始发于身体其他部位的癌症可能扩散（转移）到骨骼。

一些癌症可转移至骨骼，尤其是乳腺癌、肺癌、前列腺癌、肾癌、甲状腺癌、及结肠癌等。

主要的症状是骨痛。

X射线，磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描等成像检查可能显示骨骼异常，或者可能需要取出组织样本并进行检查（活检）。

放射治疗，化疗或手术可能会根据已扩散的癌症的类型进行。

转移性骨肿瘤是始发于身体其他部位的癌症扩散至骨骼而引起（可参阅癌症的发展与传播）。

最可能扩散到骨骼的癌症包括始于以下部位的癌症：

乳腺癌是传播到骨骼最常见的癌症。但其他癌症最终也有可能转移至骨骼。癌细胞可以转移至任何骨骼，但较少转移至前臂中部以下或小腿中部以下。

（另请参阅骨肿瘤概述和癌症概述。）

转移性骨肿瘤的症状 虽然转移性骨肿瘤最终会引起骨痛，但一段时间内可能不会引起任何症状。疼痛可能很严重。疼痛也可发生在休息时、夜间或呈进行性加重。 癌性肿瘤逐渐削弱了骨骼。这种骨破坏使得在进行常规活动时骨骼更容易断裂（称为病理性骨折）。