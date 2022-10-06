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风疹是一种典型的轻度儿童期病毒感染，但是可能会对出生前被感染的婴儿造成毁灭性后果。
风疹是由病毒引起的。
胎儿或新生儿可能有症状，具体取决于妊娠期间何时感染。
可以进行血液检查和其他样本检查以检测胎儿、新生儿或母亲中的病毒。
怀孕前对母亲进行疫苗接种可以防止胎儿感染。
尚无针对感染的特异性治疗方法。
当婴儿出生时患有风疹，这种感染称为先天性风疹。在先天性风疹中，在妊娠的头 16 周（尤其是前 8 周至 10 周）感染的孕妇通过胎盘（为胎儿提供营养的器官）将病毒传播给胎儿。胎儿中的这种感染会导致流产、死产或多种重度出生缺陷。妊娠期间越早发生感染，发生重度畸形的风险越大。
先天性风疹在美国很少见，因为女孩和年轻女性中风疹疫苗接种已成为常规。
新生儿风疹的症状
新生儿风疹的诊断
新生儿风疹的预防
对所有女孩和妊娠前的育龄女性进行风疹疫苗接种可以预防感染。
对风疹没有免疫力的孕妇应避免接触任何风疹患者，然后在分娩后立即接种疫苗，以使其在以后的怀孕中具有免疫力。孕妇不能在妊娠期间进行疫苗接种，因为该疫苗含有可能感染胎儿的活病毒。由于存在这种风险，所有接受风疹疫苗接种的女性都应确保在接种疫苗后至少 28 天不怀孕。
如果未免疫接种的准妈妈在妊娠初期与感染者密切接触，可以给她注射免疫球蛋白以帮助预防感染。
新生儿风疹的治疗
对受影响儿童的支持
无特殊治疗。
对于患先天性风疹综合征的新生儿，其支持和护理因新生儿问题的严重程度而异。患有多种并发症的儿童需要专家团队的早期治疗。