与工作相关的背痛是工人旷工和生产力损失的常见原因。工人背痛的患病率与具体的工作描述和正在完成的任务有关。与工作相关的背部损伤范围从简单的拉伤和扭伤到 椎间盘突出, 骨折、神经系统问题和其他伤害。诊断和治疗类似于其他原因的背部受伤和疼痛。

与工作相关的背痛通常是由于站立时跌倒、从高处跌落或背部受到直接钝伤所致。要求赔偿在职背部受伤的工人通常声称受伤涉及腰背部劳损、椎间盘突出、椎骨骨折、神经受压和 脊髓损伤。 装病可能是与工作相关的背部受伤和背部疼痛的一个问题。

特定的工作活动，包括操作机动车辆、举重、重复举重（包括重物和轻物）、高架工作和全身振动，与工作相关的背部受伤风险更高。特定的社会心理问题可能会导致与工作相关的背痛。这些问题包括工作不满意、工作乏味或单调、工作量大、任务期限要求高、决策缺乏投入。

吸烟和肥胖在流行病学上与非职业性背痛有关；两者在工人中都很常见，因此也可能增加与工作相关的背痛风险。

与工作相关的背部受伤和疼痛的既往史是未来背部受伤的重要预测指标。

工作相关背痛的诊断 临床评估

有时影像学检查 与工作相关的背部损伤的评估与任何其他背部问题的评估类似。病史应包括重点职业病史，强调患者的具体工作任务以及患者受伤时的确切行为。对患者过去的职业病史进行彻底审查是必不可少的。体格检查应重点包括肌肉骨骼和神经系统检查。 如果损伤是由直接创伤引起的（例如，对背部的重大直接打击、从高处坠落）或临床发现（例如，神经功能缺损、提示脆性骨折的发现）、影像学检查（X 线平片、 CT, MRI) 是指征;但是，对于没有此类原因的损伤，不显示成像。在评估与工作相关的背部受伤和疼痛时，普通 X 射线的产量非常低。 在许多行业中，过去对有背部受伤风险的工人进行了上岗前的背部x光检查。不再推荐这种做法，因为它提供的临床有用信息很少或根本没有，并且会使工人暴露在不必要的辐射下。 在获取病史和进行体格检查时详细记录是至关重要的。在美国，与工作相关的背部受伤可能成为法律问题 工人补偿计划，在这些情况下，详细的医生笔记通常会指导结果。残疾评估，与任何其他情况一样，也可以进行，但这是一项单独的评估。

工作相关背痛的治疗 类似于非职业相关的背部受伤

预防进一步和未来损伤的策略 与工作相关的背部损伤的治疗与任何其他背部损伤的治疗相似；这取决于损伤的类型（例如，骨折； 拉伤、扭伤、肌腱损伤, 椎间盘突出, 脊髓损伤）。例如，对于扭伤和拉伤的常见损伤，短暂休息（例如，1 至 3 天），然后早期活动，可产生最佳临床效果和最早恢复工作。疼痛通常用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAIDs）治疗；除严重症状外，通常避免使用阿片类镇痛药。(参见 背部疼痛的治疗。)

与工作有关背痛的预防 使用以下方法可以降低、消除或控制与工作相关的背部受伤风险： 工程控制： 策略包括改变材料和产品的运输方式（例如，使用机械辅助装置来提升或搬运重物，改用带把手的包装或带开槽手孔的包装，将包装移动到更容易到达的区域）。

行政控制： 策略包括缩短轮班时间、限制加班时间和/或安排更多休息时间。这些策略降低了与工作相关的背部受伤的风险，但并没有消除可能导致它们的危险。工程控制更有效，但在可以实施工程控制或无法实施工程控制之前，行政控制会有所帮助。

个人防护装备（PPE）： PPE 包括背带、背带和类似设备。PPE 是否可以防止人体工程学危害尚不清楚。尽管这些设备可能会有所帮助，但它们可能会使工人更难完成任务（例如，背支架可能会使完成需要弯曲腰部的任务变得困难）。

人体工程学： 人体工程学旨在减轻压力并消除因过度使用肌肉、不良姿势和重复性任务而造成的伤害和疾病。