视神经脊髓炎谱系障碍 (NMOSD)

视神经脊髓炎谱系障碍主要影响眼睛和脊髓中的神经，导致髓鞘斑块(覆盖大多数神经纤维的物质)及其下的神经纤维受损或破坏。

视神经脊髓炎谱系障碍是一种脱髓鞘疾病。它引起与多发性硬化(MS)相似的症状，过去被认为是多发性硬化的一种变体。然而，视神经脊髓炎谱系障碍通常主要影响眼睛和脊髓，多发性硬化也影响脑部。

视神经脊髓炎谱系障碍比多发性硬化症更容易致残。因此，视神经脊髓炎谱系障碍症状患者应该及时就医。

绝缘的神经纤维

视神经脊髓炎谱系障碍也是一种自身免疫病。当免疫系统发生功能障碍并攻击人体自身组织时会发生自身免疫病。在视神经脊髓炎谱系障碍中，自身免疫性发作的靶点是以下蛋白质之一：

一种称为水通道蛋白 4 的蛋白质：这种蛋白质存在于脑、脊髓和视神经的支持细胞表面。这些支持细胞被称为星形胶质细胞。

髓鞘少突胶质细胞糖蛋白：这种蛋白质存在于脑、脊髓和视神经中神经细胞轴突周围形成包膜的细胞内。这些细胞被称为少突胶质细胞。（轴突是发送消息的神经纤维。）

星形胶质细胞或少突胶质细胞的损伤被认为会导致脱髓鞘。在一些视神经脊髓炎谱系障碍患者中，免疫系统靶向另一种称为髓磷脂少突胶质细胞糖蛋白(MOG)的蛋白质，它存在于髓鞘的外层。

NMOSD 的症状 视神经脊髓炎谱系障碍导致视神经炎症(视神经炎)。单眼或双眼均可受累。本病可导致眼痛发作和视物暗淡、视力模糊或视力丧失。 数天或数周（有时数年）以后，可累及肢体。患者可能会暂时失去感觉。可能会出现疼痛性肌肉痉挛、胳膊和腿可能虚弱无力，有时会瘫痪。患者可能无法控制膀胱(尿失禁)和大便(大便失禁)。 有些患者有不停的呃逆（持续性或顽固性呃逆）或恶心和呕吐。 部分患者累及与呼吸相关的脊髓，可导致呼吸困难而致命。 视神经脊髓炎谱系障碍在每个患者身上会有不同的发展。病变进展时，可出现短暂、频繁的痛性肌肉痉挛。最终，患者可出现永久性失明、感觉丧失、肢体肌无力、膀胱和排便功能障碍。

NMOSD 的诊断 医师的评估

磁共振成像

视觉诱发反应

血液化验 诊断视神经脊髓炎谱系障碍时，医生会在体检时评估神经系统(神经检查)。使用检眼镜检查视神经。 通常，测试包括脑部磁共振成像 (MRI) 来排除多发性硬化症。进行脊髓MRI和诱发反应以确认视神经脊髓炎谱系障碍的诊断。 当视觉诱发反应测试用于诊断视神经脊髓炎频谱障碍时，视觉刺激（如闪光）用于激活脑部的某些区域。然后，脑电图被用来检测对刺激的反应。基于这些反应，医生可以判断视神经的工作情况。 通过血液化验来检测水通道蛋白4和髓磷脂少突胶质细胞糖蛋白特异性抗体，也可用于区分视神经脊髓炎谱系障碍和多发性硬化症。（抗体是免疫系统产生的蛋白质，有助于保护身体免受特定攻击者的攻击。）