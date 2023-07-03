单纯自主神经功能衰竭

单纯自主神经功能衰竭是指由自主神经系统调控的许多生理过程出现功能紊乱，如血压的控制，这是一种非致命性的功能障碍。

单纯自主神经功能衰竭由脑部突触核蛋白的异常积聚引起。

血压可因站立而降低，可有少汗和眼部问题、尿潴留、便秘或不能控制排便。

体格检查和各项检测可发现自主神经功能障碍体征。

治疗侧重于缓解症状。

（另请参见自主神经系统疾病概述）

发生单纯自主神经功能衰竭（以前称特发性体位性低血压或Bradbury-Eggleston综合征）时，由自主神经系统调节的许多生理过程出现功能障碍。这些生理过程功能障碍是由于控制它们的神经细胞数量降低所致。受累细胞常位于脊髓两侧、内脏器官内、或附近的神经细胞丛（称自主神经节）内。仅累及自主神经节。其他神经不受影响，脑部和脊髓也不受影响。

单纯自主神经功能衰竭主要见于40～50岁人群，女性较多。它不会导致死亡。

单纯自主神经功能衰竭由α-突触核蛋白（脑部中一种帮助神经细胞交流的蛋白质，但其功能尚未完全了解）的异常积累引起。α-突触核蛋白也可在帕金森病、多系统萎缩或路易体痴呆症患者中出现蓄积。部分单纯性自主神经衰竭患者最终出现多系统萎缩或路易体痴呆。

快速眼动 (REM) 睡眠行为障碍可见于与α-突触核蛋白累积相关的疾病患者，包括单纯自主神经功能衰竭。

单纯自主神经功能衰竭的症状 单纯自主神经功能衰竭的最常见症状为 站立时血压过度下降（体位性低血压）。 可出现少汗、不耐热。 瞳孔不能正常扩大（散瞳）和缩小（收缩），视力模糊。视力可变得模糊。 患者可能难以排空膀胱（尿潴留）。膀胱可能会不由自主地收缩，可能导致尿失禁（无法控制的尿量丢失）。患者也可能便秘或是不能控制排便（大便失禁）。男性可有启动和维持勃起困难（勃起功能障碍）。

单纯自主神经功能衰竭的诊断 医师的评估

可排除其他可能病因的检查 医生通过体格检查和检测可发现自主神经功能障碍的体征。 如果患者有REM睡眠行为障碍和由于自主神经功能障碍引起的体位性低血压，他们可能有单纯自主神经功能衰竭。 医生可能会做血液测试来测量去甲肾上腺素的水平。去甲肾上腺素是神经细胞用来相互交流的化学信使(神经递质)之一。这种血液测试可以将单纯自主神经功能衰竭与引起类似症状的其他自主神经系统疾病区分开来。低水平的去甲肾上腺素提示单纯自主神经功能衰竭。