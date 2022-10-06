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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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新生儿风疹

（先天性风疹）

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 10月 2022
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风疹是一种典型的轻度儿童期病毒感染，但是可能会对出生前被感染的婴儿造成毁灭性后果。

  • 风疹是由病毒引起的。

  • 胎儿或新生儿可能有症状，具体取决于妊娠期间何时感染。

  • 可以进行血液检查和其他样本检查以检测胎儿、新生儿或母亲中的病毒。

  • 怀孕前对母亲进行疫苗接种可以防止胎儿感染。

  • 尚无针对感染的特异性治疗方法。

（另见新生儿感染概述和大龄儿童和成人的风疹。）

当婴儿出生时患有风疹，这种感染称为先天性风疹。在先天性风疹中，在妊娠的头 16 周（尤其是前 8 周至 10 周）感染的孕妇通过胎盘（为胎儿提供营养的器官）将病毒传播给胎儿。胎儿中的这种感染会导致流产死产或多种重度出生缺陷。妊娠期间越早发生感染，发生重度畸形的风险越大。

先天性风疹在美国很少见，因为女孩和年轻女性中风疹疫苗接种已成为常规。

新生儿风疹的症状

根据妊娠期间胎儿受感染的时间，他可能没有症状或会导致死产。存活婴儿可能有多种出生缺陷。这些出生缺陷被称为先天性风疹综合征 (CRS)。

新生儿先天性风疹综合征中最常见的症状包括

新生儿风疹的诊断

  • 进行检测以测量母亲血液中的抗体水平

  • 胎儿中羊水或血液检查

  • 在新生儿中进行检测以测量抗体水平并寻找病毒

孕妇在妊娠初期定期接受血液检查，以确认她们对风疹免疫。对没有风疹病毒抗体且出现风疹症状的孕妇重复进行该测试。

胎儿可以在出生前通过检测羊水或血液进行诊断。

怀疑患有先天性风疹综合征的新生儿应进行血液检查以测量抗体水平，并可以采集标本寻找病毒。

新生儿的其他检查可能包括脊椎穿刺和骨骼 X 线检查，以寻找由先天性风疹综合征引起的异常。新生儿也应接受全面的眼睛和心脏检查。

新生儿风疹的预防

对所有女孩和妊娠前的育龄女性进行风疹疫苗接种可以预防感染。

对风疹没有免疫力的孕妇应避免接触任何风疹患者，然后在分娩后立即接种疫苗，以使其在以后的怀孕中具有免疫力。孕妇不能在妊娠期间进行疫苗接种，因为该疫苗含有可能感染胎儿的活病毒。由于存在这种风险，所有接受风疹疫苗接种的女性都应确保在接种疫苗后至少 28 天不怀孕。

如果未免疫接种的准妈妈在妊娠初期与感染者密切接触，可以给她注射免疫球蛋白以帮助预防感染。

新生儿风疹的治疗

  • 对受影响儿童的支持

无特殊治疗。

对于患先天性风疹综合征的新生儿，其支持和护理因新生儿问题的严重程度而异。患有多种并发症的儿童需要专家团队的早期治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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