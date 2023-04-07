先天性矫正型大动脉转位

这些异常导致多种症状。可能会因心脏传导阻滞出现异常缓慢的心律。在心脏传导阻滞中，控制心跳的电信号在心脏上下腔室之间被部分或完全阻塞。使用起搏器治疗心脏传导阻滞。除了任何相关异常引起的症状外，所有先天性矫正型大动脉转位患者都可能出现继发于右心室支持身体循环的症状。

婴儿可能因肺动脉狭窄或室间隔缺损而出现心脏杂音。如果狭窄严重且存在室间隔缺损，皮肤和嘴唇可能会发青（发紫），因为到达组织的氧气不足。如果存在较大的室间隔缺损，可能会出现心力衰竭症状，如呼吸困难和喂食不佳。根据缺损的严重程度，症状可能在儿童期和青春期逐渐出现。

当儿童成年时，代替左心室工作的右心室的功能可能开始减退，导致心脏增大（心肌病）或心力衰竭。通常会发生三尖瓣反流，这是指右心室每次收缩时血液通过三尖瓣漏回。