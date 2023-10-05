骨髓增生异常综合征 (MDS)

化疗

有时进行干细胞移植

阿扎胞苷和地西他滨这两种药物可帮助缓解症状，降低发生急性白血病的可能性。阿扎胞苷也可延长生存期。干细胞移植是唯一可治愈本病的疗法，通常在年轻患者中进行。

如果本病向急性髓系白血病 (AML) 转化，那么化疗（如针对 AML 的化疗）可能是有益的，但单纯化疗不太可能治愈这类 AML。