OEM医生提供就业前筛选和政府要求的求职者筛选,包括美国交通部(DOT)、军队和私人雇主。在就业前和政府要求的筛查中,OEM 医生评估潜在工人是否能够安全地履行适用职位的职责。考虑因素包括先前存在的慢性疾病或状况、使用可能导致损害的药物、药物滥用和体格检查结果。通常会进行就业前药物测试。

许多公司的药物检测政策都遵循 DOT 协议,其中包括就业前尿液药物检测(见 DOT: Office of Drug and Alcohol Policy and Compliance)。其他公司选择使用替代样品,例如口腔液或头发。