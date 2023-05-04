视神经脊髓炎谱系障碍 (NMOSD)

视神经脊髓炎谱系障碍主要影响眼睛和脊髓中的神经，导致髓鞘斑块(覆盖大多数神经纤维的物质)及其下的神经纤维受损或破坏。
视神经脊髓炎谱系障碍是一种脱髓鞘疾病。它引起与多发性硬化(MS)相似的症状，过去被认为是多发性硬化的一种变体。然而，视神经脊髓炎谱系障碍通常主要影响眼睛和脊髓，多发性硬化也影响脑部。
视神经脊髓炎谱系障碍比多发性硬化症更容易致残。因此，视神经脊髓炎谱系障碍症状患者应该及时就医。
绝缘的神经纤维
多数神经纤维，无论其在脑内或是在脑外，都由髓磷脂构成的多层脂肪（脂蛋白）组织所包裹。它们形成了髓鞘。就像电线周围的绝缘一样，髓鞘使神经信号(电脉冲)能够快速准确地沿着神经纤维传导。当髓鞘受损时(称为脱髓鞘)，神经不能正常传导电脉冲。
视神经脊髓炎谱系障碍也是一种自身免疫病。当免疫系统发生功能障碍并攻击人体自身组织时会发生自身免疫病。在视神经脊髓炎谱系障碍中，自身免疫性发作的靶点是以下蛋白质之一：
一种称为水通道蛋白 4 的蛋白质：这种蛋白质存在于脑、脊髓和视神经的支持细胞表面。这些支持细胞被称为星形胶质细胞。
髓鞘少突胶质细胞糖蛋白：这种蛋白质存在于脑、脊髓和视神经中神经细胞轴突周围形成包膜的细胞内。这些细胞被称为少突胶质细胞。（轴突是发送消息的神经纤维。）
星形胶质细胞或少突胶质细胞的损伤被认为会导致脱髓鞘。在一些视神经脊髓炎谱系障碍患者中，免疫系统靶向另一种称为髓磷脂少突胶质细胞糖蛋白(MOG)的蛋白质，它存在于髓鞘的外层。
NMOSD 的症状
NMOSD 的诊断
医师的评估
磁共振成像
视觉诱发反应
血液化验
诊断视神经脊髓炎谱系障碍时，医生会在体检时评估神经系统(神经检查)。使用检眼镜检查视神经。
通常，测试包括脑部磁共振成像 (MRI) 来排除多发性硬化症。进行脊髓MRI和诱发反应以确认视神经脊髓炎谱系障碍的诊断。
当视觉诱发反应测试用于诊断视神经脊髓炎频谱障碍时，视觉刺激（如闪光）用于激活脑部的某些区域。然后，脑电图被用来检测对刺激的反应。基于这些反应，医生可以判断视神经的工作情况。
通过血液化验来检测水通道蛋白4和髓磷脂少突胶质细胞糖蛋白特异性抗体，也可用于区分视神经脊髓炎谱系障碍和多发性硬化症。（抗体是免疫系统产生的蛋白质，有助于保护身体免受特定攻击者的攻击。）
NMOSD 的治疗
皮质类固醇
血浆置换
抑制免疫系统的药物
视神经脊髓炎谱系障碍没有可以治愈的方法。但是，治疗可以阻止发作、控制症状、防止复发，并可能有助于在短期内延缓残疾。
常用于终止发作和预防复发的药物有皮质类固醇（例如甲基泼尼松）和抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂，例如硫唑嘌呤）。
利妥昔单抗（用作免疫抑制剂的单克隆抗体）可用于减少异常抗体的数量并控制疾病。
依库珠单抗（另一种单克隆抗体）有时可提供帮助。此药可抑制补体（免疫系统的一个组成部分）。该药物的副作用包括危及生命的流行性脑脊髓膜炎、肺炎、上呼吸道感染和头痛。医生通常为服用依库珠单抗的患者提供脑膜炎球菌疫苗接种并对其进行密切监测。
当存在水通道蛋白-4 抗体时，Satralizumab 和 Inebilizumab（两种单克隆抗体）可用于治疗视神经脊髓炎谱系障碍。应密切监测服用这些药物的患者是否出现感染，如尿路感染和呼吸道感染。
血浆置换可帮助对皮质类固醇激素无反应的患者。进行血浆置换时，先将血液抽出体外，去除异常抗体后再输回体内。
症状的治疗方法与多发性硬化相似。巴氯芬和替扎尼定可用于缓解肌肉痉挛。