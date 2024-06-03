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星形细胞瘤是中枢神经系统（中枢神经系统由脑和脊髓组成）中的肿瘤。星形细胞瘤是由星形细胞（星形胶质细胞）发展而来，星形细胞有助于大脑或脊髓神经细胞发挥功能。这些肿瘤可能是癌性的（恶性），也可能是非癌性的（良性）。
星形细胞瘤的原因尚不清楚。
儿童可能有行走困难、无力、视力改变、呕吐和头痛。
诊断通常包括影像学检查和活检。
治疗选择包括手术、化疗和放射疗法。
星形细胞瘤是最常见的儿童脑肿瘤和脊髓肿瘤，占癌症病例的大约 40%。这些肿瘤通常在 5 岁至 9 岁之间被诊断。这些肿瘤可发生在脑或脊髓的任何部位，但最常见于小脑（脑底部附近协调身体运动的区域）。
星形细胞瘤是一种称为胶质瘤的脑肿瘤。
星形细胞瘤的症状
颅内压增高，引起头痛（尤其是刚睡醒时），呕吐及无精打采。患儿会出现平衡失调，难以步行。患儿的视力可能模糊甚至丧失，眼睛可能膨出。患儿可能有眼球震颤，眼睛不自主地朝一个方向移动，然后向后漂移。
脊髓内的星形细胞瘤会引起背痛、步行障碍、肢体麻木、肠或膀胱功能改变及肌肉无力。
星形细胞瘤的诊断
星形细胞瘤的治疗
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