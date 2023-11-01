炎症性肠病 (IBD) 概述

在炎症性肠病中，肠道发炎通常会引起反复发作的腹痛和腹泻。
炎症性肠病 (IBD) 的 2 种主要类型是
二者有许多类似处，有时难以辨别。但两者也有不同之处。比如克罗恩病可累及消化道的任何部位，而溃疡性结肠炎几乎仅累及结肠。
IBD 的病因尚不明确，但有证据表明，对于有遗传易感性的人群，正常的肠道细菌会不当触发一种免疫反应。
IBD 可影响任何年龄人群，但通常在 30 岁之前发病，一般以 14 至 24 岁最常见。个别患者在 50 至 70 岁间首次发病。
IBD 最常见的人群是北欧和盎格鲁 - 撒克逊人后裔。在阿什肯纳兹犹太人（来自中欧或东欧）中，发病率是来自同一地区的非犹太白人的 2 至 4 倍。男性和女性发病率近似。炎症性肠病 (IBD) 患者的一级亲属（母亲、父亲、姐妹或兄弟）发生 IBD 的危险增加 4 至 20 倍。克罗恩病呈现的家族性发病趋势远比溃疡性结肠炎明显。
炎症性肠病的症状
IBD 的症状取决于受影响的肠段以及患者是存在克罗恩病或溃疡性结肠炎。克罗恩病患者通常会出现慢性腹泻和腹痛。溃疡性结肠炎患者通常会间歇性发生腹痛和血性腹泻。在这两种疾病中，长期腹泻可能使患者体重减轻并出现营养不良。
有时，炎症性肠病可影响身体其他部位，如关节、眼睛、口腔、肝脏、胆囊和皮肤。IBD也会增加肠道受累部位癌变的风险。
你知道吗……
炎症性肠病的诊断
粪便和血液检查
内镜检查并进行组织活检
为诊断 IBD，医生必须首先排除其他可能的发炎原因。例如，寄生虫或细菌感染可产生炎症。因此，医生会做几项检查。
分析大便样本，明确有无细菌或寄生虫感染（例如在旅途中感染），包括抗生素用药引起的一种细菌感染（艰难梭菌感染 [旧称难辨梭菌感染]）。
可能还会检査直肠有无性传播感染，例如淋病、疱疹病毒感染和衣原体感染。
在内镜检查（使用观察管检查消化道）时，可从消化道内壁采集组织样本，并在显微镜下寻找结肠炎症（结肠炎）或小肠末段（回肠）炎症其他病因的证据。上述切取并检查组织样本的操作称为活检。
医生还需考虑引起类似腹部症状的其他疾病，比如肠易激综合征、缺血性结肠病（多见于 50 岁以上人群）、营养吸收不良综合征（包括乳糜泻）以及一些妇科疾病。为了排除其他疾病，医生可能会做影像学检查，例如腹部 X 射线检查、计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。医生可能会做视频胶囊内镜检查，以评估有症状提示患有克罗恩病者的肠道。
炎症性肠病的治疗
药物
有时需要进行手术
饮食和压力管理
虽然 IBD 无法治愈，但包括氨基水杨酸盐、皮质类固醇、免疫调节药、生物制剂、小分子制剂和抗生素在内的许多药物（参见表格减轻克罗恩病所致肠道炎症的药物和表格减轻溃疡性结肠炎所致肠道炎症的药物）都有助于减轻炎症并缓解 IBD 的症状。
病情非常严重者有时需要手术。
饮食和压力管理
大部分患者及其家人对饮食和压力管理感兴趣。虽然一些患者声称某些饮食可以帮助改善炎症性肠病（包括严格限制碳水化合物的饮食），但这些饮食的有效性尚未在临床试验中得到证实。有时，医生建议压力管理技巧，帮助患者处理慢性疾病带来的压力。
保持健康
由于 IBD 患者存在基础疾病、营养不良或使用免疫调节药，因此他们出现某些感染和疾病的危险更大。接种疫苗并接受诊断性检查和筛查有助于降低此类危险。
流感疫苗可帮助预防流感，需每年接种。肺炎球菌疫苗有助于预防肺炎链球菌引起的细菌感染。19 岁及以上人群应接种带状疱疹疫苗。带状疱疹疫苗应尽可能在患者开始服用免疫调节药之前接种。患者还应视情况常规接种破伤风-白喉疫苗、甲型肝炎疫苗、乙型肝炎疫苗和人乳头瘤病毒疫苗。建议 IBD 患者（包括正在服用免疫调节药的患者）接种采用 mRNA 技术的 COVID-19 疫苗。
患有 IBD 且正在服用免疫调节药物的女性应每年接受宫颈癌筛查。患有 IBD 且未服用免疫调节药的女性患者应每三年接受一次宫颈癌筛查。
患有 IBD 且正在服用或计划服用免疫调节药或生物制剂的患者应当每年接受皮肤癌筛查，并使用防晒霜和穿防护服。
有骨密度降低（骨质疏松症）风险的人应当接受双能 X 射线吸收测定 (DXA) 扫描。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国克罗恩病和结肠炎基金会： 克罗恩病和溃疡性结肠炎的一般信息（包括获得支持服务的途径）
美国国家糖尿病与消化和肾脏疾病研究所 (NIDDK)——克罗恩病： 克罗恩病的一般信息（包括有关科学研究和临床试验的信息）
美国国家糖尿病与消化和肾脏疾病研究所 (NIDDK)——溃疡性结肠炎： 溃疡性结肠炎的一般信息（包括有关科学研究和临床试验的信息）