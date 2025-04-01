为了评估疼痛患者，医生会询问患者疼痛史和疼痛特征，以及疼痛对患者身体机能的影响。患者的描述有助于明确病因并制定治疗方案。询问包括：

疼痛在什么地方？

疼痛是什么样疼痛（例如，是否为锐痛、钝痛、绞痛）？

什么时候开始出现疼痛？ 是否有外伤？

疼痛是如何开始的？ 是突然出现的，还是逐步发生的？

疼痛是持续存在的，还是反反复复的？

某些活动（如进餐或用力）或某一体位是否可预示疼痛的出现？ 有什么其他因素可加重疼痛？

有什么因素可以减轻疼痛？

疼痛是否影响日常活动或社会交往？ 是否影响睡眠、食欲和大小便功能？ 如果是，程度如何？

疼痛是否影响患者的情绪和自我感觉？ 是否有抑郁或焦虑？

为评价疼痛程度，医师有时使用一种从0（无疼痛）至10（严重疼痛）的疼痛量表，或让患者把疼痛描述为轻微、中等、严重或极度痛苦。对儿童或交流困难（如脑卒中）患者，可让他们从微笑、皱眉、大哭等一系列面部表情图中挑选一个用来表示疼痛程度。

疼痛量表：疼痛有多糟糕？

医师总试图判断疼痛是否由生理疾病引起。许多慢性疾病（例如癌症、关节炎、镰形红细胞性贫血和肠道炎症），以及某些急性疾病（如创伤、烧伤、肌肉撕裂伤、骨折、韧带扭伤、阑尾炎、肾脏结石和心脏病发作）都可引起疼痛。

医生可使用特定技术检查疼痛源。医生可使患者的上肢和下肢在正常范围内运动，检查这些运动是否会引起疼痛。损伤、反复应激、慢性疼痛和其他疾病可使机体某一部位（称为触发点）过度敏感。医生常触摸不同部位以寻找疼痛触发点。用不同物体（如钝的钥匙和尖的针）碰触皮肤，以检查是否有感觉缺失或感觉异常。

医生还会考虑情绪或心理健康问题。精神疾病（如抑郁和焦虑）会加重疼痛。由于抑郁和焦虑是慢性疼痛造成的，所以难以鉴别其因果关系。有时，在疼痛患者中，有心理障碍的证据，但没有能够解释疼痛或其严重程度的障碍的证据。这种疼痛被称为心理性或心理生理性疼痛。

心理评估还可能涉及询问其他关键因素，例如儿童期不良经历（通常称为 ACE)、创伤史、治疗期望、持续的生活压力因素以及物质使用障碍史或当前物质使用障碍。当考虑这些因素时，医生会仔细考虑患者生活中的文化规范和态度。

医生会询问患者已用药物（包括非处方药）和其他治疗方法，以及它们是否有效。如果怀疑阿片类药物或其他物质误用，则需要进一步评估。