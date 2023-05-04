肾上腺脑白质营养不良和肾上腺脊髓神经病变是罕见的遗传性代谢性疾病。在这些疾病中，脂肪不会像正常情况下那样分解。这些脂肪主要积聚在脑部、脊髓和肾上腺中。在脑部中，它们导致神经脱髓鞘。

肾上腺脑白质营养不良可累及儿童，常见于4-8岁的男孩。一种轻度、缓慢发展的疾病形式可以在青春期或年轻成年期开始。。

肾上腺脊髓神经病是一种较轻的形式。男性在二三十岁时开始发病。

在这些疾病中，广泛脱髓鞘通常伴有肾上腺功能障碍。患儿可出现行为异常、听力和视力异常。最终，出现精神障碍、肌肉不自主、不协调收缩（痉挛）、及失明。一些肾上腺脑白质营养不良患儿在诊断后2-3年完全残疾或死亡。通常，患有肾上腺髓质神经病的成年人最初表现为下肢无力及僵硬、大小便失控（失禁）和/或勃起功能障碍。

肾上腺脑白质营养不良或肾上腺脊髓神经病变的诊断通过基因检测得到证实。

对此两病，尚无有效治疗。含有甘油三油酸酯和甘油三乳酸酯(被称为洛伦佐油)的膳食补充剂可能有所帮助，但需要进一步研究。

当肾上腺(而不是脑部)受到影响时，用肾上腺激素治疗可能会挽救生命。许多专家现在推荐在严重症状出现前的疾病早期进行干细胞移植。