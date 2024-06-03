星形细胞瘤是中枢神经系统（中枢神经系统由脑和脊髓组成）中的肿瘤。星形细胞瘤是由星形细胞（星形胶质细胞）发展而来，星形细胞有助于大脑或脊髓神经细胞发挥功能。这些肿瘤可能是癌性的（恶性），也可能是非癌性的（良性）。

星形细胞瘤的原因尚不清楚。

儿童可能有行走困难、无力、视力改变、呕吐和头痛。

诊断通常包括影像学检查和活检。

治疗选择包括手术、化疗和放射疗法。

星形细胞瘤是最常见的儿童脑肿瘤和脊髓肿瘤，占癌症病例的大约 40%。这些肿瘤通常在 5 岁至 9 岁之间被诊断。这些肿瘤可发生在脑或脊髓的任何部位，但最常见于小脑（脑底部附近协调身体运动的区域）。

星形细胞瘤是一种称为胶质瘤的脑肿瘤。

星形细胞瘤的症状 颅内压增高，引起头痛（尤其是刚睡醒时），呕吐及无精打采。患儿会出现平衡失调，难以步行。患儿的视力可能模糊甚至丧失，眼睛可能膨出。患儿可能有眼球震颤，眼睛不自主地朝一个方向移动，然后向后漂移。 脊髓内的星形细胞瘤会引起背痛、步行障碍、肢体麻木、肠或膀胱功能改变及肌肉无力。

星形细胞瘤的诊断 磁共振成像

活检 通常还需进行磁共振成像 (MRI)。在进行 MRI 前，通常将造影剂注入静脉（经静脉）。造影剂是使器官和其他结构在影像学检查中更清晰显影的物质。如果无法使用 MRI，则使用计算机断层扫描 (CT)，但提供的细节较少。 随后，医生通常从肿瘤中提取组织样本，并在显微镜下进行检查（活检），因为治疗的依据是肿瘤细胞的外观异常程度（肿瘤分级）。星形细胞瘤通常被分类为低级别（例如，毛细胞性星形细胞瘤）或高级别（例如，间变性星形细胞瘤）。1 级和 2 级肿瘤是低级别，3 级和 4 级肿瘤是高级别。

星形细胞瘤的治疗 手术（如果可能）

放射疗法、化疗或两者兼有 （另见癌症治疗原则。） 大多数低级别星形细胞瘤可手术切除。如果星形细胞瘤被完全切除，儿童可能不需要其他任何治疗。 有时，手术不可行。化疗用于肿瘤无法通过手术切除或手术后进展或复发的儿童。 放疗很少用于治疗儿童的低级别星形细胞瘤，因为它会干扰儿童生长和脑发育。 大多数低级别星形细胞瘤可成功治疗，儿童可以成为长期存活者。 高级别星形细胞瘤可通过手术（如果可能）、放疗和化疗相结合的方法治疗（请参见联合癌症疗法）。 对于患高级别肿瘤的儿童，他们的预后更糟，在治疗 3 年后的总生存率仅为 20% 至 30%。