业或环境暴露。

OEM 医生可能会比其他医生花费更多的时间来调查受伤或疾病的原因，以确定疾病或受伤与工作相关的程度，以便他们可以向雇主推荐预防未来受伤或疾病的方法。作为这项调查的一部分，OEM 医生可能会进行工作场所安全评估、评估工人人体工程学并获取工人接触史。在此类调查期间，OEM 医生可能会与工业卫生师合作。在与工作无关的环境疾病中，例如 铅中毒 在儿童中，OEM 医生通常不会访问家庭环境，而是联系负责此类活动的当地公共卫生机构。