神经母细胞瘤是一种常见的儿童期癌症，生长在神经系统的某些部位或肾上腺。

神经母细胞瘤的病因常常不明。

临床表现取决于神经母细胞瘤出现的部位，如腹部、胸部、骨、皮肤或脊髓。

诊断通常包括影像学检查和活检。

治疗取决于孩子的年龄和癌症的特定特征，可能包括手术、化疗和放射治疗。

（另见儿童期癌症概述。）

神经母细胞瘤在身体很多部位的特定神经组织内生长。它通常起源于腹部或胸部神经，最常见于肾上腺（位于每个肾脏的上方）。在咨询医生时，超过半数儿童的肿瘤已扩散至身体的其他部位（已发生转移）。

神经母细胞瘤是婴儿中最常见的癌症。在所有神经母细胞瘤中，约有 90% 发生在 5 岁以内的儿童。除极少数例外，神经母细胞瘤仅发生于儿童。

神经母细胞瘤的病因常常不明。这些肿瘤大多是自发性。神经母细胞瘤很少以家族形式发病。

你知道吗……

神经母细胞瘤的症状 神经母细胞瘤的症状取决于神经母细胞瘤的起源、是否扩散以及在何处扩散，如下所示： 腹部的神经母细胞瘤：最常见症状包括腹部变大、腹胀、食欲下降和腹痛。

起源于胸部或颈部：可以引起儿童咳嗽或呼吸困难。

扩散至骨：儿童骨疼痛。累及骨髓时使血细胞计数减少，导致某些其他症状。例如，红细胞数量降低（贫血）会导致疲劳，有时会使皮肤变白（苍白）。血小板数目减少会导致皮肤容易出现瘀青和紫色小斑点。白细胞数量降低会增加感染风险。

扩散至皮肤：形成肿块。

扩散至脊髓：儿童的手臂和腿可能会感到无力和麻木，或者儿童可能无法自主控制某些身体部位。 较不常见的情况下，儿童出现一种称为霍纳综合征的疾病症状。在霍纳综合征中，颈部肿瘤压在影响面部一侧的神经上。儿童眼睑下垂、瞳孔变小、面部一侧出汗减少。 大多数神经母细胞瘤可产生儿茶酚胺。儿茶酚胺是会增加心率并引起焦虑的激素。可能会发生其他与癌症相关的综合征（称为肿瘤伴随综合征），例如无法控制的眼球运动（视性眼阵挛）及手臂和腿快速收缩（肌阵挛）、水样腹泻或高血压。

神经母细胞瘤的诊断 计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)

活检

有时进行骨髓分析和尿液检查 E 神经母细胞瘤最常在评估儿童出现的相关症状时发现。 在出生前，常规产前超声会偶然发现胎儿的神经母细胞瘤。 出生后，如果肿瘤变得足够大，医生可能会摸到孩子腹部肿块。 怀疑神经母细胞瘤的医生可对腹部进行 CT 或 MRI 检查。如果发现肿瘤，则采样并送到实验室进行检查（活检）。可以采集骨髓样本以查找癌细胞（请参见骨髓检查）。 可以检测尿液样本中的儿茶酚胺（可由肿瘤产生）水平是否过高。 如要查看癌症是否已扩散，医生可以进行以下检查： 腹部、骨盆、胸部以及有时大脑 CT 或 MRI

任何可识别肿块的活检

骨髓样本检查

骨扫描或使用称为间碘苯甲胍 (MIBG) 的放射性物质进行扫描，可帮助医生查看神经母细胞瘤是否扩散 医生使用所有这些信息来确定肿瘤是低危、中危还是高危。

神经母细胞瘤的治疗 手术切除

化疗

有时放射治疗

有时进行干细胞移植

免疫治疗 （另见癌症治疗原则。） 神经母细胞瘤的治疗基于风险分类。 尚未扩散且低风险的神经母细胞瘤通常可以通过手术切除和治愈。 对患有中危或高危疾病的儿童给予化疗药物，例如长春新碱、环磷酰胺、多柔比星、依托泊苷和顺铂。 高剂量化疗加干细胞移植常用于高危疾病儿童。为减少大剂量化疗和干细胞移植后癌症复发的风险，可给予患儿类维生素 A，该药物在化学结构上与维生素 A 相关。 放射治疗可用于患有中危疾病或无法手术切除肿瘤的儿童，并且是患有高危疾病的儿童的肿瘤的标准治疗方法。 免疫疗法用于治疗患高危疾病的儿童。这种疗法有助于刺激人体中抵御癌症的免疫系统。

神经母细胞瘤的预后 预后取决于几个因素，例如孩子的诊断年龄、肿瘤是否扩散以及某些被称为生物学特征的肿瘤特征（例如，肿瘤在显微镜下的外观以及肿瘤细胞内脱氧核糖核酸 [DNA] 的某些特征） 。癌症尚未扩散的幼儿预后最好。 低危和中危疾病儿童的生存率约为 90% 至 95%。 高危疾病儿童的生存率约为 15%，但是通过更新的强化联合治疗方法，该比率已提高到 50% 以上。