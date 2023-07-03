多系统萎缩(MSA)

多系统萎缩是一种进展性疾病。多系统萎缩的早期症状各不相同，这取决于大脑的哪个部分和受影响的程度。本病可导致三类症状：

帕金森综合征——类似于帕金森病的症状——可能会出现。这些症状由基底节变性所致。肌肉强直（僵硬）、运动变慢、摇晃和启动困难。步行时，可能出现步态拖曳，上肢缺乏摆动。有不稳定和失衡感，因此更易跌倒。可能出现驼背。四肢常在保持某一姿势时出现震颤。但相比于帕金森病患者，多系统萎缩患者在静息时震颤较少出现。发声困难，可能声音尖锐和颤抖。

可能会失去协调。由小脑退行性变所致。患者会失去平衡。后来，他们可能无法控制胳膊和腿的运动。因此，行走困难、步伐宽且不规则。取物品时，患者可能会将手伸到超出取物品的距离以外。坐着时，可能有不稳定感。患者难以将眼睛聚焦到物品上并跟随物品移动。患者难以完成需要快速交替运动的任务，如转动门把手或转动灯泡。

由自主神经系统控制的体内生理过程障碍也可能出现。站立时，血压可能急剧下降，导致眩晕、头重脚轻或头晕，称之为体位性低血压。平躺时血压可升高。

患者可能需要急迫或频繁排尿或不自主排尿（小便失禁）。可能膀胱排空困难（尿潴留）。便秘很常见。视力降低。男性可有启动和维持勃起困难（勃起功能障碍）。

自主神经障碍的其他症状可能包括：

汗液、泪液和唾液分泌减少。因此，患者可能不耐热，出现干眼、口干。

患者可能吞咽和呼吸困难。

可能呼吸声嘈杂且高调尖锐。

睡眠时，呼吸可能反复停止或表现异常（睡眠呼吸暂停）。

如果出现 REM 睡眠行为障碍，在睡眠时出现呓语并可能剧烈摆动上肢或下肢，这可能是因为他们正在做生动、可怕的梦。

患者可能会失去对排便的控制（大便失禁）。

许多患者在症状出现后5年内发展为依靠轮椅行走或出现其他严重残疾。本病一般在症状出现后约 9-10 年内导致死亡。