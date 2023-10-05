急性髓细胞性白血病 (AML)

急性髓系白血病是正常情况下发育为几类白细胞（称为中性粒细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞和单核细胞）的细胞发生恶变并快速替代骨髓中正常细胞的一种危及生命的疾病。

患者可能会疲劳或苍白、易于感染和发烧以及容易青紫或出血。

诊断需要血液和骨髓检查。

治疗方案包括实施化疗以达到缓解再加上额外化疗以避免复发，有时需要进行干细胞移植。

（也可参见白血病概述。）

虽然急性髓系白血病 (AML) 可影响各个年龄段的人群，但它是成人中最常见的白血病类型。有时，AML 由用于治疗另一种癌症的化疗或放疗所引起。

在 AML 中，未成熟的白血病细胞在骨髓中迅速聚集，破坏和替代了生成以下一类或多类正常血细胞的细胞：

癌性白细胞不具有正常白细胞的功能。因此，即使患者的白细胞似乎增多，但正常白细胞减少，因此难以抵抗感染。

白血病细胞也被释放到血流中并转运至其他器官，它们会在那里继续生长和分裂。

AML 有几种亚型，根据白血病细胞的特征进行鉴定。

急性早幼粒细胞白血病是一种重要的 AML 亚型。在这种亚型中，早幼粒细胞（向成熟中性粒细胞发育的早期细胞）的染色体改变使这些未成熟的细胞积聚。急性早幼粒细胞白血病常发生于较年轻的年龄组（中位年龄 31 岁）和特定种族（西班牙人）。

AML 的症状 AML 的首发症状与急性淋巴母细胞白血病非常相似，归因于骨髓不能生成足够的正常血细胞。 发热和过度出汗可提示感染，而感染可能归因于正常白细胞太少。

虚弱、疲乏和苍白，可能由红细胞太少（贫血）引起。部分患者可能出现呼吸困难、心率加快或胸痛。

容易瘀伤和出血，有时表现为鼻出血或牙龈出血，这可能归因于血小板太少（血小板减少症）。在有些情况下，患者可能发生脑或腹部出血。 白血病细胞可侵入其他器官。骨髓内的白血病细胞可能导致骨痛和关节痛。当白血病细胞导致肝脏和脾脏肿大时，腹部会有饱胀感，有时可感到疼痛。白血病细胞可在全身形成小肿块，包括皮肤内或皮下（称为皮肤白血病）、牙龈内部或下方或者眼内。 皮肤白血病 图片 © Springer Science+Business Media AML 细胞可以扩散到覆盖脑和脊髓的组织层（脑脊膜），导致白血病性脑膜炎，这可能导致 头痛

呕吐

中风

视力、听力和面部肌肉障碍（白血病性脑膜炎） 急性早幼粒细胞白血病（AML 的亚型）患者经常出现出血或凝血问题。

AML 的诊断 血液化验

骨髓检查 AML 的诊断和急性淋巴母细胞白血病的诊断类似。需进行一次全血细胞计数，包括对各类白细胞分别计数。几乎总是要进行一次骨髓检查，以确诊 AML 并排除其他类型的白血病。需检测未成熟白细胞（原始细胞）的染色体异常，这有助于医生确定白血病的类型以及使用哪些药物治疗。 也应进行血液检查（包括检测肿瘤标志物及电解质异常）和尿液检查，以便发现与 AML 相关的其他异常。 影像学检查也可能是必要的。如果某人有症状提示其脑内存在白血病细胞，应进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。可能会进行胸部 CT， 以检查肺部周围区域是否存在白血病细胞。可进行腹部 CT、MRI 或超声检查，以确定内脏器官是否肿大。化疗开始前，可进行一次超声心动图检查（使用超声检查心脏），因为化疗药物有时会对心脏造成影响。 急性髓系白血病 视频

AML 的治疗 化疗

干细胞移植 AML 的治疗目的是尽快达到缓解，即破坏绝大多数白血病细胞。然而，治疗往往先使患者的病情加重，然后再好转。 治疗可抑制骨髓活性，导致白细胞、特别是中性粒细胞非常少。中性粒细胞太少容易导致感染。治疗也会破坏黏膜（如口腔内壁），使得细菌更容易进入身体。需要对患者精心护理以预防感染，一旦感染出现必须立刻治疗。也需要输注红细胞和血小板。 诱导化疗是 AML 治疗的第一阶段。化疗药物通常包括阿糖胞苷持续输注 7 天，以及柔红霉素（或伊达比星）静脉内给药 3 天。可能给予的其他药物包括米哚妥林或 gemtuzumab ozogamicin。在老年人或有多种疾病的人中，可以使用其他药物，如地西他滨、阿扎胞苷、维奈克拉或 Glasdegib。 一旦 AML 缓解则给予巩固化疗。患者在初始治疗后的数周内通常会开始接受几个疗程的附加化疗，以帮助确保尽可能多的白血病细胞被破坏。 对于存在复发风险的有些患者，可在诱导和巩固化疗阶段结束后实施同种异基因干细胞移植（“同种异基因”是指干细胞来自另一个人）。但是，只有供者的干细胞组织配型与患者相容（人类白细胞抗原 [HLA] 匹配）时，才能进行移植。供者通常是同胞兄弟姐妹，但有时也可以使用来自无亲属关系的相配供者的细胞（或者偶尔采用家庭成员或无亲属关系供者的部分匹配细胞，以及脐血干细胞）。 与急性淋巴细胞白血病不同，通常不需要对成人患者进行脑部预防性治疗，长期较小剂量的化疗（维持治疗）也未表现出延长生存期的效果。 对于急性早幼粒细胞白血病患者，可以使用叫做全反式视黄酸（维甲酸）的一种维生素 A 治疗。化疗常与全-反式视黄酸联用，尤其是对诊断时白细胞计数高的患者或者白细胞计数突然升高的患者。三氧化二砷对该 AML 亚型也有独特的治疗效果。 复发 对治疗无应答者和已经缓解但可能有高复发率的较年轻患者（一般通过某些染色体异常来鉴别）可以给予高剂量的化疗药物，而后进行干细胞移植。 如果复发，不能行干细胞移植的患者接受附加化疗的效果不太理想，而且通常耐受性差。对于较年轻患者和初次缓解持续一年以上的患者，再进行一个疗程化疗的效果最好。对于 AML 复发患者，医生在决定是否建议患者再接受强化化疗时，会综合考虑多种因素。