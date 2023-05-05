胶质瘤包括星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤和室管膜瘤。星形细胞瘤是最常见的胶质瘤。

一些星形细胞瘤和少突胶质细胞瘤生长缓慢，可能最初仅引起癫痫发作。其他肿瘤，例如间变性星形细胞瘤和间变性少突胶质细胞瘤，生长迅速且为癌性。（间变性是指细胞还没有变成旨在完成特定功能的专门细胞，也就是说，该细胞是未分化细胞，肿瘤中存在未分化细胞表明肿瘤正在快速生长。）

星形细胞瘤多见于年轻人（另见儿童星形细胞瘤）。它们会变得更具攻击性，此时称为胶质母细胞瘤。

胶质母细胞瘤常见于中年或老年人。胶质母细胞瘤可能长得太快，以至于会增加脑部压力，导致头痛和思维迟缓。如果颅压增高严重，可能会导致嗜睡，然后出现昏迷。

室管膜瘤由排列在脑部(脑室)空间的细胞发育而来。室管膜瘤并不常见，主要发生在儿童和青壮年中（另见儿童室管膜瘤）。此类肿瘤在青春期后并不常见。