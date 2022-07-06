始发于身体其他部位的癌症可能扩散（转移）到骨骼。
一些癌症可转移至骨骼，尤其是乳腺癌、肺癌、前列腺癌、肾癌、甲状腺癌、及结肠癌等。
主要的症状是骨痛。
X射线，磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描等成像检查可能显示骨骼异常，或者可能需要取出组织样本并进行检查（活检）。
放射治疗，化疗或手术可能会根据已扩散的癌症的类型进行。
转移性骨肿瘤是始发于身体其他部位的癌症扩散至骨骼而引起（可参阅癌症的发展与传播）。
最可能扩散到骨骼的癌症包括始于以下部位的癌症：
乳腺癌是传播到骨骼最常见的癌症。但其他癌症最终也有可能转移至骨骼。癌细胞可以转移至任何骨骼，但较少转移至前臂中部以下或小腿中部以下。
转移性骨肿瘤的症状
虽然转移性骨肿瘤最终会引起骨痛，但一段时间内可能不会引起任何症状。疼痛可能很严重。疼痛也可发生在休息时、夜间或呈进行性加重。
癌性肿瘤逐渐削弱了骨骼。这种骨破坏使得在进行常规活动时骨骼更容易断裂（称为病理性骨折）。
转移性骨肿瘤的诊断
X 射线检查
骨扫描
其他成像检查
有时活组织检查
正患有或曾患过癌症的病人出现骨骼疼痛或肿胀时应由医生评估是否有转移性骨肿瘤。
医生常常首先进行 X 光平片检查。然而，使用放射性示踪剂的骨扫描可以一次评估整个骨骼，并帮助定位可能不会显示在 X 光平片上的肿瘤。
评估单一骨骼的病变，会进行其他影像学检查例如磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)、或正电子发射断层扫描(PET)检查。当用于评估肿瘤时，PET通常与计算机断层扫描（PET-CT）结合使用。
有时转移性骨肿瘤会在原发肿瘤被查出之前即出现症状。症状可能是骨痛（特别是因多个肿瘤而导致一个以上区域疼痛）或肿瘤使骨骼脆弱出现的骨折（病理性骨折）。出现这些情况时，进行活组织检查可为定位原发灶提供线索，因为通常可以在显微镜下识别癌症组织的类型。这些信息可以将医生指引到原发癌的起始位置（例如，在肺，乳房，前列腺，肾脏，甲状腺或结肠）。
一旦诊断出转移性骨肿瘤，医生将进行其他检查以确定原发癌的起始位置。例如，可以进行胸部 X 光或胸部 CT 扫描来寻找肺部肿瘤，或者乳房 X 光检查在乳房中寻找肿瘤。
转移性骨肿瘤的治疗
放疗
手术固定骨骼
手术切除肿瘤
减少骨质流失的措施
骨肉瘤的治疗方法取决于转移至骨骼的原发癌的分型。有的适合化疗，有的适合放疗，而有的适合放化疗相结合，还有一部分两者均不适合。一般放疗是最有效的方法。
手术固定骨骼通常用于治疗骨折，有时甚至可以预防骨折。手术治疗病理性骨折可能需要在骨内放置一根棒，使用平板和螺钉固定骨骼，或移除受影响的骨骼并重建肢体和关节。
当原发性肿瘤被切除并且只有一个肿瘤残留在骨中时，特别是如果肿瘤在原发肿瘤发展数年后出现，那么手术切除单个肿瘤并重建骨。有时瘤体切除和重建可联合放疗、化疗，或二者联合应用。这种联合治疗很少治愈癌症，但可显着改善生活质量以及肢体的功能或外观。
治疗的目标是尽量减少骨组织的损失、减轻疼痛和提高行动能力。
骨组织的损失会导致疼痛并使骨骼容易骨折，这可能需要手术。在出现大范围骨质丢失和疼痛之前，可采用放疗和预防骨流失的药物（如二磷酸盐或狄诺塞麦）减少骨流失。
为了减轻脊柱疼痛，可以进行椎体后凸成形术或椎体成形术。如果肿瘤导致椎体骨塌陷但没有对脊髓施加压力，则可以采用二者中任一种手术方法。在椎体后凸成形术中，椎骨成形术类似，将球囊置入椎体中并进行扩张，使椎体恢复正常形态并防止骨骼进一步塌陷。然后注入骨水泥（甲基丙烯酸甲酯）。椎体成形术与后凸成形术相似，不同之处在于未插入球囊。如果肿瘤有引起椎体塌陷的危险，可能会压迫脊髓并导致脊髓损伤（例如腿无力或瘫痪），则建议进行减压并固定脊柱的手术。