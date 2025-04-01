为了评估疼痛患者，医生会询问患者疼痛史和疼痛特征，以及疼痛对患者身体机能的影响。患者的描述有助于明确病因并制定治疗方案。询问包括：
疼痛在什么地方？
疼痛是什么样疼痛（例如，是否为锐痛、钝痛、绞痛）？
什么时候开始出现疼痛？ 是否有外伤？
疼痛是如何开始的？ 是突然出现的，还是逐步发生的？
疼痛是持续存在的，还是反反复复的？
某些活动（如进餐或用力）或某一体位是否可预示疼痛的出现？ 有什么其他因素可加重疼痛？
有什么因素可以减轻疼痛？
疼痛是否影响日常活动或社会交往？ 是否影响睡眠、食欲和大小便功能？ 如果是，程度如何？
疼痛是否影响患者的情绪和自我感觉？ 是否有抑郁或焦虑？
为评价疼痛程度，医师有时使用一种从0（无疼痛）至10（严重疼痛）的疼痛量表，或让患者把疼痛描述为轻微、中等、严重或极度痛苦。对儿童或交流困难（如脑卒中）患者，可让他们从微笑、皱眉、大哭等一系列面部表情图中挑选一个用来表示疼痛程度。
疼痛量表：疼痛有多糟糕？
由于疼痛的严重程度难以交流，医生通常会使用疼痛量表来帮助人们表明疼痛的严重程度。
医师总试图判断疼痛是否由生理疾病引起。许多慢性疾病（例如癌症、关节炎、镰形红细胞性贫血和肠道炎症），以及某些急性疾病（如创伤、烧伤、肌肉撕裂伤、骨折、韧带扭伤、阑尾炎、肾脏结石和心脏病发作）都可引起疼痛。
医生可使用特定技术检查疼痛源。医生可使患者的上肢和下肢在正常范围内运动，检查这些运动是否会引起疼痛。损伤、反复应激、慢性疼痛和其他疾病可使机体某一部位（称为触发点）过度敏感。医生常触摸不同部位以寻找疼痛触发点。用不同物体（如钝的钥匙和尖的针）碰触皮肤，以检查是否有感觉缺失或感觉异常。
医生还会考虑情绪或心理健康问题。精神疾病（如抑郁和焦虑）会加重疼痛。由于抑郁和焦虑是慢性疼痛造成的，所以难以鉴别其因果关系。有时，在疼痛患者中，有心理障碍的证据，但没有能够解释疼痛或其严重程度的障碍的证据。这种疼痛被称为心理性或心理生理性疼痛。
心理评估还可能涉及询问其他关键因素，例如儿童期不良经历（通常称为 ACE)、创伤史、治疗期望、持续的生活压力因素以及物质使用障碍史或当前物质使用障碍。当考虑这些因素时，医生会仔细考虑患者生活中的文化规范和态度。
医生会询问患者已用药物（包括非处方药）和其他治疗方法，以及它们是否有效。如果怀疑阿片类药物或其他物质误用，则需要进一步评估。
慢性疼痛
对于慢性疼痛患者，除了确定疼痛的可能情况和程度外，医生还将进行更详细的评估，以
识别可能使疼痛加重的任何其他身体或心理状况
弄清疼痛经历对患者意味着什么
了解疼痛对患者生活各个方面的影响，包括工作、社交和娱乐活动以及日常功能水平
查明患者已经尝试过的治疗以及患者认为可能有用的其他治疗
医生对患者的功能水平和疼痛对功能的影响的评估将侧重于日常生活活动（例如穿衣、洗澡）、就业、爱好和人际关系（包括性关系）。医生将反复评估这些功能水平，以跟踪患者在整个治疗过程中的进展。
所有这些信息都使医生能够快速了解患者的担忧，并有助于确保更大的治疗成功率。
如有必要，医生可能会帮助患者联系支持性服务，以帮助他们应对与疼痛相关的生活方式和心理挑战，以及任何相关的财务或法律问题（例如，申请残疾救济金或提交事故报告）。