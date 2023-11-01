炎症性肠病 (IBD) 概述

在炎症性肠病中，肠道发炎通常会引起反复发作的腹痛和腹泻。

炎症性肠病 (IBD) 的 2 种主要类型是

二者有许多类似处，有时难以辨别。但两者也有不同之处。比如克罗恩病可累及消化道的任何部位，而溃疡性结肠炎几乎仅累及结肠。

IBD 的病因尚不明确，但有证据表明，对于有遗传易感性的人群，正常的肠道细菌会不当触发一种免疫反应。

IBD 可影响任何年龄人群，但通常在 30 岁之前发病，一般以 14 至 24 岁最常见。个别患者在 50 至 70 岁间首次发病。

IBD 最常见的人群是北欧和盎格鲁 - 撒克逊人后裔。在阿什肯纳兹犹太人（来自中欧或东欧）中，发病率是来自同一地区的非犹太白人的 2 至 4 倍。男性和女性发病率近似。炎症性肠病 (IBD) 患者的一级亲属（母亲、父亲、姐妹或兄弟）发生 IBD 的危险增加 4 至 20 倍。克罗恩病呈现的家族性发病趋势远比溃疡性结肠炎明显。