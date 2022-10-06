对所有女孩和妊娠前的育龄女性进行风疹疫苗接种可以预防感染。

对风疹没有免疫力的孕妇应避免接触任何风疹患者，然后在分娩后立即接种疫苗，以使其在以后的怀孕中具有免疫力。孕妇不能在妊娠期间进行疫苗接种，因为该疫苗含有可能感染胎儿的活病毒。由于存在这种风险，所有接受风疹疫苗接种的女性都应确保在接种疫苗后至少 28 天不怀孕。

如果未免疫接种的准妈妈在妊娠初期与感染者密切接触，可以给她注射免疫球蛋白以帮助预防感染。